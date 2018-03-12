Би-би-си обратится в ООН с жалобой на запугивание семей сотрудников

Image caption Более 20 сотрудникам Персидской службы Би-би-си или их родственникам угрожали убийством

Би-би-си обращается в ООН с просьбой убедить правительство Ирана прекратить преследования сотрудников Персидской службы Би-би-си в Лондоне и их родственников в Иране. Подобных жалоб от корпорации в международные организации еще не было.

В заявлении Би-би-си говорится, что власти Ирана усилили кампанию запугивания, включая угрозы, аресты родственников сотрудников корпорации и запреты на поездки за рубеж.

Нападки на родственников сотрудников Би-би-си начались после президентских выборов 2009 года, результаты которых оспаривала оппозиция. Тогда Тегеран обвинял другие страны во вмешательстве в свои внутренние дела.

Би-би-си представит свое обращение на заседании Совета ООН по правам человека в Женеве.

Угроза арестов

В октябре 2017 года журналисты Персидской службы Би-би-си собрались на поминальную службу по человеку, с которым большинство из собравшихся никогда не встречались. Они пришли поддержать коллегу, отец которого скончался в Иране. Он узнал о том, что отец болен, лишь за неделю до его кончины.

Он мог бы сразу сесть на самолет и отправиться в Иран, чтобы быть рядом с больным отцом.

Но сотрудники Персидской службы Би-би-си больше не могут ездить в Иран из опасений ареста, и единственное, что смог сделать этот человек - связаться с отцом через Skype.

Неделю спустя его отец скончался. Будучи не в состоянии поехать на похороны в Иране, сотрудник Би-би-си поминал отца с коллегами в Лондоне.

Это знакомая ситуация для многих, кто работает на Персидской службе Би-би-си. За последние 10 лет у более чем 30 сотрудников скончались родители в Иране, и они не смогли поехать на похороны.

Иранские власти называют журналистов Персидской службы Би-би-си провокаторами и иностранными шпионами. Они живут в постоянном страхе, что им позвонят и скажут, что член семьи болен или умирает, или же что близкий им человек вызван на допрос.

Угрозы смерти

Еще одна журналистка Персидской службы Би-би-си по Skype получила требования либо перестать работать на корпорацию, либо следить за своими коллегами в обмен на освобождение из тюрьмы ее 27-летней сестры.

Сестра была арестована ночью в доме отца и содержалась в печально известной тегеранской тюрьме Эвин.

"Когда я отказалась, ее держали в одиночной камере 17 дней", - говорит журналистка. Она записала свои переговоры с иранскими спецслужбами.

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Сторонники иранских властей протестуют против Би-би-си

Другая молодая ведущая телевидения Персидской службы Би-би-си получила анонимный имейл, где от нее требовали уйти с работы. Авторы имейла также написали, что знают, в какой именно школе учится ее 10-летний сын.

Пожилую мать одного из продюсеров иранские спецслужбы вызвали на допрос в Тегеране. Ей сказали, что ее сын может попасть в ДТП в Лондоне, если будет и дальше работать на Би-би-си. Она отнеслась к угрозе серьезно - как и отдел лондонской полиции по борьбе с терроризмом, который сразу же организовал защиту продюсера.

Более 20 сотрудников Персидской службы Би-би-си и их родственники получили угрозы убийства и сейчас охраняются лондонской полицией.

После многих лет преследований и угроз в адрес своих сотрудников Би-би-си решила обратиться за помощью к международному сообществу через ООН.

"Би-би-си сделала беспрецедентный шаг, обратившись к ООН, потому что наши попытки убедить власти Ирана прекратить кампанию запугивания полностью игнорируются", - сказал генеральный директор Би-би-си Тони Холл.

Image caption Судебное постановление о замораживании активов 152 сотрудников Би-би-си

Решение Би-би-си последовало за усилением кампании запугивания журналистов Персидской службы.

Тегеран обвинил 152 нынешних и бывших сотрудника Персидской службы Би-би-си в участии в "заговоре против национальной безопасности". В отношении них возбуждены уголовные дела. Власти Ирана также заморозили банковские счета многих журналистов Би-би-си на территории страны.

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш призвал Иран прекратить любое правовое преследование сотрудников Би-би-си и их родственников, и действия против "независимой журналистики, будь то Би-би-си или другой организации".

Около 18 миллионов иранцев - четверть населения страны - регулярно заходят на сайт Персидской службы Би-би-си, либо слушают радиопередачи или смотрят телепрограммы Персидской службы. Около 12 миллионов регулярно смотрят телепрограммы - новостные или развлекательные.

"Иранцы обращаются к Персидской службе Би-би-си в таких количествах, так как не могут получать достоверную и непредвзятую информацию из иранских СМИ, которые подвергаются жесткой цензуре", - говорит Розита Лофти, глава Персидской службы Би-би-си.

В 2009 году, после президентских выборов, миллионы иранцев вышли на улицы, заявляя, что их голоса украдены.

Беспорядки продолжались несколько месяцев, власти винили в них США, Великобританию, а также другие западные страны - и Би-би-си.

Тогдашнего корресподента Би-би-си в Тегеране Джона Лейна выслали из страны вместе с другими журналистами международных СМИ. С тех пор притеснения журналистов со стороны иранских властей продолжаются.

В октябре 2017 года специальные докладчики ООН по защите права на свободу мнений и свободное их выражение в Иране обратились к иранскому министру иностранных дел Мохаммаду Джаваду Зарифу с вопросом о сотрудниках Би-би-си.

Они попросили его пояснить, на чем были основаны обвинения в заговоре против национальной безопасности в отношении журналистов и как именно работа на Би-би-си ей угрожает. Прошло больше четырех месяцев, но им так и не ответили.

Вопрос поднимался и на уровне британских дипломатов, их иранские коллеги отвечали, что разбираются с этим.

"Это касается не только Би-би-си, так как мы не единственное медиа, подвергающееся агрессии и принуждаемое к уступкам в Иране", - говорит Тони Холл.

"Честно говоря, история гораздо шире: это история о базовых правах человека".