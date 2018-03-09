Гуманитарный конвой ООН прибыл в осажденную Восточную Гуту

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Колонна с гуманитарной помощью прибыла в контролируемый сирийскими повстанцами пригород Дамаска Восточная Гута. Ранее на этой неделе миссия была сорвана из-за обстрелов. После начала наступления армии на этот район погибли сотни жителей.

Тринадцать грузовиков с продуктами и медикаментами добрались до города Дума, говорится в сообщении Международного комитета Красного Креста и Красного Полумесяца.

Сирийская армия временно приостановила обстрелы Восточной Гуты, что позволило колонне войти в город.

Сейчас ситуация в районе оценивается как спокойная.

Отправленный в пятницу гуманитарный конвой - уже третья попытка доставить помощь жителям сирийского анклава. В понедельник колонна из 46 автомобилей успела доставить только часть грузов и вынуждена был вернуться из-за возобновившихся обстрелов.

Затем была предпринята еще одна попытка, но грузовики снова остановили в последнюю минуту из-за проблем с безопасностью.

Гуманитарные организации считают, что в любом случае эта помощь недостаточна для 400 тысяч человек, оказавшихся в ловушке из-за противостояния повстанцев и сил режима Башара Асада.

С середины февраля в Восточной Гуте погибли в результате обстрелов больше тысячи человек, сообщила накануне организация "Врачи без границ". По данным базирующегося в Британии Сирийского центра мониторинга за соблюдением прав человека, к пятнице число жертв среди мирного населения составило 931 человека.

Западные лидеры обвиняют сирийского президента в целенаправленных атаках на мирное население и считают, что Россия, которая проводит операцию в Сирии, также должна нести ответственность за гибель людей. Москва, в свою очередь, настаивает, что мирные жители оказались в заложниках у боевиков, которые регулярно обстреливают Дамаск.

В пятницу генерал Владимир Золотухин из центра по примирению враждующих сторон сообщил, что конвой ООН отправится в Восточную Гуту при российской поддержке. "По нашей информации, конвой достиг места назначения, началась разгрузка грузовиков", - сказал генерал.

В конце февраля президент России Владимир Путин распорядился ввести в Восточной Гуте режим "гуманитарных пауз", которые предусматривают прекращение огня со стороны сирийских военных с 9 утра до 14 часов.

Российские власти намеревались открыть коридор для выхода из анклава местного населения. Позже они заявляли, что им могут воспользоваться и вооруженные повстанцы с семьями, однако до сих пор коридором так никто и не воспользовался.

Совет Безопасности ООН в феврале единогласно принял резолюцию с призывом прекратить удары по Восточной Гуте. Западные страны обвиняют Россию в ее нарушении, в Москве же настаивают, что резолюция позволяет наносить удары по боевикам, которые, с точки зрения российских властей, удерживают население Восточной Гуты в заложниках.

Два дня назад агентство EFE со ссылкой на очевидцев сообщало, что правительственным войскам Сирии и поддерживающим Асада вооруженным формированиям удалось взять под контроль больше 50%территории Восточной Гуты.

За день до этого правозащитники со ссылкой на находящихся в анклаве медиков сообщали о химической атаке с использованием хлора.