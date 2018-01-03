Северную Европу накрыл ураган "Элеонор"

Правообладатель иллюстрации EPA Image caption Несколько человек пострадали во время аварии на железной дороге у швейцарского города Ленк

Зимний ураган "Элеонор" прошел почти по всей северной Европе, задев Францию и Германию. До этого он обрушился на Великобританию, оставив без электроэнергии десятки тысяч домов и вызвав перебои с транспортом.

Во Франции, где порывы ветра достигали 110 км/ч, в Альпах погиб лыжник, придавленный деревом, еще девять человек пострадали.

В Швейцарии из-за ураганного ветра поезд сошел с рельсов, несколько пассажиров получили незначительные травмы. В Нидерландах - один пострадавший, на него также упало дерево.

Правообладатель иллюстрации EPA Image caption Из-за ветра в Швейцарии перевернулась фура

Ураган "Элеонор" стал пятой за сезон европейской бурей, которой дали имя.

На севере Франции без электричества остались больше 200 тысяч домов. В течение дня буря продвинется дальше в другие регионы, в том числе на Корсику, где скорость ветра может доходить до 200 км/ч.

Погодные условия сказались на воздушном сообщении во французской столице и на востоке страны.

Правообладатель иллюстрации AFP Image caption В северной Франции из-за бури без электричества остались 200 тысяч домов

Кроме того, в Париже, где ожидают порывы ветра до 100 км/ч, для посещения закрыта Эйфелева башня.

На время урагана также закрыты городские парки: власти опасаются, что людей может придавить упавшими ветками или даже целыми деревьями.

Правообладатель иллюстрации AFP Image caption Даже на смотровой площадке Трокадеро в такую погоду туристов не много

Буря прошла почти по всей Германии, где ей дали имя "Бурглинд". Порывы ветра там достигали 120 км/ч и привели к перебоям в работе транспорта.

В Швейцарии из-за урагана обесточенными оказались 14 тысяч домов, в Австрии в некоторых районах увеличился риск схода лавин.

Правообладатель иллюстрации AFP Image caption В Германии ураган ломал ветки и отрывал фрагменты кровли

В кантоне Санкт-Галлен несколько горнолыжников застряли на склоне. В районе пика Пилатус (2128 м) рядом со швейцарским городом Люцерна зафиксированы порывы ветра скоростью до 195 км/ч.

В Бельгии введен "оранжевый" уровень опасности - предпоследний из четырех. Власти просят жителей страны быть особенно аккуратными при выходе на улицу и опасаться летящих оторванных веток и других поднятых ветром предметов.

Правообладатель иллюстрации EPA Image caption В Женевском озере поднялись сильные волны

В аэропорту Амстердама было отменено более 200 рейсов. Также было закрыто несколько основных трасс и отменены поезда. В Нидерландах также принимают меры, чтобы избежать наводнения.

В Великобритании тысячи домов остались без электроэнергии, из-за урагана также пострадало транспортное сообщение.

Правообладатель иллюстрации Reuters Image caption В некоторых районах ураган вызвал волны и наводнения

Прошедшей ночью метеорологическая служба страны зафиксировала порывы ветра скоростью до 161 км/ч. Штормовое предупреждение до сих пор сохраняется в Уэльсе, Англии, почти по всей территории Северной Ирландии и в некоторых областях на юге Шотландии.

Республика Ирландии также пострадала от урагана, который принес с собой наводнение, транспортный коллапс и другие разрушения.