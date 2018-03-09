Ученые почти разгадали тайну исчезновения Амелии Эрхарт

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Амелия Эрхарт была одной из самых известных женщин в мире

Ученые, возможно, приблизились к разгадке тайны исчезновения Амелии Эрхарт - пионера авиации, первой перелетевшей через Атлантический океан и бесследно пропавшей в 1937 году.

Человеческие останки, обнаруженные в 1940 году на острове Никумароро в тихоокеанском государстве Кирибати, скорее всего, принадлежали знаменитой американской летчице Амелии Эрхарт, утверждает исследователь из университета Теннесси.

Амелия Эрхарт была одним из самых известных в мире авиаторов. Ее самолет бесследно пропал в 1937 году, когда она пыталась облететь Земной шар. Энтузиасты безуспешно пытаются понять, что же именно произошло со знаменитой летчицей.

Известная американская писательница и пионер авиации пролетала вместе со штурманом капитаном Фредом Нунаном над Тихим океаном, когда предположительно ее самолет потерпел катастрофу.

В статье, опубликованной в журнале Forensic Anthropology, Ричард Джанц из Теннесси утверждает, что исследование обнаруженных 77 лет назад костей указывает на то, что Амелия Эрхарт скончалась на Никумароро.

Ричард Джанц сравнил измерения костей с данными Амелии Эрхарт и пришел к выводу, что метрики костей совпадают с параметрами летчицы на 99%.

Останки были обнаружены в 1940 году, но в 1941 специалисты решили, что это кости мужчины.

Самолет Амелии Эрхарт летел из Лаэ в Гонолулу и исчез в районе острова Никумароро.

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Амелия Эрхарт была первой женщиной, перелетевшей через Атлантический океан

В 1940 году британская экспедиция обнаружила на острове череп, женский ботинок и инструмент, которым пользовался ее навигатор Фред Нунан, а также бутылку травяного ликера Бенедиктин - его Эрхарт часто брала с собой в полет.

"Уже тогда многие полагали, что на Никумароро были найдены останки Эрхарт.

В общей сложности было найдено 13 костей, которые затем были отправлены на Фиджи, где доктор Д.В.Худлесс пришел к выводу, что это останки мужчины.

Профессор Джанц уверен, что тогда эксперты пришли к неправильному выводу, ибо в те времена судебная остеология была слабо развита.

Сами кости, найденные на Никумароро, исчезли, а профессор Джанц использовал измерения костей, сделанные доктором Худлессом. При помощи современной компьютерной программы Fordisc, широко используемой сейчас в судебно-медицинской антропологии, он сравнил эти измерения с известными данными о росте, весе и другими параметрами тела Эрхарт.

Группа исследователей во главе с Джанцем обратилась к существующим фотографиям Эрхарт, данным ее водительских прав и свидетельства пилота для того, чтобы определить, совпадают ли пропорции ее тела с данными найденных останков.

Исследователи также прибегли к услугам швеи, специализирующейся на одежде прошлого, чтобы определить длину внутреннего шва брюк и обхват талии штанов, которые носила Эрхарт.

"Результаты анализа указывают, что Эрхарт ближе к найденным на Никумароро костям, чем 99% человек, произвольно выбранных из большой базы данных", - говорится в докладе доктора Джанца.

Останки принадлежали женщине, которая, как и Эрхарт, была европейского происхождения и выше среднего роста.

"Это дает серьезные основания полагать, что найденные на Никумароро останки принадлежат Амелии Эрхарт", - говорится в докладе.

"Пока не будут предъявлены окончательные доказательства, что это не ее останки", - пишет Джанц, - наиболее убедительным аргументом остается, что это останки Амелии Эрхарт".

Амелия Эрхарт была первой женщиной, перелетевшей через Атлантический океан, и к моменту своего исчезновения была одной из самых знаменитых в мире женщин.

Энтузиасты уже десятилетия пытаются понять, что именно с ней произошло.