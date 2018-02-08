Британские масоны пожаловались на дискриминацию
Старейшая из известных великих лож движения масонов, Объединенная великая ложа Англии разместила в нескольких британских газетах объявления с просьбой прекратить дискриминацию ее членов.
В тексте объявления под заголовком "Всему есть предел!" ("Enough Is Enough") Объединённая великая ложа Англии утверждает, что к ее членам в стране относятся крайне предвзято, хотя ложа открыта для всех желающих, принадлежащих к любой религии, расе и придерживающихся любых политических взглядов.
Поводом для этого обращения стали недавние публикации в прессе, в которых ставился вопрос о влиянии масонов в полиции и в парламенте.
- Пресса Британии: в Вестминстере нашли две тайных масонских ложи
- Английские масоны заявили, что не тормозят реформы в полиции
- Что скрывает история шотландских масонов
В своем обращении Объединенная великая ложа Англии пишет, что воспринимает подозрения и передергивания в отношении двухсот с лишним тысяч масонов страны именно как дискриминацию.
"Никто не должен незаслуженно клеймить позором членов нашей организации. Ни одна организация не потерпела бы такого, не потерпим и мы", - говорится в тексте за подписью управляющего ложи Дэвида Стейплза.
Стейплз указывает адрес масонской ложи для приема корреспонденции и ответов на вопросы. Объявление размером в целую полосу опубликовали газеты Times, Daily Telegraph и Guardian - в разделе рекламы.
Стейплз также пишет, что ложа обратилась в британскую Комиссию по равенству и правам человека с просьбой помочь пресечь дискриминацию.
В последнее время в британской прессе появились публикации о масонах и их предполагаемом скрытом влиянии на полицию и парламент.
Несколько дней назад газета Guardian опубликовала статью о сразу двух секретных масонских ложах, действующих в Вестминстере.
В статье подчеркивалось, что речь о тайных ложах, которые были основаны специально для депутатов парламента и журналистов, освещающих вопросы политики.
Имена членов этих лож для внешнего мира сохраняются в тайне.
Ранее бывший глава профсоюза рядовых полицейских чинов - Федерации полицейских - Стив Уайт в интервью Guardian заявил, что масоны будто бы тормозят выдвижение женщин и представителей нацменьшинств на заметные посты в этом профсоюзе.
Дэвид Стейплз в интервью Би-би-си назвал эти обвинения смехотворными. "Мы не тайное общество, и кумовство и коррупция у нас не допускаются", - сказал управляющий главной масонской ложи.
В Англии и Уэльсе насчитывается около 200 тысяч членов масонских лож, самих лож - около семи тысяч. В интервью Би-би-си Стейплз сказал, что организация принимает любых членов. Женщин в Объединённую великую ложу Англии не берут, но в последние примерно сто лет появились отдельные женские ложи.
В объявлении масонов говорится также, что организация готова провести серию мероприятий, чтобы рассказать о себе.
Многие, впрочем, отнеслись к заявлению масонов о дискриминации со скепсисом. Так, член парламента Мелани Онн спрашивает в "Твиттере": как возможна дискриминация против масонов, "если мы не знаем, кто масон, а кто нет?"
Имена рядовых членов масонских лож по традиции сохраняются в тайне, хотя в случае с известными людьми тайное нередко становилось явным. Имена и портреты руководителей Объединенной великой ложи Англии опубликованы на ее сайте.
Факты о масонах
- В Великобритании насчитываются около 200 тысяч масонов-мужчин и 4700 женщин.
- Слово "масон" или "франкмасон" (французский: franc-macon, английский: freemason) означает "вольный каменщик". По наиболее популярной версии, движение масонов произошло от средневековых цехов каменщиков.
- Ложи группируются по регионам.
- Во время встреч члены лож надевают специальные фартуки, как предполагается, в подражание средневековым каменщикам.
- Уинстон Черчилль, Артур Конан Дойль, Редьярд Киплинг и Оскар Уайльд были масонами.