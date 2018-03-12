Сколько получит Путин: прогнозы социологов и ставки букмекеров

Правообладатель иллюстрации Stanislav Krasilnikov/TASS Image caption Социологи прогнозируют Путину победу в первом туре

Милитаристское ежегодное послание Владимира Путина, теледебаты с оскорблениями и обливанием водой и активная контрагитация против кандидата от КПРФ почти не повлияли на рейтинг кандидатов в президенты, следует из последних опубликованных перед выборами соцопросов.

За неделю до выборов главная интрига - кто и с каким результатом займет второе место.

Послание не помогло

Зачитанное 1 марта послание президента Федеральному собранию стало одним из самых ярких событий за все время президентской кампании. Почти половину времени Путин посвятил противостоянию с США и демонстрации нового вооружения, в том числе ядерного.

Обычно не самое интересное протокольное мероприятие вызвало большой резонанс как среди тех, кто его слушал, так и среди экспертов.

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Однако на избирателей демонстрация нового вооружения не произвела такого же впечатления, как на политиков (в том числе западных), и на рейтинг Путина послание не повлияло.

По данным опроса ВЦИОМ, проведенного 5-9 марта, если бы президентские выборы состоялись в ближайшее воскресенье, за Путина бы проголосовали 69% россиян. А в своем прогнозе ВЦИОМ пишет, что по итогам выборов действующий президент победит в первом туре с результатом, колеблющимся в диапазоне 69-73%.

Свежие данные ФОМ (опубликованы в понедельник, опрос проводился 10-11 марта) отличаются несильно. Из опрошенных россиян почти 65% сказали, что проголосуют за Путина. При этом сами социологи прогнозируют, что Путин получит почти 73-75%.

Такие же результаты были и ранее: с конца прошлого года и в течение всей кампании ВЦИОМ сообщал, что рейтинги Путина колебались на уровне 69-74%, ФОМ - 64-68%.

Рейтинг Путина после послания и не должен был вырасти, считает политконсультант Константин Калачев.

"Путин предложил проголосовать за жесткий внешний курс и оборону как приоритет. Не всем это понравилось. Люди ждут переключения с внешней повестки на внутреннюю. Отношение к Путину определилось. Это тот случай, когда главное не нарастить рейтинг, а его не растерять. Рейтинг и так на максимуме возможного", - считает эксперт.

Послание было в первую очередь адресовано Западу, власть не рассчитывала, что оно поднимет рейтинг Путина, уверен политолог Аббас Галлямов.

"Те, кому интересна внешняя политика, они и так на 100% за Путина. А для остальных послание оказалось негативным сигналом - они убедились, что ключевым приоритетом главы государства по-прежнему остаётся внешняя политика, а не ситуация внутри страны", - говорит политолог. По его мнению, штабу Путина стоило бы порадоваться, что электоральный рейтинг президента снизился по итогам послания совсем чуть-чуть.

12 марта - последний день, когда социологические службы могут публиковать предвыборные рейтинги кандидатов. По закону о выборах президента, нельзя публиковать соцопросы за пять дней до голосования и в сам день выборов.

Впервые за всю постсоветскую историю России в аналитике и прогнозах во время предвыборной кампании не участвовали независимые социологические службы. Во время нынешней кампании всей социологией занимался принадлежащий государству Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ), а также фонд "Общественное мнение" (ФОМ), который имеет статус некоммерческой организации, но проводит опросы в основном по заказу администрации президента.

Независимый "Левада-центр" не публикует данные опросов по президентской избирательной кампании, поскольку в 2016 году во время думских выборов его признали "иностранным агентом". По закону "иностранным агентам" нельзя участвовать в выборах и референдумах, в том числе публиковать данных о рейтингах кандидатов.

Интрига с Собчак

В победе Путина с результатом чуть более 70% голосов не сомневаются и те, кто делают ставки в букмекерских конторах.

Закон о выборах президента России запрещает проведение "лотерей и других основанных на риске игр" в период избирательной кампании, в которых выигрыш призов зависит от результатов выборов (статья 56 пункт 3). Букмекерские конторы, работающие в России официально, не принимают ставки на президентские выборы.

Представитель "Лиги ставок" сказала Би-би-си, что в конторе нельзя поставить на результаты выборов президента, потому что это незаконно. Но такие ставки принимают иностранные компании.

Казахская букмекерская контора "Гол+Пас" разместила ставки на преодоление кандидатами в президенты определенного конторой процента. Коэффициент на преодоление и на непреодоление Путиным результата в 72,5% голосов один и тот же - 1,85. Это значит, что если поставить 100 рублей на то, что Путин 18 марта наберет больше 72,5%, можно заработать 185 рублей.

Можно также поставить на то, наберет ли Павел Грудинин (КПРФ) больше 8,25% или нет; на то, получит ли Владимир Жириновский (ЛДПР) больше 8,15% или нет; на то проголосуют ли за Григория Явлинского ("Яблоко") больше 1,5% или нет. В случаях с этими тремя кандидатами коэффициент на преодоление или непреодоление определенного конторой процента один и тот же - 1,85.

Самые большие разночтения у тех, кто делает ставки, по поводу Ксении Собчак ("Гражданская инициатива"). Мало кто верит, что кандидат преодолеет порог в 3,15% на выборах - коэффициент на это событие 2,25. На то, что Собчак получит меньше 3,15% коэффициент 1,6.

Зарегистрированная на Мальте британская биржа ставок Betfair предлагает поставить на то, что президентские выборы выиграет Путин. Коэффициент на это событие 1,002 - то есть в случае победы действующего президента почти ничего заработать не удастся. Значительно выше коэффициенты на такие события, как победа Жириновского (56) и победа лидера КПРФ Геннадия Зюганова (91). Зюганов не участвует в выборах.

Шансы Путина оцениваются в 93-97% от букмекера к букмекеру, вероятность того, что победит любой другой кандидат, армянская букмекерская контора Vbet оценивает в 7%, рассказал Би-би-си директор по стратегическому развитию сайта Bookmaker-Ratings.ru Алексей Ткачук.

По его словам, примечательны ставки на то, какой процент голосов наберет Путин: "Шансы Путина набрать более 70% голосов в разы выше, чем получить 60-70% голосов, а вероятность того, что Путин наберет менее 60% голосов, и вовсе ничтожна".

Борьба за второе место

Второе место, по данным опросов ВЦИОМ (7%) и ФОМ (6,7%), сейчас занимает кандидат от КПРФ Грудинин.

Прогнозируемый результат Грудинина выше. Эксперты ВЦИОМ предполагают, что он может получить от 10% до 14% голосов, эксперты ФОМ дают от 11% до 13%.

Именно рейтинг Грудинина стал одной из главных интриг нынешних выборов. Первые замеры социологов из ВЦИОМ в конце декабря показали, что уровень поддержки ранее почти неизвестного кандидата равнялся почти 3%. С тех пор он вырос до 7%.

Конкурентом Грудинина за второе место всю кампанию был бессменный лидер ЛДПР Жириновский. По данным ФОМ, их рейтинги периодически сравнивались, а иногда Грудинин опережал Жириновского.

В целом рейтинг кандидата от ЛДПР держался на уровне 5-7%. На него не повлиял даже скандал на дебатах, когда Жириновский нецензурно оскорбил Собчак, а та облила его стаканом воды. Это событие стало самым ярким моментом предвыборных дебатов.

В оставшуюся неделю до выборов остается только один вопрос - сможет ли Грудинин откусить кусочек периферийного электората Путина, говорит политолог Калачев. "Грудинин недооценен, ведь часть электората Путина Сталин не пугает, часть электората Путина ностальгирует по СССР", - отмечает эксперт.

За Грудинина или Собчак могут проголосовать в том числе и те, кто уверен в победе Путина и даже желает ее, говорит политолог Галлямов: "Голосуя за альтернативных кандидатов, они просто хотят послать властям сигнал о том, что они чем-то недовольны".

Ещё одна крупная группа избирателей разрывается между двумя взаимоисключающими мотивами, считает он. "Они по привычке были бы рады проголосовать за Путина, но их не устраивает статус-кво ещё на шесть лет, они хотят перемен. Голосовать же против Путина этим людям страшно - они боятся, что без него все совсем рухнет", - объяснил Галлямов. Предсказать, какое решение в последний момент примут разрываемые противоречивыми чувствами избиратели, невозможно, считает политолог.

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Рекорд по явке

Еще в декабре 2016 года от администрации президента неофициально прозвучала установка: основной кандидат (действующий президент Путин) должен набрать 70% при явке 70%.

Если верить последним данным официальной социологии, желание администрации президента исполнится.

ВЦИОМ прогнозирует явку на уровне 63-67%, при этом из опроса следует, что 74% россиян точно придут на выборы.

ФОМ дает более сдержанный прогноз: 64,6% респондентов рассказали, что поучаствуют в выборах. А сами социологи прогнозируют явку в 63-64%.

Результаты опросов могут значительно разойтись с конечными голосования. В 2012 году ФОМ во время последнего предвыборного опроса предсказывал, что Владимира Путин победит с результатом 58,7% при явке в 61,8%. ВЦИОМ отдавал Путину 59,9% голосов. В итоге он получил 63,6 % голосов, а явка составила 65,34%.