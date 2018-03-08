"Слуцкий, выходи, я тебя чуть-чуть потрогаю": пикеты у Думы против харассмента

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В Москве у здания Госдумы прошла серия одиночных пикетов с требованием расследовать действия депутата Леонида Слуцкого, обвиненного тремя журналистками в сексуальных домогательствах.

Акция была организована российским отделением Amnesty International и приурочена к празднику 8 марта. Участники по очереди выходят к главному входу в парламент с плакатами "Господин Слуцкий. "Чуть-чуть" тоже считается! и "Господин Володин, боитесь расследовать домогательства в Думе? Если да, то меняйте работу".

По данным портала ОВД-Инфо, полицейские задержали двух участниц акции - Светлану Кушталову и Айтен Якубову - и доставили их в отделение полиции по району Арбат. В МВД пока не подтвердили информацию о задержаниях.

Накануне спикер Госдумы Вячеслав Володин, поздравляя парламентских корреспонденток с наступающим праздником, прокомментировал обвинения в адрес Слуцкого, в том числе со стороны корреспондента Русской службы Би-би-си Фариды Рустамовой. И его комментарий вызвал большой резонанс. "Вам опасно работать в Думе? Если да, то меняйте работу", - сказал Володин.

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"У Amnesty есть четко сформулированная позиция относительно сексуального насилия и сексуальных домогательств. Она заключается в том, что на государстве и властях должно лежать обязательство по защите прав личности", - сообщил Би-би-си представитель Amnesty International Александр Артемьев.

По его словам, в российском законодательстве нет понятия "сексуальное домогательство". "Есть статья о понуждении к сексуальным действиям, но, к сожалению, по этой статье бремя доказательств лежит на пострадавшей стороне, - пояснил он. - Фактически это делает невозможным преследование в уголовном порядке, и вызывает возмущение, что на последние события руководство Госдумы отреагировало насмешками".

Media playback is unsupported on your device "Это заказуха": депутат Слуцкий об обвинениях в домогательствах

Одним из участников пикета стала телеведущая Ксения Собчак, которая баллотируются в президенты России. Она приехала на полчаса раньше, чем Amnesty International призвала собраться перед парламентом, и выступила перед телекамерами.

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Кто обвиняет Слуцкого

Во вторник, 6 марта, Русская служба Би-би-си опубликовала расшифровку аудиозаписи, на которой председатель комитета Госдумы по международным делам Слуцкий (ЛДПР) делал непристойные предложения корреспонденту Фариде Рустамовой.

Рустамова также рассказала, что подверглась физическим домогательствам со стороны депутата. На ее замечание "вы распускаете руки" Слуцкий, согласно записи, ответил: "Я руки не распускаю, ну так если, чуть-чуть. Распускать руки - это некрасивое выражение".

На пикет вышел молодой человек Рустамовой журналист Максим Товкайло. Он держал в руках плакат "Депутат Слуцкий, выходи, я тебя чуть-чуть потрогаю".

В феврале с обвинениями Слуцкого в домогательствах выступили заместитель главного редактора телеканала RTVI Екатерина Котрикадзе, ранее работавшая на грузинском телевидении, и продюсер телеканала "Дождь" Дарья Жук.

"История произошла на пике предвыборной кампании. Это может восприниматься как попытка дискредитации", - прокомментировал обвинения Володин, подчеркнув, что они звучат "со стороны иноСМИ".

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Комиссия по этике Госдумы собирается рассмотреть обвинения в домогательствах, поступившие в адрес депутата Слуцкого, после 19 марта. Об этом накануне сообщил Би-би-си глава комиссии Отари Аршба.

Слуцкий ранее называл обвинения в харассменте "заказухой". "Никогда женщины не жаловались и не пожалуются искренне на какие-то неправильные действия с моей стороны", - говорил депутат.

8 марта депутат попросил прощения у женщин, которым "когда-либо вольно или невольно причинил любые переживания", не уточнив, что именно он имеет в виду.

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Союз журналистов Москвы во главе с Павлом Гусевым также собирается обсудить ситуацию с обвинениями в адрес депутата Госдумы. Накануне Гусев осудил журналисток за то, что они сразу не рассказали о домогательствах Слуцкого, за что подвергся критике в социальных сетях.

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Один из плакатов на пикете у здания парламента был направлен против самого Гусева.

Правообладатель иллюстрации Mikhail Japaridze/TASS

Участники одиночных пикетов вынуждены были вступить в препирательства с активистами движения SERB, который сочли акцию клеветнической в отношении Слуцкого. Те пытались спровоцировать пикетчиков. Полиция не вмешивалась.

Правообладатель иллюстрации Maxim Tovkaylo

Правообладатель иллюстрации Maxim Tovkaylo

Правообладатель иллюстрации Maxim Tovkaylo