Хватило бы на взвод: ФСБ изъяла в Калуге 27 стволов, включая пулемёт

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption У задержанных обнаружили лабораторию по изготовлению взрывных устройств и мастерскую по модернизации огнестрельного оружия

ФСБ России заявила о задержании в Калуге группы из четырех человек и изъятии у них 27 единиц огнестрельного оружия, более сотни комплектующих к нему и девяти взрывных устройств.

Среди изъятого оружия - 15 автоматов, 10 пистолетов, пулемет и винтовка.

У задержанных также обнаружена атрибутика с символикой "Артподготовки" - организации, призывавшей к массовым протестным акциям в России, на активистов которой власти уже устраивали облавы по всей стране.

"Артподготовка" признана в России экстремистской организацией, а ее лидер Вячеслав Мальцев в настоящее время скрывается за границей.

"27 февраля в Калуге задержаны организатор указанного криминального бизнеса и трое его сообщников. В результате проведенных мероприятий из незаконного оборота изъято 27 единиц огнестрельного оружия, свыше ста основных частей и комплектующих к нему, девять самодельных взрывных устройств, 3,5 кг взрывчатых веществ, более 200 патронов различного калибра, приспособления для бесшумной и беспламенной стрельбы", - сообщили Интерфаксу в ЦОС ФСБ.

Там добавили, что изъята литература и листовки антиконституционного содержания, а также обнаружены лаборатория по изготовлению самодельных взрывных устройств и мастерская по модернизации огнестрельного оружия и производству боеприпасов.

Следственное управление ФСБ России возбудило уголовное дело по ч. 2 ст. 222 (незаконное приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия, его основных частей, боеприпасов) УК РФ.

Устанавливается возможная причастность задержанных к совершению тяжких и особо тяжких преступлений, сообщили в ФСБ.

Экстремизм и революция

Движение "Артподготовка" в России признано экстремистским. В среду 28 февраля Верховный суд России оставил в силе решение Красноярского краевого суда и запретил деятельность движения в России.

ФСБ неоднократно заявляла, что "Артподготовка" создана для дестабилизации ситуации в стране и "организации в России революции".

В отношении лидера "Артподготовки" Вячеслава Мальцева возбуждено уголовное дело по статье о публичных призывах к экстремизму. Он объявлен в розыск и находится за границей. Мальцев внесен в федеральный список экстремистов. Как считает ФСБ, в интернете он ведет "пропаганду насильственных действий".

5 ноября прошлого года прошла организованная движением масштабная протестная акция, которую сам Мальцев называл референдумом по смене власти в России. Было задержано около 450 человек по всей России.

За пару дней до начала акции в Москве, Красноярске, Краснодаре, Казани, Самаре, Саратове и Томске задерживали активистов движения. В беседе с "Дождем" Мальцев заявил о задержании более 100 своих сторонников по всей России.

В полиции тогда заявляли, что у задержанных при досмотре нашли травматическое и холодное оружие. Как говорили некоторые из задержанных, у них при себе не было запрещенных предметов - только средства самообороны.

Серьезность заведенных дел против сторонников Мальцева колеблется от обвинений в публичной матерщине до подготовки взрыва ЛЭП.