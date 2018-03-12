Авиакатастрофа в Катманду, 49 погибших. Что известно

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Как минимум 40 человек погибли в катастрофе

Самолет с 71 человеком на борту разбился при посадке в аэропорту Катманду. Как сообщил представитель местной полиции, погибли 49 человек. Многие пассажиры получили травмы.

Самолет по неясным пока причинам совершил жесткую посадку, съехал с взлетно-посадочной полосы и выехал на футбольное поле. После крушения самолет загорелся и практически полностью сгорел.

Авиакомпания обвинила в трагедии диспетчеров аэропорта, непальские власти в ответ заявили, что самолет совершил "необычную" посадку.

Турбовинтовой самолет Bombardier Dash 8 Q400 прилетел в Катманду из столицы Бангладеш Дакки. Он эксплуатировался 17 лет.

"Шансы обнаружить кого-либо еще в живых малы", - сообщил агентству Франс пресс представитель властей Гокул Бандари.

Это самая крупная по числу жертв авиакатастрофа в Непале за последние 26 лет.

Правообладатель иллюстрации Saroj Basnet Image caption Спасатели вытаскивают пассажиров из-под обломков

Как произошло крушение?

Согласно информации сайта FlightRadar24, самолет совершал посадку в аэропорту Трибхуван в 14:20 по местному времени.

При заходе на посадку самолет затрясло, он, как сообщают представители аэропорта, задел забор вылетел на футбольное поле, находящееся рядом с посадочной полосой. Затем загорелся загорелся и развалился на части.

"Самолету разрешили сесть с южной стороны взлетно-посадочной полосы, но он почему-то приземлился с северной", сказал представитель управления гражданской авиации Непала.

Один из выживших пассажиров рассказал, что перед крушением самолет сильно затрясло, а затем последовал удар.

Другой выживший, турагент из Непала Басанта Бохора, так же описал произошедшее. По его словам, взлет в Дакке был нормальным, но перед посадкой самолет начало сильно трясти, а затем был громкий удар.

"Я сидел у окна и потому смог выбраться. Не помню, что было со мной после этого, кто-то отвез меня в больницу Синамангал, и оттуда друзья перевезли меня в Норвик. У меня ранения головы и рук, но мне повезло, что выжил", - говорит Бохора.

Что известно о погибших?

Власти сообщили Би-би-си, что в самолете было около 67 человек и четыре члена экипажа.

Известно, что среди пассажиров было 33 непальца, 32 бангладешца, один китаец, и один мальдивец.

Из 49 погибших 31 скончался в аэропорту, девять - в больнице, рассказали Би-би-си источники в полиции. Еще девять человек так и не были найдены.

Из 22 раненых несколько человек находятся в критическом состоянии.

Правообладатель иллюстрации Twitter/@Bishnusapkota Image caption На фотографиях очевидцев виден дым, поднимающийся с посадочной полосы

Причина крушения

Причина авиакатастрофы остается неясной. Представители аэропорта говорят, что при приземлении самолет вышел из под контроля экипажа.

Анонимный источник агентства Франс пресс в аэропорту заявил, что могло произойти недопонимание между управлением воздушным движением аэропорта и пилотом по поводу того, на какую полосу приземляться.

Свидетели говорят, что крушение произошло при второй попытке пилота приземлиться, затем он врезался в постройку на футбольном поле недалеко от посадочной полосы и загорелся.

Из самолета извлекли черные ящики, в ближайшее время их изучат.

В гористой местности Непала нередко случаются авиакатастрофы.

В 2016 году турбовинтовой самолет врезался в гору в Непале, 23 человека погибли.

В 1992 году самолет авиакомпании Thai Airways, вылетевший из Бангкока, разбился при посадке в аэропорту Трибхуван. 167 пассажиров погибли.