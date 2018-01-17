Бывшего агента ЦРУ подозревают в работе на Китай - что о нем известно?

Правообладатель иллюстрации AFP Image caption Расследование утечек в ЦРУ проводили агенты ФБР, что привело к трениям между двумя спецслужбами, пишут американские СМИ

В США в рамках расследования одного из самых громких провалов американской разведки предстал перед судом бывший сотрудник ЦРУ Джерри Чунь Шин Ли. Как сообщают американские СМИ, ссылаясь на источники, близкие к расследованию, Ли подозревают в сотрудничестве с китайской разведкой.

Ли задержали в понедельник в нью-йоркском аэропорту им. Джона Кеннеди. Его задержанием завершилось расследование одного из самых серьезных провалов американской разведки за последние годы.

Ли был задержан агентами ФБР. Ему предъявлены обвинения в незаконном хранении данных, касающихся национальной обороны США. Ему грозит десять лет заключения. Обвинений в шпионаже, который в США может наказываться смертной казнью, Ли не предъявляли.

Сейчас Ли находится в Нью-Йорке и ожидает переправки в Вирджинию, где он предстанет перед судом. Как заявил представитель американского минюста, у него пока нет адвоката.

Расследование началось в 2012 году, после того как в течение двух лет были посажены в тюрьму или убиты около 20 информантов ЦРУ в Китае.

Как пишет New York Times, американская разведка пыталась объяснить исчезновение источников разными версиями: некоторые полагали, что списки информантов китайской разведке передает агент внутри ЦРУ, другие - что Китаю удалось взломать коммуникационную сеть США, третьи - что агенты ЦРУ в Китае допускали слишком много ошибок.

Расследование вело ФБР. Издание называет его "причиной трений" между двумя американскими спецслужбами.

Сейчас основная версия контрразведки состоит в том, что информацию об источниках Китаю сообщал Джерри Чунь Шин Ли, пишет издание.

Кто такой Джерри Чунь Шин Ли

Как следует из материалов судебного дела, 53-летний Джерри Ли с 1982-го до 1986 года служил в армии США. В 1994 году он начал карьеру в ЦРУ. По данным американских СМИ, Ли работал в Гонконге и участвовал в проведении секретных операций и вербовке информантов в материковом Китае. У него имелся доступ к секретным данным.

В 2007 году Ли ушел из ЦРУ. "Его знакомые говорили, что он был разочарован работой в управлении, после того как его карьера зашла в тупик," - пишет New York Times.

После ухода из ЦРУ Ли остался в Гонконге и нашел работу в престижном аукционном доме. До задержания он возвращался в США только один раз, в 2012 году.

Визит в США

Во время визита Ли в США в 2012 году расследование ФБР уже шло полным ходом - агенты пытались понять, почему ЦРУ теряет информантов в Китае. Ли был в списке подозреваемых.

В 2012 году спецслужбы провели обыски в отелях, где останавливался Ли в штатах Вирджиния и Гавайи. Самого Ли допросили пять раз.

Как следует из заявления министерства юстиции, в его комнатах нашли рукописные заметки с настоящими именами и телефонами агентов ЦРУ под прикрытием.

Ли покинул США в 2013 году, говорится в материалах судебного дела. Почему он вернулся спустя четыре года, пока не известно.