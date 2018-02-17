Правообладатель иллюстрации Art Gallery of Ontario (AGO) Image caption С помощью нового метода можно будет изучить гораздо больше картин

Группа американских исследователей, применив новую технологию сканирования, выявила скрытый слой под одним из шедевров Пабло Пикассо "Нищенка, сидящая на корточках" (La Misereuse Accroupie).

Под верхним масляным слоем ученые обнаружили пейзаж с изображением Барселоны, который Пикассо использовал как основу для своей новой картины, относящейся к голубому периоду его творчества (1901-04 гг.).

Современный рентгенофлуоресцентный анализ дешевле обычных методов сканирования картин, к тому же требуемое оборудование достаточно компактно, благодаря чему его легко можно доставить в любую галерею.

Правообладатель иллюстрации Picasso Estate Image caption Когда-то за спиной сидящей женщины были холмы Каталонии

Что удивительно в этом открытии, так это то, что пейзаж, скрывавшийся под картиной и, вероятно, созданный студентом, был повернут художником на 90 градусов, и то, что было очертаниями холмов, превратилось в спину сидящей женщины. Она восприняла форму и очертания каталонского ландшафта.

Куратор Художественного института Онтарио в Торонто Кеннет Браммел был чрезвычайно обрадован, узнав, что скрывается под знаменитым изображением нищенки.

"Это помогает в датировке картины, а также дает возможность установить, где именно она была написана", - пояснил он в интервью Би-би-си.

"Все это помогает нам задать новые, более интересные и, с научной точки зрения, более правильные вопросы касательно художника и его творческого процесса, а также того, как именно он выбирает ту или иную форму, которую впоследстии мы видим на холсте", - сказал куратор.

Известно, что в этот период творчества Пикассо приходилось не раз рисовать поверх картин, поэтому, по словам Браммела, особенно приятно, что "Нищенка" сохранилась.

До недавнего времени спектроскопический анализ картин применялся из-за дороговизны только к величайшим произведениям искусства и был доступен лишь самым крупным музеям и галереям мира.

Однако теперь, как указывает Франческа Касадио из Центра прикладного изучения произведений искусства в Чикаго - одного из разработчиков этого проекта, - новый рентгенофлуоресцентный анализ поможет лучше понять каждого отдельного художника, его мыслительный процесс и особенности техники.

"Еще очень много картин ждут своего часа, чтобы поведать нам свои секреты, и с помощью нашей системы анализа мы можем им в этом помочь", - сказала она Би-би-си.

Подробности нового метода были обнародованы на проходящей в эти дни в Остине, штат Техас, ежегодной конференции Американской ассоциации содействия развитию науки.