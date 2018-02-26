Путин ввел "гуманитарные паузы" в Восточной Гуте. Что там происходит?

26 февраля 2018 Обновлено 27 февраля 2018

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Автор фото, Getty Images Подпись к фото, Последнюю неделю в анклаве Восточная Гута не прекращаются бомбардировки

Президент России Владимир Путин распорядился ввести в сирийском анклаве Восточная Гута режим "гуманитарной паузы", который подразумевает, что с 27 февраля сирийская армия не будет атаковать удерживаемый повстанцами район с 9 до 14 часов по местному времени.

Восточная Гута подвергается бомбардировкам сирийской авиации уже больше недели. По оценкам некоммерческих организаций, жертвами бомбардировок за это время стали несколько сотен мирных жителей - по разным данным, всего могли погибнуть от 335 до 540 человек.

В понедельник министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что решение о введении "гуманитарных пауз" было принято, чтобы исключить жертвы среди мирного населения. По словам министра, из Гуты будут открыты гуманитарные коридоры для беженцев, точные координаты этих коридоров сообщат позднее.

Резолюция Совбеза ООН с призывом прекратить удары по Восточной Гуте была принята в субботу, однако правозащитники уже через несколько часов после ее принятия сообщили о новых бомбардировках и наступлении сирийской армии.

В воскресенье канцлер Германии Ангела Меркель и президент Франции Эммануэль Макрон поговорили по телефону с Владимиром Путиным и попросили посодействовать выполнению резолюции ООН.

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Какова цель резолюции ООН?

Восточная Гута - последний крупный район близ сирийской столицы, все еще удерживаемый повстанцами. В городе остается примерно 339 тысяч мирных жителей.

Принятая в субботу резолюция Совбеза ООН касается ситуации в Сирии целиком и призывает без промедления ввести в стране всеобъемлющее 30-дневное перемирие.

Документ призывает сирийское правительство прекратить атаки Восточной Гуты, а повстанцев - прекратить минометные обстрелы Дамаска, от которых также гибнут мирные жители.

Автор фото, AFP Подпись к фото, В Сирийско-американском медицинском обществе сообщили Би-би-си, что среди поступивших в больницы были пациенты с симптомами, похожими на отравление химическими веществами. Среди них шесть детей.

Эта резолюция была принята прежде всего для того, чтобы доставить в наиболее пострадавшие от бомбардировок районы гуманитарную помощь и эвакуировать из них раненых и больных.

Однако военные операции против крупнейших джихадистских группировок не подпадают под условия резолюции ООН.

Что сейчас происходит в Восточной Гуте?

По сообщениям работающих в регионе некоммерческих организаций, в понедельник бомбардировки продолжились.

Сотрудники волонтерской организации "Гражданская оборона Сирии", известные также как "белые шлемы", сообщают о гибели девяти мирных жителей в ходе авиаудара по зданию в городе Дума. По сообщению одной из мониторинговых групп, были убиты члены одной семьи.

Как сообщает правительственное агентство САНА, в Эль-Каса - подконтрольном правительству районе Дамаска - минометным снарядом, запущенным из Восточной Гуты, был убит мирный житель.

Автор фото, Reuters Подпись к фото, Правозащитники называют происходящее в Восточной Гуте гуманитарной катастрофой

В минувшее воскресенье, по данным Союза медицинских и благотворительных организаций (UOSSM), который управляет больницами в анклаве, от бомбардировок погибли по меньше мере 20 мирных жителей.

Оппозиционная газета Enab Baladi в воскресенье также сообщила о столкновениях между правительственными силами и повстанцами на земле.

Химическая атака?

Пропустить Подкаст и продолжить чтение. Подкаст Что это было? Мы быстро, просто и понятно объясняем, что случилось, почему это важно и что будет дальше. эпизоды Конец истории Подкаст

В воскресенье Сирийско-американское медицинское общество, чьи сотрудники работают в Восточной Гуте, заявило, что в одну из больниц города поступили от 14 до 16 человек с симптомами отравления химическим веществом - возможно, хлором.

В то же время водители автомобилей "скорой помощи" сообщали, что чувствовали запах хлорки после авиаудара в городе аль-Шифуния.

По информации источников в подконтрольном оппозиции министерстве здравоохранения, 18 человек прошли процедуру вентиляции легких на небулайзере, один младенец скончался. Причина его смерти окончательно не ясна.

В Сирийско-американском медицинском обществе сообщили Би-би-си, что среди поступивших в больницы были пациенты, "старадающие от симптомов, похожих на симптомы отравления химическими веществами".

В центре мониторинга нарушений прав человека, базирующемся в Англии, подтверждают, что в одну из больниц Восточной Гуты поступили пациенты, которым было трудно дышать, однако подтвердить газовую атаку там не могут. Подтвердить эту информацию из других источников не удалось.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров в понедельник назвал эти сообщения "вбросами".