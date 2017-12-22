ЦБ России заявил об уничтожении кредитных досье в Промсвязьбанке

Правообладатель иллюстрации STANISLAV KRASILNIKOV/TASS Image caption Никаких претензий к основателю Промсвязьбанка Дмитрию Ананьеву правоохранительные органы ранее не выдвигали

Центробанк России обнаружил подозрительные операции в Промсвязьбанке, в котором неделю назад была введена временная администрация и объявлена санаций. ЦБ передаст материалы в правоохранительные органы, заявил регулятор в пятницу.

Одновременно неназванный источник агентства Интерфакс сообщил, что один из бывших владельцев, основатель и председатель правления Промсвязьбанка Дмитрий Ананьев выехал из России.

Один из крупнейших частных банков страны был передан в управление временной администрации 15 декабря.

Кроме Дмитрия Ананьева основателем Промсвязьбанка был его брат Алексей Ананьев. В пресс-службе компании "Техносерв", где работает сейчас Алексей Ананьев, отказались прокомментировать Би-би-си вопросы, связанные с Промсвязьбанком либо с отъездом его владельца за рубеж.

За неделю с момента начала санации временная администрация Промсвязьбанка обнаружила, что кредитные досье корпоративных заемщиков банка на общую сумму 109,1 млрд руб. были уничтожены (или пропали), заявили в ЦБ.

Банк России готовит обращения в правоохранительные органы по ряду операций и фактов, имеющих признаки незаконных действий менеджмента Промсвязьбанка, сообщил заместитель председателя ЦБ Василий Поздышев.

Кроме того, по его словам, ЦБ выявил операции по финансированию банком с помощью сделок репо своих субординированных обязательств без отражения этого в отчетности. Причем размер обязательств примерно совпадает с суммой кредитов пропавших кредитных досье.

Мирная санация

Ранее регулятор и силовые структуры не выдвигали столь серьезных обвинений в адрес руководства Промсвязьбанка. Но еще 15 декабря, когда было объявлено о санации, тот же Поздышев объявил, что одной из причин проблем в Промсвязьбанке было кредитование компаний собственников.

Во время кризиса в собственность банка перешли компании, находившиеся у него под залогом.

"Проблемные предприятия или стройки заемщиков стали забираться на баланс банка или на баланс отдельной компании, которая принадлежит собственникам. Таким образом, в результате банк из рыночного банка стал превращаться в банк, который в основном финансирует предприятия и проекты собственников", - говорил зампред ЦБ.

Финансовые проблемы банка, тянувшиеся еще с кризиса 2008 года из-за невозвращенных корпоративных кредитов, обострились в 2017 году.

Центробанк потребовал от Промсвязьбанка докапитализировать резервы (согласно информации "Ведомостей", на сумму около 100 млрд рублей), но менеджмент не смог выполнить эти требования.

Санация в третьем за год крупном частном банке России началась после беседы Дмитрия Ананьева с руководством ЦБ. Об этом попросил сам банк, в заявлении Ананьевых говорилось: "К сожалению, несмотря на все наши усилия, банку потребовалась помощь государства".

Финансовое оздоровление производится за счет денежных средств государственного Фонда консолидации банковского сектора (ФКСБ) и предусматривает фактически передачу банка в госсобственность. Функции временной администрации выполняет ФКСБ.

Такую процедуру как альтернативу банкротству ЦБ уже опробовал в этом году на Бинбанке и банке "Открытие" .

Банк продолжал работу в обычном режиме, исполняя свои обязательства и совершая новые сделки, моратория на выдачу вкладов не было и счета не были заморожены.

За три дня до объявления

В сообщении ЦБ от 22 декабря изложены подробности подозрительных операций: Промсвязьбанк якобы профинансировал посредством сделок репо собственные бумаги, не отразив это в отчетности.

"Объем этих субординированных обязательств примерно совпадает с общей суммой кредитов "пропавших" кредитных досье", - заявляет ЦБ. Указанная сумма в 109,1 млрд рублей близка к той сумме, которая, по данным источников "Ведомостей", требовалась для докапитализации резервов банка (в таком случае санации удалось бы избежать).

"Сами сделки купли-продажи банком ценных бумаг были подписаны 14 декабря принятым на работу в банк двумя днями ранее гражданином иностранного государства, которому председателем правления банка 12 декабря была выдана доверенность на проведение данных сделок. Данные этого же сотрудника банка фигурируют в актах приемки-передачи "пропавших" кредитных досье от 14 декабря", - цитирует Интерфакс зампреда ЦБ Поздышева.

Промсвязьбанк был одним из крупнейших частных банков в России и входил в число 11 системно значимых банков, на долю которых приходится более 60% совокупных активов российского банковского сектора.

По данным ЦБ, на 1 декабря Промсвязьбанк занимал 9-е место по размеру активов.

До начала процедуры санации владельцем 50,03% Промсвязьбанка являлась компания Promsvyaz Capital B.V., контролировавшаяся братьями Ананьевыми.