Активист Гальперин получил условный срок за видео на Красной площади

Правообладатель иллюстрации Artyom Korotayev/TASS Image caption Марк Гальперин на несогласованной акции "Открытой России" в апреле 2017 года

Нагатинский суд Москвы приговорил к двум годам условно активиста Марка Гальперина, признав его виновным в призывах к экстремизму. Свою вину оппозиционер не признал. Поводом для возбуждения стали интервью активиста, в котором он призывал "выходить на улицы".

Название статьи, по которой осужден активист, полностью звучит так: "Публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности, совершенные с использованием средств массовой информации либо информационно-телекоммуникационных сетей".

Дело в отношении Гальперина завели в 2016 году. Поводом для его возбуждения стали интервью, которые активист дал YouTube-каналу "Градус ТВ" Ольге Сапроновой. Два ролика были записаны на Красной площади в Москве.

Следствие расценило как призывы к экстремизму несколько фраз Гальперина - например, "призываю всех выходить на улицы и бороться" и "призываю выкинуть вот тех кремлевцев за кремлевскую стену".

Судья также лишила Гальперина права руководить общественными организациями в течение двух лет. Оппозиционеру установили испытательный срок на три года.

До вынесения приговора Гальперин находился под домашним арестом - теперь эта мера отменена.

Гособвинение требовало приговорить оппозиционера к двум года колонии общего режима. Сам он свою вину не признал.

Судебный процесс проходил в закрытом режиме - после публикации в соцсетях заявителя и свидетеля по делу Владимира Каверена. Свидетелями по делу проходили и активисты движения SERB - Гоша Тарасевич (Игорь Бекетов) и Алексндр Петрунько, которые выступают против либералов.

"Приговор обжалуем", - сказал адвокат активиста Алексей Липцер.

Марк Гальперин - общественный активист, с 2011 года член движения "Солидарность" и партии ПАРНАС. Его неоднократно задерживали на оппозиционных митингах. Гальперин также принимал участие и в совместных с националистами акциях "Новая оппозиция".