Опрос: половина молодых британцев не пользуются презервативами

Служба общественного здравоохранения Англии (Public Health England) запускает просветительскую кампанию с тем, чтобы призвать молодежь пользоваться презервативами.

Это первая кампания по поводу сексуального здоровья за последние 8 лет.

Она вызвана данными недавно проведенного правительственного исследования, которое выявило, что почти половина людей в возрасте от 16 до 24 лет не пользуются презервативом, вступая в сексуальный контакт с новым партнером.

Каждый 10-й из них вообще никогда не пользовался презервативом.

Между тем PHE напоминает, что передающиеся половым путем инфекции могут привести к бесплодию, воспалительным заболеваниям органов малого таза, набуханию и воспалительному процессу в яичках и даже менингиту.

Эксперты из двух правительственных организаций, проводивших опрос - PHE и YouGov - опросили более 2000 человек от 16 до 24 лет об их сексуальных привычках.

Основной причиной, по которой они не пользовались презервативом, как было сказано, было то, что "секс лучше без него".

Image caption Джордан признал, что секс без презерватива ему не внове

19-летний Джордан из города Рексем в Уэльсе пользуется презервативами только "в половине случаев" своих сексуальных контактов с девушками.

Он рассказал Би-би-си, что не пользуется презервативом чаще всего из-за того, что слишком много выпил.

"Выпивка, совершенно точно, влияет, потому что когда ты пьяный, ты ведешь себя более безрассудно", - сказал юноша.

Половина опрошенных признали, что не пользовались презервативом именно при сексе после употребления алкоголя.

Image caption Лидия говорит, что после выпивки у нее реже бывает защищенный секс

Соседка Джордана по съемной квартире Лидия тоже, по ее словам, проявляет большую осторожность в трезвом состоянии.

Но и она говорит, что секс с презервативом "не такой приятный", как без него.

И Джордан, и Лидия говорят, что чувствовали себя виноватыми на следующий день после незащищенного секса, и оба ходили в венерологическую клинику, чтобы сдать анализы на проверку.

Среди других причин неиспользования презервативов - прием женщиной противозачаточных препаратов или использование других средств контрацепции.

Image caption Элли говорит, что многие молодые люди больше озабочены тем, чтобы она не забеременела

20-летняя студентка Элли говорит, что некоторые из ее бывших партнеров были более озабочены тем, чтобы она не забеременела, чем опасностью получить венерическое заболевание.

"Если девушка принимает противозачаточные, то это как бы еще один способ сказать, что "можешь презерватив не надевать", - соглашается Джордан.

В 2016 году в Англии было диагностировано более 141 тыс. случаев заболевания хламидиозом и гонореей у молодежи в возрасте от 15 до 24 лет.

Джесси, которому 24 года, рассказал Би-би-си, что подхватил обе инфекции, потому что не пользовался презервативами.

Image caption Джесси признает, что вел довольно беспорядочную сексуальную жизнь и не пользовался при этом презервативами

"Это было неприятно. У меня все болело в паху, и мочеиспускание было болезненным. Но самым противным было то, что мне надо было сообщить моим сексуальным партнершам, прежней и нынешней, что у меня венерическое заболевание, чтобы они пошли и проверились. Симптомы бывают разные, но некоторые [болезни], такие как хламидиоз, вообще могут никак не проявляться. У меня симптомы были, но я знаю очень многих, у кого не было никаких признаков заболевания", - признается Джесси.

"Теперь, когда у меня будет секс с кем-то новым, я совершенно точно воспользуюсь презервативом", - говорит он.

Image caption Доктор Сара Кайят поддерживает просветительскую кампанию, проводимую PHE

Медики обеспокоены тем фактом, что гонорея становится все более резистентной к антибиотикам и в будущем может перестать поддаваться лечению.

Как указывает семейный врач Сара Кайят, единственный способ уберечься от венерических заболеваний - это пользоваться презервативами.

"Несмотря на то, что многие заболевания, передающиеся половым путем, бессимптомны, они могут причинить серьезные проблемы со здоровьем, а если их не лечить, то даже привести к бесплодию, - говорит врач. - Я не устаю повторять своим пациентам: оно того совершенно не стоит - подвергаться такому риску, не пользуясь презервативом".