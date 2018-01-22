Глава Федерации гимнастики США подал в отставку из-за секс-скандала

Правообладатель иллюстрации Reuters Image caption Ларри Нассар уже был приговорен к 60 годам заключения в федеральной тюрьме

Председатель и еще два члена правящего совета Федерации гимнастики США ушли в отставку в связи с набирающим обороты скандалом вокруг доктора национальной сборной Ларри Нассара. Целый ряд гимнасток обвиняет его в сексуальных домогательствах.

В общей сложности с жалобами на сексуальные домогательства со стороны Нассара выступили более 140 женщин, в том числе четырехкратная олимпийская чемпионка Симона Байлз.

Многие юные спортсменки ранее не заявляли о домогательствах, опасаясь скандала, который мог помешать их карьере или привести к потере потенциальных спонсоров.

Те же гимнасты, которые писали жалобы в Федерацию гимнастики США, утверждали, что их заявления игнорировались и не передавались в полицию.

Несколько дней назад Федерации гимнастики также объявила, что не будет отныне использовать свою тренировочную базу на ферме "Кароли-ранч" в Техасе. Именно там Ларри Нассар работал со многими знаменитыми спортсменами.

До этого Нассар работал врачом в Университете штата Мичиган.

В прошлом году он уже признал себя виновным в сексуальных домогательствах, а также в хранении детской порнографии и попытках растления несовершеннолетних. Федеральный суд приговорил его к 60 годам лишения свободы.

Теперь несколько гимнасток подали на него в суд в штате Мичиган, где ему грозит еще от 25 до 40 лет тюрьмы.

После того как разразился скандал вокруг Нассара, Федерацию гимнастики обвинили в том, что ее руководство не смогло защитить спортсменов.

В результате в понедельник председатель совета директоров федерации Пол Парилла, его заместитель Джей Байндер и финансовый директор Битси Келли объявили о своей отставке.