Не взлетим, так посадим: сколько человек осудили за космодром Восточный

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Дальневосточный окружной военный суд в Хабаровске вынес обвинительные приговоры четырем фигурантам дела о хищениях при строительстве космодрома Восточный.

Экс-глава ФГУП "ГУСС "Дальспецстрой" при Спецстрое России" Юрий Хризман приговорен к 12 годам заключения, бывший главный бухгалтер предприятия Владимир Ашихмин - к семи, бывший председатель Хабаровской краевой думы Виктор Чудов - к шести. Кроме того, пять с половиной лет колонии получил Михаил Хризман - сын бывшего руководителя "Дальспецстроя".

По иску "Роскосмоса" с осужденных взыскано 5,16 млрд рублей в качестве компенсации ущерба.

Юрий Хризман и Владимир Ашихмин находились под арестом с осени 2014 года. Они обвинялись в злоупотреблении должностными полномочиями при строительстве объектов космодрома с ущербом более 5 млрд рублей.

Кроме того, Хризман, его сын Михаил и экс-спикер думы Хабаровского края Чудов были обвинены в растрате, совершенной в особо крупном размере организованной группой. По версии следствия, в 2006-2009 годах они похитили около 106 млн рублей, принадлежащих "Дальспецстрою".

Гособвинение просило для Юрия Хризмана 14 лет лишения свободы, для его сына и Виктора Чудова - по шесть лет, а для главного бухгалтера - семь лет заключения.

Процесс по делу о хищениях на Восточном начался в Дальневосточном окружном военном суде в Хабаровске в мае 2016 года. Дело рассматривается в закрытом режиме.

Следствие занимается делами о многочисленных хищениях на космодроме Восточный уже больше четырех лет. Русская служба Би-би-си попыталась подсчитать, сколько человек на сегодняшний день получили сроки из-за космодрома, с которого пока были совершены только три пуска.

21 февраля 2018 года к восьми годам заключения был приговорен владелец компании "ВИП-Стройинжиниринг" Сергей Дегтярев. Топ-менеджеры той же фирмы Евгения Дегтярева (дочь главного обвиняемого), Александр Базанков и Мурат Матуев получили четыре с половиной, шесть и пять с половиной лет заключения соответственно. С каждого из осужденных также был взыскан штраф в размере 1 млн руб.

Годом ранее Симоновский районный суд Москвы приговорил к четырем годам колонии общего режима и штрафу 1 млн руб. еще одного фигурната дела - экс-гендиректора компании "ВИП-Стройинжиниринг" Вадима Митрякова, заключившего досудебное соглашение о сотрудничестве.

Как выяснилось в ходе судебного разбирательства, Дегтярев, признанный организатором преступления, и трое топ-менеджеров компании похитили 1,3 млрд руб., выделенных на обустройство инфраструктуры космодрома Восточный. Согласно контракту, на них должны были быть построены в том числе дома для рабочих и дорога.

В декабре 2016 года Мещанский суд Москвы приговорил к четырем годам лишения свободы бывшего гендиректора ООО "Стройконструкция С" Анатолия Рязанова - одного из фигурантов дела о хищении денег, выделенных на строительство монтажно-испытательного корпуса для ракет-носителей на космодроме Восточный, которое было возбуждено в феврале 2014 года.

По версии следствия, в 2012-2013 годах Рязанов и начальник ФГУП "Спецстройсервис" при Спецстрое Андрей Ярцев совместно с генеральным директором ЗАО "Стройконструкция" Николаем Шкадиным, его заместителем Игорем Новиковым и Владимиром Денискиным растратили в пользу принадлежащего Рязанову и другому соучастнику ООО "Стройконструкция С" вверенные Ярцеву денежные средства федерального бюджета в размере более 1,1 млрд рублей. Следователи пришли к выводу, они закупали у ООО "Стройконструкция С" металлоконструкции для строительства объектов космодрома по искусственно завышенным ценам.

Дела в отношении Рязанова и Новикова были выделены в отдельное производство. В декабре 2016 года замгенпрокурора России Виктор Гринь утвердил обвинительное заключение в отношении Ярцева, Шкадина и Денискина, уголовное дело было направлено в 94 гарнизонный военный суд.

В апреле 2016 года к трем годам и трем месяцам колонии общего режима, а также штрафу в размере 900 тыс. руб. был приговорен гендиректор ЗАО "Тихоокеанская мостостроительная компания" (ТМК) Игорь Нестеренко. Уссурийский районный суд признал его виновным в хищении 104,5 млн рублей у собственной компании.

Организатором хищения денежных средств был признан председатель совета директоров ТМК Сергей Юдин. Спустя месяц, в мае 2016-го, он был приговорен к трем годам и четырем месяцам колонии общего режима и штрафу в размере 1 млн рублей.

ТМК строила важнейшие объекты для саммита АТЭС во Владивостоке, а также была одним из субподрядчиков на стройке космодрома Восточный. С конца 2014 года компания стала задерживать выплату зарплаты рабочим, которые пожаловались на это президенту Владимиру Путину во время "Прямой линии".

До десяти лет лишения свободы грозит директору красноярской компании OOO "Управление строительства инфраструктурных объектов" (УСИО) Дмитрию Вишневскому. По версии следствия, он и учредитель фирмы растратили около 900 млн рублей, предназначенных для строительства объектов космодрома в поселке Углегорск Амурской области, а кроме того, похитили 319 млн рублей, предназначенных на реконструкцию и строительство объекта в Новосибирской области. В июле 2017 года уголовное дело о растрате почти миллиарда рублей было передано в Благовещенский городской суд.

В декабре 2017 года было возбуждено уголовное дело в отношении гендиректора ставропольской компании "Управление механизации строительства" Андрея Толстикова. Ему инкриминируются растрата и использование заведомо подложного документа. По версии следствия, фирма Толстикова, выступавшая одним из подрядчиков строительства космодрома Восточный, получила в качестве аванса около 800 млн руб., однако так и не выполнила работы на полмиллиарда.