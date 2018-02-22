Черногория: что мы знаем о нападении на посольство США
В посольстве США в Черногории прогремел взрыв, сообщили власти страны. Неизвестный злоумышленник бросил, как предполагается, ручную гранату в здание посольства в столице Черногории Подгорице, после чего покончил с собой.
Власти Черногории сообщили об этом в "Твиттере". Взрыв произошел в среду в 12 ночи по местному времени.
Как сообщает из Белграда корреспондент Би-би-си Гай Делони, местные власти назвали имя подозреваемого. По их сведениям, это местный житель, родившийся в Сербии. Однако официально эта информация пока не подтверждена.
По предположениям властей, взрывное устройство представляло собой ручную гранату. В результате взрыва никто не пострадал.
Посольство США призвало своих граждан пока что держаться подальше от посольства. Сотрудники посольства в четверг остались дома. Полиция занимается расследованием случившегося и пытается установить личность нападавшего.
Заместитель госсекретаря США по публичной дипломатии и связям с общественностью Стив Голдстейн сообщил газете New York Times, что мотивы нападения пока не ясны.
Он подтвердил, что никто из работников посольства не пострадал.
Охранник находящегося неподалеку спортивного центра, рассказал новостному агентству Франс пресс, что услышал два взрыва, раздавшихся один за другим.
"Полиция быстро прибыла на место, тело нападавшего сразу увезли", - добавил он.
Новичок в НАТО и российский след
Черногория - небольшая страна на Адриатическом побережье с населением около 630 тысяч человек, обрела независимость в 2006 году. Это одно из государств, появившихся после распада Югославии.
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Усиленно охраняемое здание посольства США расположено в центре Подгорицы, столицы страны, рядом со штаб-квартирой Службы безопасности.
В июне прошлого года Черногория вступила в НАТО.
Решение присоединиться к Североатлантическому альянсу в 2015-м году вызвало протесты оппозиции. В стране многие помнят, как в 1999 году авиация НАТО бомбила Черногорию и Сербию, пытаясь остановить массовые убийства косовских албанцев.
В прошлом году власти арестовали группу лиц, обвиненных в подготовке переворота и убийстве премьер-министра Мило Джукановича.
Их главной целью, как заявили черногорские власти, было предотвращение вступления страны в НАТО,
14 человек были обвинены в попытке государственного переворота. Среди них - двое россиян, находящиеся в бегах.
Россия отрицает какую-либо причастность к этим событиям. Однако Москва активно выступала против присоединения Черногории к НАТО.
Запад и Россия борются за влияние на Балканах.
Анализ
Глава сербской службы Би-би-си Александра Никшич
Местные СМИ Черногории назвали имя нападавшего на посольство США. По их данным, это 43-летний Далибор Яукович, воевавший в югославской армии во время вооруженного наступления НАТО на Белград в 1999-м году, когда силы Североатлантического альянса подавили репрессии Белграда в отношении албанцев, боровшихся за независимость Косово.
Далибор Яукович родился в Сербии, но проживал в столице Черногории Подгорице.
На своей фейсбук-странице Яукович недавно разместил фотографию медали, которой его наградил Слободан Милошевич (последний президент Югославии и первый президент Сербии) - "за заслуги в области обороны и безопасности родины" во время боевых действий.
Кроме того, на его странице было несколько постов, осуждающих членство Черногории в НАТО и действия властей страны. В частности, он называл "отравляющими" действия правительства, которое возглавляет премьер-министр Мило Джуканович.
Однако, прямых угроз не было. Мотивы Яуковича остаются неустановленными.
Также в данный момент не известно, использовал ли подозреваемый собственное оружие. Но источники, близкие к службе безопасности Черногории, предпочитают не говорить о сообщниках.
Война в Югославии, хоть и закончилась почти 20 лет назад, оставила на Балканах солидное наследие в виде неучтенного оружия. В основном это устаревшие образцы, не всегда исправные. Преимущественно, они находятся на руках у местных жителей.
С тех пор, как в 2010 году Черногория стала кандидатом на членство в Евросоюзе, а в 2017-м вступила в НАТО, эта маленькая адриатическая страна оказалась разделена между проевропейскими силами и сторонниками более тесных отношений с Сербией и ее главным православным союзником - Россией.
Нападение на посольство США у соседей
В октябре 2011 было совершено нападение на американское посольство в Сараево - столице граничащей с Черногорией Боснии.
Исламист Мевлид Яшаревич открыл огонь из автоматического оружия в здании посольства, ранив офицера полиции. Нападавший был также ранен во время перестрелки со службами безопасности и арестован.
Яшаревича приговорили к 15 годам лишения свободы.
Согласно статистике, опубликованной местным аналитическим центром, с 2012 года около тысячи жителей Западных Балкан присоединились к джахидистам, воюющим в Сирии и Ираке. Из них 23 человека были из Черногории, где три четверти населения - православные христиане и около 18% составляют мусульмане.
В прошлом месяце суд в Черногории впервые вынес приговор гражданину страны за участие в военных действиях в Сирии.
39-летнего Хамида Бегаровича признали виновным в том, что с апреля 2015 до мая 2016 года он воевал на стороне экстремистской группировки "Исламское государство" (запрещена в России). Бегарович получил 6 месяцев тюрьмы.