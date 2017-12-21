Влюбленный принц: фото помолвки принца Гарри и Меган Маркл
Кенсингтонский дворец выпустил официальную подборку фотографий, посвященную помолвке британского принца Гарри и его будущей жены Меган Маркл.
В подборку вошли черно-белый портрет обнимающихся Гарри и Меган и цветная фотография молодой пары, на котором они сидят лицом к объективу. Кадры снял известный нью-йоркский фэшн-фотограф Алексей Любомирски, который специализируется на портретах известных людей.
Любомирски - бывший ассистент фотографа Марио Тестино, часто снимавшего мать принца Гарри принцессу Диану.
"Невероятно большая честь быть приглашенным задокументировать это прекрасное событие. Но видеть любовь друг к другу этой молодой пары - тоже огромная привилегия," - прокомментировал свою фотосессию Алексей Любомирски.
Венчание принца Гарри и Меган Маркл состоится в субботу 19 мая будущего года.
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Влюбленная пара неожиданно объявила о помолвке в ноябре. Тогда же стало известно, что свадьба пройдет в часовне Святого Георгия в Виндзорском замке близ Лондона.
Перед венчанием 36-летняя невеста будет крещена в англиканскую веру и сразу же пройдет конфирмацию.
На этой неделе было объявлено, что невеста принца проведет 25 декабря - праздник Рождества по григорианскому календарю - в Сандрингемском дворце на востоке Англии, вместе с королевой Елизаветой II и другими членами королевской семьи.
Там же проведет Рождество и семья старшего брата принца Гарри - герцог и герцогиня Кембриджские Уильям и Кейт с двумя детьми.
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