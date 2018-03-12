На футбол с пистолетом: в Греции выдали ордер на арест Ивана Саввиди

Правообладатель иллюстрации AFP Image caption Иван Саввиди (в центре) выбежал на поле на последней минуте матча

Полиция Греции выдала ордер на арест российского бизнесмена, владельца греческого футбольного клуба ПАОК Ивана Саввиди - после того, как он выбежал с пистолетом на поле во время матча. Помощница Саввиди Татьяна Гордина сообщила Би-би-си, что Саввиди никому не угрожал.

Накануне СМИ сообщили, что из-за Саввиди пришлось прервать матч 25-го тура чемпионата Греции между командами ПАОК и АЕК.

На фотографиях, опубликованных в соцсетях, видно, что на поясе у выбежавшего на поле бизнесмена был пистолет в кобуре.

По информации испанской радиостанции Marca, которая цитирует тренера АЕК Маноло Хименеса, на 90-й минуте матча Саввиди якобы подбежал к арбитру и сказал ему: "Ваша карьера судьи закончилась!"

Причиной недовольства Саввиди стал не засчитанный гол, который, по мнению судьи, был забит из офсайда.

Матч был прерван, когда был счет 0:0. АЕК отказался продолжать игру из соображений безопасности.

Через два часа после его окончания забитый ПАОК гол все же решили засчитать. В итоге команде Саввиди была присуждена победа.

Как сообщили агентству Франс-пресс источники в греческой полиции, у бизнесмена была лицензия на оружие, но он незаконно проник в игровую зону.

"Да, он вышел на поле"

Помощница Саввиди Татьяна Гордина сообщила Русской службе Би-би-си, что бизнесмен никому не угрожал на поле.

"Все эти заголовки, которые появились сначала в греческой, а потом и в российской прессе - это все передергивание фактов. Да, он вышел на поле, нарушив спортивные регламенты, но никаких угроз, тем более оружием, не было", - отметила Гордина.

Правообладатель иллюстрации AFP Image caption Согласно сообщениям СМИ, Саввиди пригрозил судье завершением карьеры

Администрация клуба ПАОК выпустила заявление, в котором говорится, что Саввиди "готовится предпринять все необходимые шаги для защиты клуба" от "угроз и нападений".

Источник ТАСС, близкий к предпринимателю, считает, что Саввиди просто не смог справиться с эмоциями.

"ПАОК стремился к тому, чтобы стать чемпионом, потому что у клуба было больше всего очков, и тут начались всякие судебные спортивные дела, провокации, сняли очки, не засчитали гол. И в этом матче забили гол, его сначала засчитали, потом отменили, затем вернулись к рассмотрению гола и через два часа его снова засчитали. Это все эмоции, нервы", - сказал собеседник агентства.

"Недопустимая провокация"

На инцидент с Саввиди жестко отреагировал министр внутренних дел Греции Панос Скурлетис. "Сцены, которые мы наблюдали, вредят греческому футболу. Любой, кто выходит на поле с пистолетом, устраивает недопустимую провокацию", - заявил он.

Заместитель министра культуры и спорта Греции Георгиос Вассилиадис сказал, что за такими инцидентами должны последовать "решительные шаги", однако не уточнил, какие именно.

Чиновник также сообщил, что после совещания с премьер-министром Греции Алексисом Ципрасом было принято решение приостановить проведение чемпионата Греции.

Международная федерация футбола (ФИФА) также осудила действия российского бизнесмена. "ФИФА уведомлена об этом инциденте. ФИФА полностью осуждает такое поведение. Учитывая, что этот инцидент произошел в национальном чемпионате, вынесение дисциплинарных мер остается за Федерацией футбола Греции", - говорится в заявлении организации.

Российский и советский бизнесмен греческого происхождения Саввиди в 2014 году создал в Ростове-на-Дону группу компаний "Агроком", самым известным активом которой остается компания "Донcкой табак".

Контрольный пакет акций футбольного клуба ПАОК Саввиди приобрел в 2012 году. Он также спонсирует команду "Ростов". С 2003-й по 2011 год Саввиди был депутатом Госдумы, входил во фракцию "Единая Россия".