Влюбленный принц: фото помолвки принца Гарри и Меган Маркл

Правообладатель иллюстрации Alexi Lubomirski

Кенсингтонский дворец выпустил официальную подборку фотографий, посвященную помолвке британского принца Гарри и его будущей жены Меган Маркл.

В подборку вошли черно-белый портрет обнимающихся Гарри и Меган и цветная фотография молодой пары, на котором они сидят лицом к объективу. Кадры снял известный нью-йоркский фэшн-фотограф Алексей Любомирски, который специализируется на портретах известных людей.

Любомирски - бывший ассистент фотографа Марио Тестино, часто снимавшего мать принца Гарри принцессу Диану.

Правообладатель иллюстрации Alexi Lubomirski

"Невероятно большая честь быть приглашенным задокументировать это прекрасное событие. Но видеть любовь друг к другу этой молодой пары - тоже огромная привилегия," - прокомментировал свою фотосессию Алексей Любомирски.

Венчание принца Гарри и Меган Маркл состоится в субботу 19 мая будущего года.

Влюбленная пара неожиданно объявила о помолвке в ноябре. Тогда же стало известно, что свадьба пройдет в часовне Святого Георгия в Виндзорском замке близ Лондона.

Перед венчанием 36-летняя невеста будет крещена в англиканскую веру и сразу же пройдет конфирмацию.

На этой неделе было объявлено, что невеста принца проведет 25 декабря - праздник Рождества по григорианскому календарю - в Сандрингемском дворце на востоке Англии, вместе с королевой Елизаветой II и другими членами королевской семьи.

Там же проведет Рождество и семья старшего брата принца Гарри - герцог и герцогиня Кембриджские Уильям и Кейт с двумя детьми.

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