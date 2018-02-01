Дагестанец вызволил сына из ИГ. И его арестовали за пособничество терроризму

Правообладатель иллюстрации Kavkaz-uzel.eu Image caption Казим Нурмагомедов несколько лет вытаскивал из "Исламского государства" своего сына

Суд в Дагестане на два месяца арестовал Казима Нурмагомедова, который несколько лет назад своими силами вытаскивал сына из запрещенной в России организации "Исламское государство". Отца троих сыновей, чья семья и так пострадала из-за этой "спасательной операции", обвиняют в пособничестве терроризму.

В среду Казим Нурмагомедов вместе с сыном Имагаджи и адвокатом Абдурашидом Шейховым выходил из окружного военного суда, где слушается дело его второго сына Шамиля - его, московского бизнесмена, обвиняют в финансировании террористической деятельности. Именно так следствие расценило тот факт, что Шамиль отправлял деньги своему брату Марату, чтобы тот смог выбраться из "Исламского государства".

По словам Имагаджи Нурмагомедова, история развивалась так: на выходе из суда к ним подошли трое сотрудников полиции в форме и еще несколько человек в штатском. Они потребовали предъявить документы. "Отец дал им паспорт, все остальные их не интересовали", - пояснил Имагаджи Нурмагомедов в разговоре с Би-би-си.

Полицейские попросили Казима Нурмагомедова сесть в машину и проехать в отдел полиции для выяснения личности. "Отец им сказал: слушайте, у меня московская прописка, вот паспорт, если у вас есть какие-то вопросы - вызывайте повесткой", - рассказывает его сын. Но полицейские настаивали.

Адвокат Абдурашид Шейхов попытался проехать вместе с Нурмагомедовым, но ему не разрешили. Напоследок полицейские предупредили, что повезут мужчину в отдел полиции Басманного района.

Ни в этом отделе полиции, ни в каком другом семья, которая сразу бросилась на поиски, не смогла найти Казима. По телефону 02 узнать его судьбу тоже не удалось. Только около 10 часов вечера Нурмагомедов-старший дозвонился до своей жены и сообщил, что находится уже в РОВД дагестанского Кизилюрта.

Утром в четверг семье сообщили, что мужчину обвиняют в пособничестве терроризму.

"Несомненно, это связано с тем, что отец вызволял моего брата. Пять лет человек публично выступал, общался со СМИ. Можно сказать, он, наоборот, занимался пособничеством антитерроризму. Всем своим примером показывал и рассказывал, что не нужно этого делать", - уверен его сын Имагаджи.

Спасение одного сына и суд над другим

Русская служба Би-би-си совместно с "Кавказским узлом" подробно рассказывала историю Казима Нурмагомедова и другого его сына - Марата. На то, чтобы организовать спасение сына из "Исламского государства", у Казима ушло два года.

Марат уехал 1 августа 2013 года, оставив дома беременную жену. Сначала он добрался до Стамбула, а оттуда уехал в Сирию. Только 3 ноября того же года в российском законодательстве появились поправки, предусматривающие уголовное наказание за участие в незаконных вооруженных формированиях.

Сам Казим Нурмагомедов отправился вызволять сына в сентябре. Не без труда он добрался до Сирии, где встретился с сыном.

"Сын - взрослый человек, я же не могу запретить, сказать: делай так, делай так. Это просто бессмысленно запрещать, он просто пошлет меня куда подальше и исчезнет со связи. Мне удалось его убедить в том, что он сделал по крайней мере один неправильный шаг. Я ему объяснял: у тебя жена дома беременная, ты ничего не обеспечил, ты на кого ее поручил?" - вспоминал Казим.

С сыном он провел неделю, к концу которой Марат "в принципе был готов вернуться назад". Но оказалось, что выбраться намного сложнее, чем попасть в ИГ. Нурмагомедов подробно рассказывал о нелегальных переходах границ, о посредниках и сирийской тюрьме.

В итоге под суд попал средний сын - бизнесмен Шамиль Нурмагомедов. В декабре 2013 года он отправил уехавшему Марату 200 тысяч рублей. По словам самого Шамиля, он надеялся, что благодаря этим деньгам брат сможет выбраться с территории, контролируемой "Исламским государством".

В итоге Марат уехал на Украину благодаря помощи со стороны своей семьи, однако случилось это существенно позже - уже в 2015 году.