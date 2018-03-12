Отравление Скрипаля: "Мэй должна указать на Кремль"

Image caption Ресторан Zizzi был закрыт в 21:00 в прошлый понедельник, на следующий день после отравления

Как заявил в понедельник председатель комитета по иностранным делам британского парламента Том Тугендхат, отравление в Солсбери бывшего офицера ГРУ Сергея Скрипаля похоже на попытку убийства, сделанную с одобрения российских властей.

"Мы ожидаем в скором времени заявления премьер-министра и, честно говоря, я буду удивлен, если она не укажет на Кремль", - сказал Тугендхат в утреннем эфире Би-би-си.

В понедельник в Лондоне проходит заседание Совета национальной безопасности Великобритании под председательством Терезы Мэй, на котором обсуждается ряд мер в связи с отравлением нервно-паралитическим веществом двойного агента Сергея Скрипаля и его дочери Юлии.

Премьер-министр и высокопоставленные члены кабинета заслушают новые данные о ходе расследования, полученные контртеррористическим подразделением полиции и службами безопасности, а также обсудят вопрос о том, имеется ли достаточно улик, которые указывали бы на то, кто стоит за попыткой убийства бывшего офицера ГРУ.

Жесткие меры

Бывший советник по национальной безопасности лорд Рикеттс в радиоинтервью Би-би-си сказал, что у него "мало сомнений в том, что это инициировано в России".

"Самое сложное - понять, кто дал такое распоряжение и почему; были ли это некие отколовшиеся элементы или это было санкционировано центром. На мой взгляд, от этого должна зависеть наша реакция", - сказал он, добавив, что британское правительство должно принять жесткие меры.

"Надо, чтобы люди в Кремле приняли это к сведению", - сказал он, предположив, что одной из мер может быть высылка российских дипломатов из страны.

Россия отрицает, что имеет какое-либо отношение к этому происшествию.

Сергей Скрипаль в 2006 году был осужден в России за сотрудничество с британской разведкой, но в 2010 году помилован и обменян на задержанных в США российских агентов, и с тех пор проживал в Великобритании.

Ситуация в Солсбери

Накануне в воскресенье госсоветник по вопросам английского здравоохранения профессор Салли Дэвис посоветовала тем, кто посещал те же ресторан и паб, где побывали Скрипаль с дочерью, постирать всю свою одежду и протереть дезинфицирующими салфетками все личные вещи.

По данным властей, около 500 человек посетили эти заведения после того, как там побывали 66-летний Скрипаль и его 33-летняя дочь Юлия, которые по-прежнему находятся в больнице в критическом, но стабильном состоянии.

Следы отравляющего вещества были найдены у стола и на столе в итальянском сетевом ресторане Zizzi, за которым 4 марта обедали жертвы отравления. Что это за вещество, власти пока не говорят. Стол из ресторана был с тех пор уничтожен.

Следы этого же вещества были обнаружены и в пабе Mill, куда пара зашла после обеда в ресторане.

Профессор Дэвис ранее сообщила, что риск для остальных посетителей невелик. Однако совет вымыть все свои личные вещи относится ко всем, кто побывал в одном из этих заведений в воскресенье 4 марта после 13:30 или же в понедельник 5 марта, вплоть до момента закрытия обоих заведений.

Что советуют предпринять британские власти:

Одежда должна быть выстирана, лучше в стиральной машине

Ту одежду, которую нельзя постирать и которая требует химчистки, необходимо положить в два пластиковых мешка (помещенных один в другой) и оставить в таком виде до дальнейших указаний

Мобильные телефоны, сумки и прочую электронику необходимо протереть детскими влажными салфетками, которые затем надо поместить в отдельный полиэтиленовый пакет и выбросить в мусор

Прочие личные вещи, такие как ювелирные изделия и очки, надо промыть в теплой воде с порошком или мылом

Руки необходимо вымыть после контакта с любыми вещами или предметами, которые могли быть заражены отравляющим веществом

Салли Дэвис также отметила, что эти советы даются в целях перестраховки: "Я уверена, что никто из посетителей или сотрудников [обоих заведений] не пострадает".

Тем не менее многие жители Солсбери выразили недовольство в связи с тем, что эти советы не были даны раньше.

Image caption Сергей Скрипаль и его дочь Юлия по-прежнему находятся в критическом состоянии в больнице

Стив Купер, бывший в пабе Mill со своей женой в прошлое воскресенье вечером, сказал Би-би-си, что он в ярости, и теперь ему придется обеззараживать салфетками свои ботинки, часы и телефон, однако он сомневается в том, что таким способом удастся избавиться от нервно-паралитического вещества.

"Я бы хотел знать, каковы могут быть последствия в долгосрочном плане", - говорит он.

Салли Дэвис отметила ранее, что расследование - это кропоптливый процесс, но задержка в оповещении населения, по ее словам, никому не нанесла вреда.

Правообладатель иллюстрации AFP Image caption Сержант полиции Солсбери Ник Бейли также пострадал от нервно-паралитического вещества

Помимо Сергея Скрипаля и его дочери отравление получил первоначально занимавшийся этим делом сержант полиции Солсбери Ник Бейли, чье состояние по-прежнему оценивается врачами как серьезное, но он в состоянии общаться с близкими.

В центре следственных действий остаются пять точек Солсбери, среди который дом, где проживал Скрипаль, кладбище, где похоронены его жена и сын, а также ресторан и паб, где он в последний раз обедал с дочерью.

На пресс-конференции в воскресенье начальник полиции графства Уилтшир Кир Притчард сообщил, что не может точно сказать, как долго будут закрыты для публики попавшие в следственное поле общественные места.

Более 250 сотрудников контртеррористического подразделения полиции участвуют в этом расследовании. Им удалось собрать 200 вещественных доказательств и определить круг потенциальных свидетелей, насчитывающий более 240 человек.