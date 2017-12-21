Генассамблея ООН призвала не признавать Иерусалим столицей Израиля

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Генассамблея ООН собралась на чрезвычайную сессию по просьбе арабских и мусульманских государств

Генеральная ассамблея ООН в четверг приняла резолюцию с призывом не признавать Иерусалим столицей Израиля. В документе нет прямого упоминания США, которые ранее приняли решение считать Иерусалим израильской столицей.

Против резолюции проголосовали только десять государств - США, Гватемала, Гондурас, Израиль, Маршалловы острова, Микронезия, Науру, Палау и Того.

В поддержку резолюции высказались 128 стран, в том числе Россия, власти которой ранее критиковали решение президента США Дональда Трампа. Еще 35 государств воздержались.

В резолюции не упоминаются США, но говорится, что все решения по Иерусалиму должны быть отменены. В тексте говорится, что любые решения, касающиеся статуса города, считаются недействительными.

Выступая на заседании Генассамблеи ООН, постпред США при ООН Никки Хейли выступила с предостережением, призвав не поддерживать резолюцию. Соединенные Штаты "будут помнить этот день", сказала она.

"Это голосование повлияет на отношение американцев к ООН и наше отношение к тем странам, которые не уважают наши решения в ООН", - сказала она.

Представитель палестинского лидера Махмуда Аббаса Набиль абу-Рудейна приветствовал решение ООН, назвав его "победой Палестины".

Согласно уставу ООН, решение Генассамблеи носит рекомендательный, символический характер и, в отличие от решений Совета Безопасности ООН, не является обязательным к исполнению.

Накануне, 20 декабря, Трамп пригрозил лишить финансовой помощи страны, которые поддержат резолюцию ООН, осуждающую признание Иерусалима в качестве столицы Израиля.

"Они берут у нас сотни миллионов и даже миллиарды долларов и голосуют против нас, - сказал президент США. - Ну и пусть голосуют. Мы на этом сильно сэкономим. Нам все равно".

Признание США

6 декабря Трамп признал Иерусалим столицей Израиля и объявил о переносе американского посольства из Тель-Авива. Лидеры арабских стран ранее просили Трампа воздержаться от этого шага, способного спровоцировать новый виток конфликта в регионе.

Президент США объявил о поручении госдепартаменту начать процесс переноса посольства в Иерусалим, но в то же время уведомил конгресс об отсрочке переноса посольства еще на шесть месяцев. Все президенты США, включая Трампа, подписывают этот документ каждые шесть месяцев с тех пор, как в 1995 году конгресс принял решение о переводе посольства.

Миссия США при ООН также успела обнародовать заявление, в котором указыла, что голосование могло выглядеть по-другому, учитывая факт 35 воздержавшихся представителей стран-участниц ООН и 21 представителя делегаций, которые отсутствовали во время заседания Генассамблеи.

Израильское правительство также выразило свое несогласие. Премьер-министр Беньямин Натаньяху еще до голосования заявил во время своего выступление в израильском городе Ашдод, что "Иерусалим является столицей Израиля, вне зависимости от того, признает его таковым ООН или нет".

Статус Иерусалима - один из самых острых вопросов в отношениях между Израилем и арабскими соседями. Израиль считает Иерусалим своей столицей, но палестинцы верят, что Восточный Иерусалим - столица их будущего государства.