В Минске осудили журналистов, писавших для российских изданий

Image caption Во время процесса обвиняемые находились в железной клетке и под усиленным милицейским конвоем

Минский городской суд приговорил трех белорусских авторов российских интернет-изданий к пяти годам лишения свободы с отсрочкой исполнения наказания на три года.

Юрий Павловец, Дмитрий Алимкин и Сергей Шиптенко, под псевдонимами печатавшиеся на российских информационных ресурсах Regnum, Lenta.ru и EADaily, признаны виновными в разжигании межнациональной вражды или розни. Им грозило от пяти до 12 лет тюрьмы.

Все трое освобождены из-под стражи под подписку о невыезде, передает корреспондент РИА Новости.

Предметом судебного разбирательства стали статьи, в которых авторы обвиняли белорусское общество в национализме и русофобии, сравнивали национальный орнамент с нацистской символикой, называли белорусский язык мертвым, а саму Беларусь - "недогосударством".

Павловцу и Шиптенко вменяли также незаконное предпринимательство, но в ходе слушаний прокурор отказался от этих обвинений.

Как сообщает корреспондент Русской службы Би-би-си в Минске Татьяна Мельничук, приговор может быть обжалован в течение 10 дней, но, как заявили родственники осужденных, апелляции вряд ли будут подаваться.

"Привет" российскому посольству

Павловец, Алимкин и Шиптенко были задержаны 9 декабря 2016 года по обвинению в разжигании межнациональной розни. Позже суд заключил их под стражу.

Редакция Regnum заявила, что их сотрудников "подвергают репрессиям" за их позицию против "сотрудничества властей Белоруссии с шовинистической, русофобской и неонацистской частью белорусской оппозиции".

На одном из судебных заседаний в средине января Юрий Павловец рассказал, что за некоторые статьи получал гонорар наличными деньгами в российском посольстве в Минске.

"Это известный факт, в том числе правоохранительным органам и КГБ", - заметил Павловец.

Он пояснил, что писал для сайта "Вместе с Россией", а посольство взяло на себя труд по выплате авторам вознаграждений.

Image caption Юрий Павловец (с сигаретой) после приговора не стал общаться с прессой

Однако российский посол в Беларуси Александр Суриков эту информацию не подтвердил и отметил, что "очень сильно сомневается, что эти люди - истинные патриоты страны". Его позицию поддержала и официальный представитель МИД России Мария Захарова.

Редакция Regnum в ответ пообещала подать в суд на Захарову, обвинив ее в распространении "заведомой лжи". Захарова, в свою очередь, предложила главному редактору агентства судиться с самим собой.

В марте 2017 года в Москве по запросу Минска был задержан шеф-редактор Regnum Юрий Баранчик, однако через два дня его освободили под подписку о невыезде.

"Союзные пощечины"

Сайт Regnum доступен пользователям в Беларуси, доступны также ряд других интернет-ресурсов, фигурировавших в судебных разбирательствах по делу осужденных нынче публицистов.

Между тем белорусское министерство информации недавно заблокировало старейший оппозиционный сайт "Хартия-97"; в декабре 2017-го блокировке подвергался "Белорусский партизан", критически оценивающий действия власти.

Image caption Дмитрию Алимкину (в центре) родственники посоветовали забрать из СИЗО личные вещи, но он отказался

Эксперты в Минске единодушны во мнении: белорусские власти неадекватны в оценке информационных угроз и не определились, как быть с заполонившим белорусское информационное пространство господством российских медиа, не всегда лояльных к "союзному" соседу.

"Минск все чаще получает с российских телеканалов и прочих соседских медиа пощечины - как только заявляет о собственной позиции по отношению, например, к событиям на востоке Украины или о собственных экономических интересах. Я против цензуры, но я хочу слышать разные оценки и мнения, цивилизованный спор", - замечает Владимир Дзюба, редактор журнала "Абажур".

"Властям нужно наконец понять, что независимая страна не может отдавать свое информационное пространство в безраздельное владение какой-то одной, любой внешней силе", - призывает Артем Шрайбман, политический обозреватель крупнейшего белорусского портала TUT.by.