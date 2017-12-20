Марию Алехину задержали у ФСБ в Москве за баннер со словом "палачи"

20 декабря 2017

Автор фото, TASS Подпись к фото, После освобождения из колонии Алехина занялась правозащитной деятельностью

У здания Федеральной службы безопасности на Большой Лубянке в Москве задержали правозащитницу и участницу панк-группы Pussy Riot Марию Алехину, повесившую там к 100-летнему юбилею спецслужбы баннер с надписью "С днем рождения, палачи".

Как сообщило издание "Медиазона" со ссылкой на Ольгу Борисову, также принимавшую участие в акции, вместе с Алехиной задержали двух фотографов, снимавших происходящее.

Саму Борисову не задержали только потому, что она уже спустилась с крыльца здания, на которое они вешали плакат, и ее не заметили.

Все задержанные были доставлены в ОВД "Мещанское". Позже сама Алехина сообщила "Медиазоне" и Интерфаксу, что в полиции на нее и обоих фотографов составили протокол о нарушении статьи об участии в несанкционированном митинге.

Протоколы будут переданы в суд, который рассмотрит их в четверг. Ночь все трое задержанных проведут в отделении полиции, сказала Алехина.

Несколько часов спустя у здания ФСБ прошла еще одна акция с участием православного активиста Дмитрия Энтео. На стены здания наклеили стикеры со словами "Здесь чекисты убивали людей", после чего Энтео разбил бюст Феликса Дзержинского, сообщает телеканал "Дождь".

По итогам второй акции также задержали нескольких человек, в том числе корреспондента "Дождя" Владимира Роменского и оператора Владимира Комиссарова. Самого Энтео в списке задержанных не оказалось. Журналистов отвезли в ОВД "Красносельский" до выяснения обстоятельств.

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В 2012 году Мария Алехина вместе с другими участницами Pussy Riot была приговорена к двум годам тюрьмы по статье "хулиганство" за участие в панк-молебне в храме Христа Спасителя.

Правозащитная организация Amnesty International тогда назвала Алехину узником совести.

В декабре 2013 года активистка вышла на свободу по амнистии, объявленной Госдумой в связи с 20-летием Конституции.

После освобождения из колонии Мария Алехина занялась правозащитной деятельностью и стала одной из основательниц интернет-ресурса "Медиазона", посвященного новостям о заключенных, судах и правоохранительных органах в России.

В ноябре 2015 года акцию у здания ФСБ на Лубянке устроил акционист Петр Павленский - он поджег дверь здания. По словам Павленского, он сделал это в знак солидарности с украинским режиссером Олегом Сенцовым, приговоренным в России к 20 годам колонии по обвинению в поджогах офисов пророссийских организаций в аннексированном Крыму. Акция Павленского получила название "Угроза".