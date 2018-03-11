Отравление Скрипаля: жителям Солсбери советуют постирать одежду

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption С парковки в Солсбери была эвакуирована полицейская машина

Здоровью сотен жителей английского Солсбери потенциально угрожает нервно-паралитическое вещество, которым неделю назад были отравлены бывший полковник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия, сообщили власти и рекомендовали жителям постирать одежду.

Сергей и Юлия сходили в ресторан Zizzi и паб The Mill в минувшее воскресенье, вскоре после чего были найдены без сознания на скамейке в парке между этими заведениями. Они до сих пор в больнице в критическом состоянии, а в город стянуты войска химзащиты.

Как стало известно, следы нервно-паралитического вещества были обнаружены в ресторане Zizzi на столике, за которым сидели Скрипаль с дочерью, и рядом с ним. Этот столик был вывезен и, как сообщается, уничтожен.

Специалисты химзащиты продолжают работу на шести объектах города.

Госсоветник по вопросам английского здравоохранения Салли Дэвис сказала в субботу, что риск для населения по-прежнему оценивается как низкий.

"Несмотря на то, что в Zizzi и The Mill нашли следы нервно-паралитического вещества, я убеждена, что они никак не навредили здоровью посетителей", - заявила она.

В воскресенье власти вновь подтвердили, что риск для здоровья населения остается минимальным.

Image caption Сергей Скрипаль и его дочь Юлия по-прежнему находятся в критическом состоянии в больнице

Тем же, кто опасается, что унес с собой микрочастицы яда на одежде и со временем - через недели и месяцы - это скажется на самочувствии, английская главврач посоветовала постирать одежду, а телефоны, сумки и украшения протереть влажной салфеткой.

Британские власти определили, но пока не называют вещество, от которого пострадал также полицейский, обследовавший дом Скрипаля.

События в Солсбери уже неделю не сходят с первых полос британских газет и чреваты дальнейшим осложнением отношений Великобритании с Россией, если следствие найдет руку Москвы, предупреждали власти.

Кремль отрицает причастность к этому инциденту, равно как и к предыдущему аналогичному преступлению - отравлению экс-офицера ФСБ Александра Литвиненко радиоактивным полонием в Лондоне в 2006 году.

Меньше 500 человек

Главврач Дэвис сказала, что ее советы относятся только к тем, кто был в злополучных заведениях с 13:30 воскресенья, 4 марта, и вплоть до их закрытия в понедельник вечером, когда стало ясно, что дело принимает общественно опасный оборот.

"Хочу еще раз подчеркнуть, что это лишь мера предосторожности, и совет относится только к тем, кто посещал эти места в указанное время, - по моим данным, это меньше 500 человек", - сказала она.

Image caption Весенним солнцем на лужайке паба The Mill наслаждается только постовой

В субботу министр внутренних дел Великобритании Эмбер Радд провела второе за неделю заседание чрезвычайного комитета COBRA, посвященное инциденту в Солсбери.

Она сказала, что к расследованию привлечено более 250 сотрудников антитеррористического подразделения британской полиции. У следствия уже две сотни свидетелей и более 240 улик.

Ресторан и паб по-прежнему закрыты, парк со скамейкой оцеплен, как и дом Скрипаля на окраине Солсбери. Вдобавок к этому в пятницу полиция накрыла тентами и оцепила могилы жены и сына Скрипаля на местном кладбище.

Мэй под огнем критики

Очередное покушение на жизнь бывшего офицера российских спецслужб в Великобритании осложнило жизнь и без того шаткому правительству консерваторов во главе с Терезой Мэй.

Мэй была министром внутренних дел в 2016 году, когда спустя 10 лет после смерти Литвиненко судья Высокого суда сэр Роберт Оуэн по итогам общественного дознания пришел к выводу, что экс-офицер ФСБ был убит и "вероятно" - с одобрения президента России Владимира Путина.

После этого Мэй написала письмо вдове Марине Литвиненко и пообещала "принять все меры для того, чтобы впредь навсегда защитить Великобританию и ее граждан от подобных преступлений".

"К сожалению, трагедия повторилась. А значит, правильные выводы не были сделаны, а принятых мер оказалось недостаточно", - сказала Марина Литвиненко Би-би-си.

Она призвала консерваторов отказаться от денег доноров, связанных с Россией.

Image caption Вдова Александра Литвиненко Марина говорит, что британские власти не сделали выводов после смерти ее мужа

Заступая на премьерский пост в июле 2016 года, Мэй обещала дистанцировать партию от российских капиталов.

Дело Скрипаля вернуло внимание общественности к этой теме, и политические противники не преминули воспользоваться случаем.

За время премьерства Мэй консерваторы получили более 800 тысяч фунтов пожертвований от связанных с Россией доноров, выяснила газета Sunday Times.

"Вскрывшиеся факты ставят под вопрос готовность Терезы Мэй призвать Россию к ответу за ее действия - в момент, когда партия фактически существует на деньги близких союзников Кремля", - сказала газете Ниа Гриффит, один из министров теневого кабинета оппозиционной Лейбористской партии.

Консерваторы в ответ заявили, что им нечего скрывать, все пожертвования задекларированы в установленном порядке, а усилия правительства направлены на то, чтобы "ужесточить финансовое регулирование с целью предотвратить приток коррупционных доходов из России в Великобританию".

Правообладатель иллюстрации Reuters Image caption По информации Sunday Times, консерваторы получили более 800 тысяч фунтов за время премьерства Мэй

Для этого правительство готовится принять свою версию американского "списка Магнитского", пишет другая британская газета, Telegraph.

Обсуждение списка, в который должны попасть официальные лица, причастные к коррупции и нарушению прав человека, началось давно - еще до отравления Скрипаля, написала Telegraph.