Черногория: что мы знаем о нападении на посольство США

Правообладатель иллюстрации AFP Image caption Район посольства был блокирован полицией

В посольстве США в Черногории прогремел взрыв, сообщили власти страны. Неизвестный злоумышленник бросил, как предполагается, ручную гранату в здание посольства в столице Черногории Подгорице, после чего покончил с собой.

Власти Черногории сообщили об этом в "Твиттере". Взрыв произошел в среду в 12 ночи по местному времени.

Как сообщает из Белграда корреспондент Би-би-си Гай Делони, местные власти назвали имя подозреваемого. По их сведениям, это местный житель, родившийся в Сербии. Однако официально эта информация пока не подтверждена.

Правообладатель иллюстрации EPA/BORIS PEJOVIC Image caption Полиция Черногории начала расследование инцидента

По предположениям властей, взрывное устройство представляло собой ручную гранату. В результате взрыва никто не пострадал.

Посольство США призвало своих граждан пока что держаться подальше от посольства. Сотрудники посольства в четверг остались дома. Полиция занимается расследованием случившегося и пытается установить личность нападавшего.

Заместитель госсекретаря США по публичной дипломатии и связям с общественностью Стив Голдстейн сообщил газете New York Times, что мотивы нападения пока не ясны.

Он подтвердил, что никто из работников посольства не пострадал.

Правообладатель иллюстрации AFP/SAVO PRELEVIC Image caption Взрывное устройство представляло собой ручную гранату, - предполагают власти Черногории

Охранник находящегося неподалеку спортивного центра, рассказал новостному агентству Франс пресс, что услышал два взрыва, раздавшихся один за другим.

"Полиция быстро прибыла на место, тело нападавшего сразу увезли", - добавил он.

Новичок в НАТО и российский след

Черногория - небольшая страна на Адриатическом побережье с населением около 630 тысяч человек, обрела независимость в 2006 году. Это одно из государств, появившихся после распада Югославии.

Усиленно охраняемое здание посольства США расположено в центре Подгорицы, столицы страны, рядом со штаб-квартирой Службы безопасности.

В июне прошлого года Черногория вступила в НАТО.

Решение присоединиться к Североатлантическому альянсу в 2015-м году вызвало протесты оппозиции. В стране многие помнят, как в 1999 году авиация НАТО бомбила Черногорию и Сербию, пытаясь остановить массовые убийства косовских албанцев.

Правообладатель иллюстрации Reuters Image caption По сообщению местных властей, взрыв произошел в среду в 12 ночи по местному времени

В прошлом году власти арестовали группу лиц, обвиненных в подготовке переворота и убийстве премьер-министра Мило Джукановича.

Их главной целью, как заявили черногорские власти, было предотвращение вступления страны в НАТО,

14 человек были обвинены в попытке государственного переворота. Среди них - двое россиян, находящиеся в бегах.

Россия отрицает какую-либо причастность к этим событиям. Однако Москва активно выступала против присоединения Черногории к НАТО.

Запад и Россия борются за влияние на Балканах.

Анализ

Глава сербской службы Би-би-си Александра Никшич

Местные СМИ Черногории назвали имя нападавшего на посольство США. По их данным, это 43-летний Далибор Яукович, воевавший в югославской армии во время вооруженного наступления НАТО на Белград в 1999-м году, когда силы Североатлантического альянса подавили репрессии Белграда в отношении албанцев, боровшихся за независимость Косово.

Далибор Яукович родился в Сербии, но проживал в столице Черногории Подгорице.

На своей фейсбук-странице Яукович недавно разместил фотографию медали, которой его наградил Слободан Милошевич (последний президент Югославии и первый президент Сербии) - "за заслуги в области обороны и безопасности родины" во время боевых действий.

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Кроме того, на его странице было несколько постов, осуждающих членство Черногории в НАТО и действия властей страны. В частности, он называл "отравляющими" действия правительства, которое возглавляет премьер-министр Мило Джуканович.

Однако, прямых угроз не было. Мотивы Яуковича остаются неустановленными.

Также в данный момент не известно, использовал ли подозреваемый собственное оружие. Но источники, близкие к службе безопасности Черногории, предпочитают не говорить о сообщниках.

Война в Югославии, хоть и закончилась почти 20 лет назад, оставила на Балканах солидное наследие в виде неучтенного оружия. В основном это устаревшие образцы, не всегда исправные. Преимущественно, они находятся на руках у местных жителей.

С тех пор, как в 2010 году Черногория стала кандидатом на членство в Евросоюзе, а в 2017-м вступила в НАТО, эта маленькая адриатическая страна оказалась разделена между проевропейскими силами и сторонниками более тесных отношений с Сербией и ее главным православным союзником - Россией.

Правообладатель иллюстрации Reuters Image caption На посольство США совершали нападение не только в Черногории, но и в соседней Боснии

Нападение на посольство США у соседей

В октябре 2011 было совершено нападение на американское посольство в Сараево - столице граничащей с Черногорией Боснии.

Исламист Мевлид Яшаревич открыл огонь из автоматического оружия в здании посольства, ранив офицера полиции. Нападавший был также ранен во время перестрелки со службами безопасности и арестован.

Яшаревича приговорили к 15 годам лишения свободы.

Согласно статистике, опубликованной местным аналитическим центром, с 2012 года около тысячи жителей Западных Балкан присоединились к джахидистам, воюющим в Сирии и Ираке. Из них 23 человека были из Черногории, где три четверти населения - православные христиане и около 18% составляют мусульмане.

В прошлом месяце суд в Черногории впервые вынес приговор гражданину страны за участие в военных действиях в Сирии.

39-летнего Хамида Бегаровича признали виновным в том, что с апреля 2015 до мая 2016 года он воевал на стороне экстремистской группировки "Исламское государство" (запрещена в России). Бегарович получил 6 месяцев тюрьмы.