Глава МВД Британии об отравлении Скрипаля: "Наглый и дерзкий шаг"

Министр внутренних дел Великобритании Эмбер Радд назвала использование нервно-паралитического вещества на территории Британии, с помощью которого была совершена попытка убийства бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля, наглым и дерзким шагом.

Радд заявила: "Это нападение было осуществлено самым жестоким способом, публично". При этом министр призвала не допускать спекуляций вокруг инцидента и дать полиции время для проведения тщательного расследования.

Она также пообещала, что Великобритания ответит самым решительным образом на действия преступников, как только станет ясно, кто несет ответственность за это нападение.

"Мы полны решимости сделать все возможное, чтобы привлечь виновных к ответственности, кем бы они ни были и где бы они ни находились".

Министр сообщила, что для покушения было использовано очень редкое отравляющее вещество. В настоящее время сотрудники отдела по борьбе с терроризмом пытаются выяснить его происхождение.

Эксперты уже установили, что это был за яд, но не разглашают эту информацию в интересах следствия.

Предположительно, это вещество более редкое, чем зарин - газ, использованный во время химических атак в Сирии и в токийском метро в 1995 году.

Известно также, что, скорее всего, это не VX - нервно-паралитический токсин, при помощи которого в прошлом году был убит сводный брат северокорейского лидера Ким Чен Ына.

Скрипаль и его дочь по-прежнему находятся в критическом состоянии. Главный констебль графства Уилтшир подтвердил, что состояние сотрудника полиции, который одним из первых прибыл по вызову в Солсбери и находился в реанимации, теперь стабильно, а сам он пришел в сознание.

В 2006 году Скрипаль был приговорен в России к 13 годам лишения свободы за передачу секретных сведений британской разведке, но в 2010 стал участником "шпионского обмена" на группу российских разведчиков, арестованных в США, и получил убежище в Великобритании.

4 мая Скрипаль и его дочь были обнаружены без сознания на скамейке в центре Солсбери. Известно, что перед этим они посещали паб, ресторан и торговый центр, расположенные неподалеку.

Полиция пока не сообщила, известно ли, каким образом яд попал в организм жертв.

По свидетельству очевидца, в ресторане Скрипаль вел себя странно и был очень возбужден. "Он, похоже, вышел из себя и стал кричать в полный голос, требуя счет. Нам захотелось уйти из ресторана", - сказал очевидец.

Полиция обратилась к возможным свидетелям, призвав тех, кто был в центре Солсбери в воскресенье днем и мог что-то видеть, выйти на связь.

Особенно правоохранительные органы интересуют свидетельские показания посетителей ресторана Zizzi и паба Mill, в которых побывали Скрипаль с дочерью. Оба заведения остаются закрытыми для посещения.

Также по-прежнему оцеплены дом Скрипаля в Солсбери и часть бизнес-парка в соседнем Эймсбери.

Глава контртеррористического подразделения Скотленд-Ярда Марк Роули классифицировал происшествие как покушение на убийство с применением нервно-паралитического вещества.

Он также сказал, что полковник Скрипаль и его дочь не были случайными жервами: "Наша задача - установить, кто стоит за этим, и зачем они это сделали".

Министр обороны Британии Гэвин Уильямсон заявил, что Россия становится все более серьезной угрозой на фоне предположений о ее возможном участии в инциденте.

"Россия настойчива, Россия все более агрессивна, и нам необходимо реагировать на это, потому что мы не можем наблюдать, сложа руки, как другая страна втягивает нас в конфликт", - сказал он.

Между тем посольство России в Великобритании заявило, что Лондон пытается перенести ситуацию с бывшим полковником ГРУ Сергеем Скрипалем в плоскость российско-британских отношений.

В дипмиссии отметили, что российская сторона по-прежнему не располагает никакой информацией об обстоятельствах дела.

Отношения Великобритании и России так и не наладились после отравления бывшего офицера ФСБ Александра Литвиненко радиоактивным полонием в Лондоне в 2006 году.