В Британии назначили "министра по одиночеству"
Британские власти признали, что проблема одиночества требует внимания правительства, и возложили эти обязанности на действующего замминистра по вопросам спорта и гражданского общества Трейси Крауч.
Таким образом правительство поддержало начинание депутата от Партии лейбористов Джо Кокс, убитой националистом в преддверии референдума о выходе Британии из ЕС в 2016 году.
42-летняя Крауч сказала, что рада взять на себя этот "вызов поколений" и разобраться с явлением, затрагивающим около девяти миллионов молодых и пожилых людей в Великобритании.
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Нападавший Томас Мэйр с криком "Британия - прежде всего!" набросился на Кокс у приемной депутата в городе Бирстолл в Западном Йоркшире, нанес ей несколько ножевых ранений и трижды выстрелил из пистолета.
Мэйр осужден на пожизненный срок.
Смертельное одиночество
По словам британского премьера Терезы Мэй, Джо Кокс осознавала степень одиночества англичан и посвятила себя помощи таким людям.
Кокс создала Комиссию по делам одиночества, и Трейси Крауч предстоит от имени властей объединить усилия этого органа, бизнеса и благотворительных организаций с целью выработки правительственной стратегии по борьбе с проблемой.
В 2017 году было опубликовано исследование, согласно которому одиночество причиняет здоровью такой же вред, как курение 15 сигарет в день.
В декабре 2017 года главная медсестра Национальной службы здравоохранения Англии Джейн Каммингс заявила, что холодная погода и одиночество в зимние месяцы могут быть смертельны. "Простое дружеское общение" может кардинально изменить ситуацию, говорила она.
Примерно половина людей в возрасте 75 лет и старше живут одни - это около двух миллионов человек по всей Англии. Они могут проводить дни и даже недели без какого-либо социального взаимодействия.
"Это проблема, которая сильно беспокоила Джо, и в память о ней мы будем помогать миллионам людей справляться с одиночеством", - говорит Крауч.
Муж Джо Кокс - Брендан - написал в своем "Твиттере": "Самое ужасное в потере Джо - знать, сколько всего она могла сделать в этом мире".
Он написал, что хотя его жены больше нет, он расскажет их детям, "что она продолжает делать мир лучше".
Что делать, если вы одиноки
Читатели Би-би-си поделились своими размышлениями на тему того, что делать, когда одиноко и грустно.
Джоан Гуттеридж: "Мне 79 лет, и мне всегда грустно по вечерам. Я сказала дочери, что хочу завести котенка, и мы взяли из приюта этого черного кота, назвав Барни. Теперь я не могу представить свою жизнь без него".
Камар Куреши: "Я одинокий отец. Одиночество охватило меня, когда мне пришлось продать бизнес ради воспитания детей. Сейчас мне помогает спортзал и волонтерская работа, пока дети в школе".
Нэнси Сандерс: "Когда я достигла пика, я стала работать волонтером для двух благотворительных организаций - одной, которая помогает неблагополучным семьям, и другой - по охране окружающей среды. Еще я присоединилась к хору и взяла себе кошку. Теперь я гораздо больше ощущаю себя в обществе, и гораздо менее одинокой".