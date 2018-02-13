Признавшийся в атаках на Демпартию хакер останется в "Матросской тишине"

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Мосгорсуд продлил до 17 мая арест четверых предполагаемых участников хакерской группы Lurk. Один из них - хакер из Екатеринбурга Константин Козловский - пожаловался на следствие и подтвердил, что признался в атаках на Демократическую партию США и Всемирное антидопинговое агентство (ВАДА).

Под стражей находятся 18 предполагаемых участников группы, еще трое - под подпиской о невыезде. Козловский сидит в СИЗО "Матросская тишина".

Участники Lurk обвиняются в хищении 1,2 млрд рублей со счетов российских банков и коммерческих организаций. В рамках расследования дела было проведено более 50 обысков в пяти регионах России.

Это дело привлекло внимание СМИ в конце прошлого года. Тогда один из обвиняемых, Константин Козловский, заявил, что признался в атаках на Демократическую партию США, Всемирное антидопинговое агентство (ВАДА), а также в причастности к деятельности хакерских групп Fancy Bear и Cozy Bear.

ФСБ и флешка с вирусом

Выступая во вторник в суде, Козловский подтвердил эти слова. Екатеринбургский хакер сказал, что если к нему в СИЗО допустят IT-специалиста, то он может доказать свою причастность к атакам на интернет-ресурсы Демпартии, после которых начали звучать обвинения в адрес России во вмешательстве в выборы в США.

По словам Козловского, на его семью оказывается давление, а ему самому не дают знакомиться с материалами уголовного дела. Он утверждает, что его адвокату Галине Тоштаевой следователь под видом материалов дела якобы передала флешку с вирусом. Сама адвокат эту информацию отказалась комментировать.

Козловский также утверждает, что действовал по указанию сотрудника ФСБ Дмитрия Докучаева. Сейчас последний уже уволен из органов и арестован по делу о госизмене. Сам Докучаев ранее через своих адвокатов опровергал сотрудничество с Козловским. Детали расследования его дела засекречены.

Image caption Константин Козловский (в центре)

В конце прошлого года издание The Bell сообщило, что хакер из Екатеринбурга, проходящий по делу группы Lurk, заявил о своей причастности к взлому комитета Демпартии США.

Участники группы Lurk были задержаны в середине 2016 года. О сотрудничестве с ФСБ и причастности к атакам на американские сайты Козловский говорил в суде в августе 2017 года.

Екатеринбургский хакер тогда рассказал, что "выполнял разные задания под руководством сотрудников ФСБ, в частности, "взлом" национального комитета Демократической партии США и электронной переписки Хиллари Клинтон, а также "взламывал" очень серьезные военные предприятия США и прочие организации" (цитата The Bell по протоколу судебного заседания).

Неуловимый Lurk

В июле 2011 года атаки группировки Lurk привлекли внимание "Лаборатории Касперского". Эксперты организации выяснили, что целью хакеров был доступ к системе дистанционного банковского обслуживания. Кроме того, компьютерных взломщиков интересовали сайты СМИ и новостных агрегаторов.

Однако специалисты не сразу смогли установить, что за вирусом Lurk стоит одна организованная хакерская группировка. К такому выводу они пришли только в 2013 году.

Летом 2016 года ФСБ и МВД России сообщили о задержании 50 предполагаемых участников группировки. Следствие проходило в 15 регионах страны, оперативники утверждали, что им удалось заблокировать вывод с банковских счетов более 2 млрд рублей.

Представитель "Лаборатории Касперского" Юлия Кривошеина тогда сообщила РБК, что за пять лет деятельности группа из 50 хакеров смогла похитить более 3 млрд рублей.