Паралимпиада в Пхёнчхане: российские биатлонистки завоевали два золота

Правообладатель иллюстрации Vladimir Smirnov/TASS Image caption Вместе с Михалиной Лысовой выступал спортсмен-ведущий Алексей Иванов

В первый день Паралимпийских игр в соревнованиях по биатлону в гонке на 6 километров среди спортсменок с нарушением зрения российская биатлонистка Михалина Лысова завоевала золотую медаль, пятую в карьере.

Серебряную медаль выиграла украинская биатлонистка Оксана Шишкова. Бронза у представительницы Беларуси Светланы Саханенко.

Правообладатель иллюстрации Vladimir Smirnov/TASS Image caption Екатерина Румянцева во время забега в категории "стоя"

В гонке на шесть километров в классе "стоя" победила российская биатлонистка Екатерина Румянцева. Серебро - у россиянки Анны Милениной. Бронза - у украинки Людмилы Ляшенко.

Сборная России не была допущена до Паралимпийских игр из-за подозрений в масштабном допинге. Международный паралимпийский комитет допустил до участия в Играх 30 российских спортсменов. Они участвуют в соревнованиях под паралимпийским флагом в статусе "нейтральных паралимпийских атлетов" (NPA).

Правообладатель иллюстрации AFP Image caption В Пхёнчхане соревнуются 30 российских спортсменов и пять спортсменов-ведущих, которые помогают атлетам с нарушением зрения.

В Пхёнчхане в пятницу 9 марта прошла церемония открытия зимних Паралимпийских игр. В этом году они побьют рекорд по числу участников - 567 спортсменов из 48 стран.

На Паралимпиаде в Пхёнчхане впервые представлены сборные Грузии, Таджикистана и КНДР. Однако за день до открытия Северная Корея отказалась от предложения Международного паралимпийского комитета пройти на параде атлетов вместе со сборной Южной Кореи.