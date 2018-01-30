Родченков: Путин знал о системе допинга в российском спорте

Правообладатель иллюстрации zuma/tass Image caption "В обмане с допинговыми пробами вы бы не опередили Россию. У России передовой опыт", - заявил Родченков в эфире ARD

Экс-глава московской антидопинговой лаборатории Григорий Родченков заявил, что о системе употребления допинга российскими спортсменами во время Олимпиады в Сочи был осведомлен президент России Владимир Путин.

"Я более чем уверен, что Путин знал полные и детальные подробности [о системе допинга] от [экс-министра спорта Виталия] Мутко, - сказал Родченков, - Мутко мне лично говорил, что Путин знает мое имя". Заявление прозвучало в новом фильме немецкого журналиста Хайо Зеппельта, вышедшем на телеканале ARD.

Представитель российского президента на вопросы автора фильма не ответил. Позже пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков назвал заявление Родченкова о вовлеченности Путина в допинговый скандал "очередной клеветой", не имеющей под собой "ни единой индикации, которая могла бы восприниматься как доказательство или как намек на то, что это может быть так".

А сам Путин, который участвует в президентских выборах, на встрече с доверенными лицами в Москве назвал Родченкова "придурком" и "преступником". "Его в тюрьму надо посадить - вместо этого его назначили руководить российской антидопинговой лабораторией", - сказал президент России.

Кроме того, как подчеркнул президент, "у него были попытки суицида". "Ну, дай ему Бог здоровья, пусть поправится. Ну, это же о чем-то говорит. Это говорит о проблемах, и все основано на показаниях этого человека, которому можно ли доверять вообще", - отметил В.Путин.

Со слов Родченкова, информацию о допинговых злоупотреблениях он передавал экс-заместителю министра спорта Юрию Нагорных, а тот - своему начальнику Мутко, который обсуждал это с Путиным.

"Конечно, в какой-то момент тема с допингом вышла на уровень президента, потому что только он может вовлечь ФСБ в выполнение такой специфичной задачи", - заключил Родченков, уверенный в том, что открытые колбы с биоматериалом для чистых результатов в его лабораторию приносил именно офицер спецслужбы.

Родченков также рассказал, что одним из ключевых игроков российской допинговой системы был бывший профессор и руководитель Центра медико-биологического обеспечения Всероссийского научно-исследовательского института физической культуры и спорта (ВНИИФК) Сергей Португалов, отстраненный от работы в спортивных организациях весной прошлого года. По информации Роченкова, именно Португалов изобрел стимулирующий препарат, который практически не отражался в пробах спортсменов.

О том, что Путин мог быть осведомлен о системе употребления допинга российскими спортсменами, Родченков заявляет впервые. В начале 2016 года об этом сообщало агентство Ассошиэйтед пресс, ссылаясь на источник, знакомый с докладом экс-главы Всемирного антидопингового агентства (ВАДА) Дика Паунда. В документе вывод об информированности Путина был сделан со слов экс-президента Международной ассоциации легкоатлетических федераций (IAAF) Ламина Диака.

Правообладатель иллюстрации Alexei Nikolsky/tass Image caption Путин и Мутко сомневаются в правдивости показаний Родченкова

Осенью прошлого года газета New York Times опубликовала рукописные дневники Родченкова, в которых, помимо подробных описаний его завтраков, обедов и ужинов, рассказывалось о разработанных им "коктейлях" для членов российской олимпийской сборной.

Как следует из этих записей, напитки, в состав которых входили анаболические стероиды и мартини, экс-глава московской антидопинговой лаборатории сначала пробовал на себе, а затем передавал спортсменам.

Кроме того, в дневниках говорилось, что к сокрытию положительных допинг-проб и выдаче допинг-коктейлей были причастны чиновники и ФСБ.

Путин на декабрьской пресс-конференции назвал дневники Родченкова ерундой. При этом он заявил, что новый виток допингового скандала, завершившийся отстранением российской сборной от Олимпиады-2018, "раздувается в преддверии внутриполитического российского календаря", очевидно, имея в виду президентские выборы.

По мнению Виталия Мутко, ныне занимающего пост вице-премьера, дневники Родченкова были написаны и отредактированы в Соединенных Штатах и к тому же "подгонялись под некие факты".

Родченков был обвинен независимой комиссией ВАДА в умышленном уничтожении тысячи проб мочи российских спортсменов с целью сокрытия улик в ноябре 2015 года. После этого он покинул пост главы московской антидопинговой лаборатории, а через несколько месяцев переехал в США, где стал информатором ВАДА.

В России против Родченкова возбуждено уголовное дело, он объявлен в международный розыск.