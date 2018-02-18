В Иране разбился пассажирский самолет. На борту было 66 человек

Правообладатель иллюстрации AFP Image caption Aseman Airlines использует самолеты ATR 72-500

В Иране разбился пассажирский самолет авиакомпании Aseman Airlines, на борту было 66 человек, сообщают иранские СМИ со ссылкой на главу служб экстренной помощи страны.

Международный Красный Полумесяц направил на место крушения спасательные команды. Авиакомпания отозвала свое предыдущее заявление о том, что все находившиеся на борту погибли.

Самолет выполнял внутренний рейс из Тегерана в город Ясудж на юго-западе Ирана. Он упал в районе города Семиром, в гористой местности в центральной части страны, сообщает агентство ISNA со ссылкой на представителя спасательных служб Мохтаба Халеди.

Он находился в эксплуатации 25 лет, сообщает управление гражданского воздушного флота Ирана.

Иранские СМИ сообщают, что на борту было 60 пассажиров, а также двое пилотов, двое бортпроводников и двое охранников.

Самолет разбился в районе горы Дена, в 22 километрах от города Ясудж.

Правообладатель иллюстрации FARS Image caption Спасатели собираются близ места крушения самолета

Компания Aseman Airlines использует двухмоторные турбовинтовые франко-итальянские самолеты ATR 72-500.

Изначально представители авиакомпании заявляли, что все находившиеся на борту погибли, но затем Aseman Airlines заявила: "Из-за особенностей местности нам до сих пор не удалось добраться до места аварии, и, соответственно, мы не можем точно подтвердить гибель всех пассажиров".

Самолет упал в труднодоступном районе, сейчас туда пытаются добраться спасатели на автомобилях, вертолеты там приземлиться не смогли из-за густого тумана в месте крушения.

Лайнер исчез с радаров через 50 минут после взлета из тегеранского аэропорта Мехрабад.

Персидская служба Би-би-си, ссылаясь на агентство "Фарс", сообщает, что еще один самолет авиакомпании совершил экстренную посадку из-за плохой погоды.

Авиакатастрофы в Иране случаются чаще, чем во многих других странах.

Тегеран заявляет, что причина этого - наложенные на Иран американские санкции, в результате которых Тегеран не мог покупать новые западные самолеты или запчасти к уже имеющимся у Ирана самолетам.