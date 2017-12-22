Убежденный русофил: как прошел визит Бориса Джонсона в Москву

Правообладатель иллюстрации Reuters Image caption Сергей Лавров и Борис Джонсон старались общаться на публике в шутливом тоне

Глава МИД Британии Борис Джонсон в ходе своего визита в Москву назвал себя убежденным русофилом и призвал Россию и Британию "не сидеть на обочине и не жаловаться друг на друга".

"Хочу сказать, что у меня есть предки в Америке, Германии и, конечно, здесь, в Москве. Я уверен, что я первый министр иностранных дел Британии, которого зовут Борис. Я думаю, Борисов на этом посту еще долго не будет", - сказал Джонсон на пресс-конференции после переговоров с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым.

Media playback is unsupported on your device Борис Джонсон рассказал, считает ли Россию опасной страной

Лавров отметил, что российско-британские отношения "находятся на очень низкой отметке не по инициативе Москвы". Джонсон согласился, что Россия и Британия все еще не имеют общей позиции по большинству международных вопросов.

Оба министра называли друг друга по имени, и между ними то и дело завязывались шуточные диалоги, из которых было видно, что каждая сторона осталась при своем мнении, однако на публике старается максимально сглаживать острые углы.

Например, так выглядел диалог, когда речь зашла о предполагаемом вмешательстве России в выборы в США и других странах Запада:

Лавров: Борис Джонсон недавно заявил, что у него нет доказательств, что Россия вмешивалась в референдум по выходу Британии из Евросоюза.

Джонсон: Я сказал, что оно не было успешным. Я думаю, это подходящая фраза.

Лавров: Он боится, что если он мне не возразит, то у него на родине будет испорчена репутация среди СМИ.

Джонсон: Сергей, я больше переживаю за вашу репутацию.

Один из журналистов попросил Бориса Джонсона прокомментировать сообщения СМИ о том, что главе Форин-офиса якобы советовали быть особенно осторожным в России, так как он может столкнуться с отравителями, хакерами и провокаторами.

Джонсон: Как только я сюда приехал, я тут же отдал свое пальто, все, что у меня было в карманах, Сергею Лаврову, и мои перчатки, все. Я знал, что он присмотрит за ними и ничего дурного не произойдет.

Лавров: Я хочу сказать, что в карманах пальто Бориса ничего не было.

Джонсон: То есть вы уже обыскали карманы?

Перед началом встречи Джонсон отметил, что за последний год Британия поставила России 300 автомобилей "Бентли", что является "признаком прогресса".

"Вряд ли их, конечно, купили сотрудники российского МИД, но тем не менее", - пошутил глава Форин-офиса. Лавров в ответ усмехнулся.

Визит Джонсона - это первый за пять лет официальный визит главы британского МИД в Россию. Изначально он был запланирован еще на 2016 год, но два раза отменялся в последний момент из-за несогласия властей с действиями России.

Афины и Спарта

В последнее время глава Форин-офис довольно резко высказывался в адрес российского руководства. На прошлой неделе в интервью Sunday Times Джонсон сравнил США и страны Запада - с древними Афинами, а Россию - со Спартой.

"Я читал историю Пелопонесской войны Фукидида. Мне было очевидно, что Афины и их демократия, открытость, культура и цивилизация являются аналогом США и Запада. Россия мне казалась закрытой, недружелюбной и антидемократичной, как, Спарта", - сказал он.

Это сравнение вызвало недовольство в российском внешнеполитическом ведомстве: его представитель Мария Захарова заявила, что "Россия никогда не была "воинственной страной" в отличие от тех же европейских государств".

Однако в пятницу после переговоров с Лавровым глава Форин-офиса уточнил, что со Спартой он сравнивал не современную Россию, а Советский Союз. Лавров в ответ отметил, что СССР никогда не стремился быть похожим на Спарту и не героизировал ее в отличие от США.

У России и Лондона возникли серьезные разногласия по многим аспектам внешней политики, в первую очередь по Сирии и Украине, а также по вопросу международного кибершпионажа.

Media playback is unsupported on your device Глава МИД Британии: "русским придется сделать выбор в Сирии"

В апреле Джонсон заявил в интервью Би-би-си, что России придется сделать выбор: "прилепиться к [президенту Сирии] Башару Асаду как клей", либо поддержать позицию стран Запада.

С резкими выпадами в адрес России не раз выступала и премьер-министр Британии Тереза Мэй. Накануне визита Джонсона в Москву она заявила, что он намерен продемонстрировать жесткий подход в переговорах с российскими коллегами.

"Мы в курсе той активности, которую предпринимает Россия: незаконная аннексия Крыма, ее противоречивая деятельность на Украине, а также ее действия в отношении дезинформации повсюду", - сказала Мэй в интервью Sky News.

В ноябре Мэй призвала президента России Владимира Путина выбрать другой путь развития России и не вмешиваться в политику западных стран, поскольку у него ничего из этого не выйдет.