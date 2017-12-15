Кенсингтонский дворец объявил дату свадьбы принца Гарри и Меган Маркл

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Кенсингтонский дворец объявил, что венчание принца Гарри и Меган Маркл состоится в субботу 19 мая будущего года.

В ноябре влюбленная пара неожиданно объявила о помолвке, тогда же стало известно, что свадьба пройдет в часовне Святого Георгия в Виндзорском замке близ Лондона.

Британский королевский дом оплачивает свадьбу, в том числе проведение церемонии, музыку, цветы и праздничный прием.

Перед венчанием 36-летняя невеста будет крещена в англиканскую веру и сразу же пройдет конфирмацию.

На этой неделе было объявлено, что невеста принца проведет 25 декабря - праздник Рождества по григорианскому календарю, - в Сандрингемском дворце на востоке Англии, вместе с королевой Елизаветой II и другими членами королевской семьи.

Там же проведет Рождество и семья старшего брата принца Гарри: герцог и герцогиня Кембриджские Уильям и Кейт с двумя детьми.

В этот же день, 19 мая, состоится финал Кубка Англии по футболу, на котором принц Уильям присутствует всегда, поскольку является предеседателем Футбольной ассоциации Англии.

Младший сын покойной принцессы Дианы принц Гарри - пятый в очереди на наследование британской короны после своего отца, старшего брата, племянника и племянницы. После рождения у Уильяма и Кейт третьего ребенка будущей весной Гарри отодвинется в череде наследников еще дальше.

Обойдемся без выходного

По словам корреспондента Би-би-си Николаса Уитчела, освещающего жизнь британской королевской семьи, выбор субботы был необычным, но не сверхъестественным , зато это даст возможность публике побывать в Виндзоре на празднике в свой выходной.

"Даунинг-стрит явно не удалось убедить в необходимости дать людям лишний выходной, в этих делах прецедент играет очень важную роль", - добавляет Уитчел.

Правообладатель иллюстрации PA Image caption Принц Гарри и Меган впервые появились вместе на официальной церемонии в Ноттингеме

Что касается совпадения по времени свадьбы и матча Кубка, то представитель Футбольной ассоциации Англии поспешил заявить, что все очень рады за принца Гарри и Меган.

"Суббота 19 мая обещает стать чудесным днем, когда за особой королевской церемонией последует зрелищный футбольный матч Кубка Англии, - добавил он. - Этот день, когда миллионы людей встране и по всему миру соберутся, чтобы посмотреть эти два события, станет настоящим праздником".