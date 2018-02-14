Стрельба у Агентства национальной безопасности США: один раненый
Как сообщают американские правоохранительные службы, ведется расследование стрельбы у штаба Агентства национальной безопасности (АНБ) в Форт-Мид в штате Мэриленд.
По сообщениям местной прессы, в результате один человек ранен и один задержан.
Представитель Форт-Мид подтвердил, что один человек был ранен и отправлен в больницу, а главное шоссе, ведущее к штабу АНБ, перекрыто.
Ранее СМИ сообщали о трех пострадавших.
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По словам официальных лиц, инцидент со стрельбой произошел в среду утром, в настоящее время угрозы нет.
Подробностей произошедшего не сообщается, но на видеозаписи с места происшествия виден черный внедорожник, испещренный, по всей видимости, пулями. Однако неизвестно, кто стрелял по автомобилю - подозреваемый или представители службы безопасности.
По некоторым сообщениям, внедорожник врезался в бетонное ограждение у штаба АНБ.
"Службы безопасности АНБ и местная полиция занимаются расследованием этого инцидента, который случился сегодня утром у одних из ворот АНБ", - написала в среду пресс-служба Агентства в "Твиттере".
"Ситуация под контролем и никаких особых мер безопасности не предпринимается", - сказано в твите.
Белый дом сообщил, что президент Трамп был проинформирован о стрельбе и сделал следующее заявление: "Наши мысли и молитвы со всеми, кто пострадал. Мы будем продолжать информировать вас по мере поступления данных".
АНБ является разведывательным подразделением минобороны США, сосредоточенным на противостоянии технологическим угрозам и мониторинге интернет-трафика. Форт-Мид, где находится его штаб-квартира, расположен в 48 км к северо-востоку от Вашингтона.
В марте 2015 года один человек погиб и еще один был серьезно ранен в результате умышленного наезда на ворота АНБ и игнорирования приказа остановиться.
Позднее новостные агентства сообщали, что эти двое возвращались после вечеринки и были под воздействием наркотиков.
Репортеры отмечают, что, несмотря на дорожные знаки, нередки случаи, когда автомобилисты случайно съезжают с основного шоссе и подъезжают к охраняемым воротам этого военного комплекса, где их разворачивают назад.