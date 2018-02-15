Журналист "Новой газеты" Али Феруз покинул Россию

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Самолет, на борту которого находится журналист "Новой газеты" Али Феруз, вылетел из Шереметьево в Германию. Ранее Басманный суд Москвы разрешил его выдворение в третью страну, а не в Узбекистан, где Ферузу, как он считает, грозит смертельная опасность.

О том, что Феруз вылетел в Германию, сообщает Независимый профсоюз журналистов.

Вопрос о выдворении Феруза (настоящее имя - Худоберди Нурматов) в третью страну еще в начале февраля разрешил Мосгорсуд, но он пересматривал решение по первому административному делу в отношении журналиста. Против Феруза было заведено и другое дело - о незаконной трудовой деятельности.

Именно решение суда по второму делу предусматривало его выдворение в Узбекистан. Басманный суд снял это ограничение, и Феруз получил возможность выехать в Германию.

Неоднократно на судебных процессах защита журналиста указывала, что эта страна готова принять Али Феруза - Германия предоставила ему визу и документы, необходимые для пересечения границы.

Полгода несвободы

Полгода Али Феруз находился в подмосковном центре временного содержания для иностранных граждан. На судах он признавался, что за это время обострились его хронические заболевания, но тяжелее всего давалось осознание того, что, в отличие от осужденных по уголовным делам, он даже не знает, когда сможет оказаться на свободе.

Решение Басманного суда все равно не позволило Ферузу выйти на свободу - на границу его доставили судебные приставы.

Автора "Новой газеты" задержали в августе 2017 года. Тогда суд признал его виновным в нарушении режима пребывания в России, постановив выдворить из страны. Однако процедуру пришлось приостановить из-за решения Европейского суда по правам человека, запретившего выдворять Феруза из-за опасности, которая грозила ему в Узбекистане.

Что ждет журналиста в Узбекистане

Али Феруз находился в России с 2011 года, здесь живут его мать и другие родственники. Он утверждает, что покинул Узбекистан из-за проблем с властями: там, по его словам, его пытались завербовать местные спецслужбы.

Власти Узбекистана же утверждают, что Феруз проходил по делу о вербовке в радикальную запрещенную организацию "Ат-Такфир валь-Хиджра".

Сам журналист обратился в российские правоохранительные органы для легализации своего пребывания только в 2014 году, потому что после потери паспорта двумя годами ранее "боялся выходить из дома, проходя реабилитацию после пыток", которым, по его словам, он подвергся в Узбекистане.

"В Узбекистане сразу задержат. Практика показывает, что беженцам, которые возвращались [в Узбекистан] или которых похищали отсюда, сразу дают срок около 20 лет. Классика - статьи "государственный переворот", "попытка разрушения конституционного строя. А те люди, которых в Узбекистане сажают сроком больше, чем от трех до пяти лет, живыми оттуда не возвращаются, только трупы забирают родственники, потому что там применяются пытки", - рассказывал ранее Би-би-си журналист.