Стрельба у Агентства национальной безопасности США: один раненый

Правообладатель иллюстрации SAUL LOEB/AFP Image caption Служба безопасности в Форт-Миде перекрыла подъездные пути к штабу

Как сообщают американские правоохранительные службы, ведется расследование стрельбы у штаба Агентства национальной безопасности (АНБ) в Форт-Мид в штате Мэриленд.

По сообщениям местной прессы, в результате один человек ранен и один задержан.

Представитель Форт-Мид подтвердил, что один человек был ранен и отправлен в больницу, а главное шоссе, ведущее к штабу АНБ, перекрыто.

Ранее СМИ сообщали о трех пострадавших.

По словам официальных лиц, инцидент со стрельбой произошел в среду утром, в настоящее время угрозы нет.

Подробностей произошедшего не сообщается, но на видеозаписи с места происшествия виден черный внедорожник, испещренный, по всей видимости, пулями. Однако неизвестно, кто стрелял по автомобилю - подозреваемый или представители службы безопасности.

По некоторым сообщениям, внедорожник врезался в бетонное ограждение у штаба АНБ.

"Службы безопасности АНБ и местная полиция занимаются расследованием этого инцидента, который случился сегодня утром у одних из ворот АНБ", - написала в среду пресс-служба Агентства в "Твиттере".

"Ситуация под контролем и никаких особых мер безопасности не предпринимается", - сказано в твите.

Белый дом сообщил, что президент Трамп был проинформирован о стрельбе и сделал следующее заявление: "Наши мысли и молитвы со всеми, кто пострадал. Мы будем продолжать информировать вас по мере поступления данных".

Правообладатель иллюстрации Reuters Image caption Комплекс АНБ является хорошо охраняемым объектом, однако нередки случаи, когда туда заезжают случайные автомобилисты

АНБ является разведывательным подразделением минобороны США, сосредоточенным на противостоянии технологическим угрозам и мониторинге интернет-трафика. Форт-Мид, где находится его штаб-квартира, расположен в 48 км к северо-востоку от Вашингтона.

В марте 2015 года один человек погиб и еще один был серьезно ранен в результате умышленного наезда на ворота АНБ и игнорирования приказа остановиться.

Позднее новостные агентства сообщали, что эти двое возвращались после вечеринки и были под воздействием наркотиков.

Репортеры отмечают, что, несмотря на дорожные знаки, нередки случаи, когда автомобилисты случайно съезжают с основного шоссе и подъезжают к охраняемым воротам этого военного комплекса, где их разворачивают назад.