Похитители бросили драгоценности, украденные из Ritz в Париже
Французской полиции удалось найти все ювелирные украшения и драгоценности, похищенные вооруженными людьми из магазина при отеле Ritz в Париже.
По словам представителей полиции, стоимость драгоценностей достигает 4,5 млн евро. Они лежали в сумке, которую во время бегства с места преступления уронил один из пяти грабителей.
Трое из них были арестованы на месте, еще двое скрываются.
Пятизвездочный отель Ritz расположен на Вандомской площади - на правом берегу Сены, в сердце Парижа.
Внутри отеля галерея из пяти бутиков с драгоценностями, часами и дизайнерской одеждой.
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"Я могу подтвердить, что все похищенные драгоценности были найдены в сумке", - цитирует агентство Рейтер неназванный источник в полиции, знакомый с этим делом.
Трое из грабителей, проникнувших в отель, не смогли из него выбежать, так как выход был заблокирован.
Но еще двое, ожидавшие их снаружи здания, смогли скрыться - один в автомобиле, а другой на мотороллере.
Бежавший на мотороллере уронил сумку с драгоценностями.
Автомобиль его сообщника был позднее обнаружен в Саннуа, к северу от Парижа.