Умер французский кутюрье Юбер де Живанши

Правообладатель иллюстрации Shutterstock Image caption Самым известным образцом элегантного стиля Живанши стало черное платье героини Одри Хепберн в фильме "Завтрак у Тиффани"

В возрасте 91 года скончался создатель одного из домов высокой моды Юбер де Живанши, сообщил его помощник Филип Вене.

Модельер, среди знаменитых клиенток которого были первая леди США Жаклин Кеннеди и актриса Одри Хепберн, умер в субботу 10 марта.

"Месье де Живанши скончался во сне, - заявил Вене, также модельер. - Его племянники, племянницы и дети разделяют боль этой утраты".

Модный дом Живанши также подтвердил кончину своего основателя.

С первого показа своих моделей в 1952 году до отставки с поста главы модного дома в 1995 Юбер Таффен де Живанши был одним из законодателей парижской моды.

Самым известным образцом его элегантного стиля было черное платье героини Одри Хепберн в фильме "Завтрак у Тиффани".

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Живанши (на фото - с моделью Иман в 2002 году) был одним из столпов французской моды

"Мне очень помогла мысль о том, что я выглядела соответствующе… все остальное было не так сложно, - говорила актриса Одри Хепберн. - Прекрасные и простые вещи Живанши помогали мне почувствовать себя в образе любой героини, которую я играла".

Дружба между легендарным кутюрье и американской актрисой продолжалась сорок лет и не в последнюю очередь помогла дизайнеру увековечить собственное имя в истории моды и кино.

Его наряды напоминают вкус первого бокала шампанского

Юбер Таффен де Живанши считал Одри Хепберн своей музой, для которой он создавал наряды, как для обычной жизни, так и для съемок, включая мюзикл "Забавная мордашка" и комедийный фильм "Как украсть миллион".

Выходец из аристократического рода, после окончания Второй мировой войны Живанши разделил модное поприще с неизвестными на тот момент модельерами - Пьером Бальменом и Кристианом Диором.

Правообладатель иллюстрации AFP/Getty Images Image caption Дружба между Юбером де Живанши и Одри Хепберн продлилась 40 лет, до кончины Одри в 1993-м году

Модельер некоторое время работал у парижского дизайнера и создательницы понятия прет-а-порте Эльзы Скиапарелли, после чего основал свой собственный дом мод в 1952 году. На тот момент Юберу Живанши исполнилось 25 лет.

Именно тогда легендарный кутюрье разработал концепцию вещей "по частям": комбинаций из блуз, юбок, жакетов и брюк, которые можно смешивать и подбирать по стилю.

Основанный им дом был в 1988 году продан компании LVMH (Moët Hennessy - Louis Vuitton).

Первая коллекция принесла дизайнеру, отличавшемуся своим высоким, почти двухметровым ростом, молниеносный успех: "Его наряды напоминают вкус первого, самого лучшего бокала шампанского", - говорит один из британских писателей и поклонников кутюрье.

Легендарный модельер в 1969 году создал первую мужскую коллекцию Gentleman Givenchy ("Джентльмен Живанши") и переехал в Нью-Йорк, чтобы закрепить свой успех. Там он обзавелся звездными клиентами, включая первую леди США Жаклин Кеннеди, которая появилась в одном из нарядов кутюрье на похоронах своего супруга Джона Ф. Кеннеди в 1963 году.

Правообладатель иллюстрации AFP/Getty Images Image caption Шерстяной жакет был изготовлен модельером для одной из его звездных клиенток Жаклин Кеннеди

Легенда кино и в будущем принцесса Монако Грейс Келли также была одной из знаменитых клиенток модельера.

В 1970-х годах Живанши занимался отделочными тканями, а также разработал дизайн интерьера сети отелей Hilton и даже автомобильной марки Lincoln Continental.

Творец, превративший Париж в модную столицу мира

Бренд Живанши пользуется популярностью среди голливудских звезд, жаждущих отличиться на церемониях вручения премии "Оскар". Среди них - израильская актриса и главная героиня фильма "Чудо-женщина" Галь Гадот, которая прошлась по красной ковровой дорожке в платье от кутюрье.

Правообладатель иллюстрации Reuters Image caption Израильская актриса Галь Гадот в платье от Живанши на церемонии вручения премии "Оскар" в 2018 году

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Американский актер Чедвик Аарон Боузман прошелся по красной ковровой дорожке в костюме от кутюрье

Бизнес-магнат и глава французской транснациональной компании LVMH, которой принадлежит модный дом Живанши, Арно Бернар назвал модельера "одним из творцов, превративших Париж в модную столицу мира в 1950-х".

"Модный дом Живанши со скорбью сообщает о кончине своего основателя Юбера де Живанши, одного из величайших деятелей мира высокой моды, джентельмена, который более полувека символизировал парижский шик и элегантность. Нам будет сильно не хватать его", - сообщение в "Твиттере"модного дома.