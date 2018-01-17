В Британии назначили "министра по одиночеству"

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Британские власти признали, что проблема одиночества требует внимания правительства, и возложили эти обязанности на действующего замминистра по вопросам спорта и гражданского общества Трейси Крауч.

Таким образом правительство поддержало начинание депутата от Партии лейбористов Джо Кокс, убитой националистом в преддверии референдума о выходе Британии из ЕС в 2016 году.

42-летняя Крауч сказала, что рада взять на себя этот "вызов поколений" и разобраться с явлением, затрагивающим около девяти миллионов молодых и пожилых людей в Великобритании.

Нападавший Томас Мэйр с криком "Британия - прежде всего!" набросился на Кокс у приемной депутата в городе Бирстолл в Западном Йоркшире, нанес ей несколько ножевых ранений и трижды выстрелил из пистолета.

Мэйр осужден на пожизненный срок.

Смертельное одиночество

По словам британского премьера Терезы Мэй, Джо Кокс осознавала степень одиночества англичан и посвятила себя помощи таким людям.

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Кокс создала Комиссию по делам одиночества, и Трейси Крауч предстоит от имени властей объединить усилия этого органа, бизнеса и благотворительных организаций с целью выработки правительственной стратегии по борьбе с проблемой.

В 2017 году было опубликовано исследование, согласно которому одиночество причиняет здоровью такой же вред, как курение 15 сигарет в день.

Правообладатель иллюстрации UK Parliament Image caption Трейси Крауч "невероятно гордится" новым направлением в работе

В декабре 2017 года главная медсестра Национальной службы здравоохранения Англии Джейн Каммингс заявила, что холодная погода и одиночество в зимние месяцы могут быть смертельны. "Простое дружеское общение" может кардинально изменить ситуацию, говорила она.

Примерно половина людей в возрасте 75 лет и старше живут одни - это около двух миллионов человек по всей Англии. Они могут проводить дни и даже недели без какого-либо социального взаимодействия.

"Это проблема, которая сильно беспокоила Джо, и в память о ней мы будем помогать миллионам людей справляться с одиночеством", - говорит Крауч.

Муж Джо Кокс - Брендан - написал в своем "Твиттере": "Самое ужасное в потере Джо - знать, сколько всего она могла сделать в этом мире".

Он написал, что хотя его жены больше нет, он расскажет их детям, "что она продолжает делать мир лучше".

Что делать, если вы одиноки

Правообладатель иллюстрации Joan Gutteridge Image caption Джоан взяла котенка Барни из приюта

Читатели Би-би-си поделились своими размышлениями на тему того, что делать, когда одиноко и грустно.

Джоан Гуттеридж: "Мне 79 лет, и мне всегда грустно по вечерам. Я сказала дочери, что хочу завести котенка, и мы взяли из приюта этого черного кота, назвав Барни. Теперь я не могу представить свою жизнь без него".

Камар Куреши: "Я одинокий отец. Одиночество охватило меня, когда мне пришлось продать бизнес ради воспитания детей. Сейчас мне помогает спортзал и волонтерская работа, пока дети в школе".

Нэнси Сандерс: "Когда я достигла пика, я стала работать волонтером для двух благотворительных организаций - одной, которая помогает неблагополучным семьям, и другой - по охране окружающей среды. Еще я присоединилась к хору и взяла себе кошку. Теперь я гораздо больше ощущаю себя в обществе, и гораздо менее одинокой".