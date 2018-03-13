ООН обвинила сингапурские компании в продаже алкоголя КНДР

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Совет Безопасности ООН в ноябре провел экстренное заседание по поводу ядерных амбиций Северной Кореи

Сингапурские компании в обход санкций продавали Северной Корее люксовые товары, в том числе алкоголь, говорится в новом докладе ООН, попавшем в прессу. Такие товары уже несколько лет запрещено поставлять в КНДР. Эксперты считают, что торговля стала возможной из-за лазеек в финансовой системе Сингапура.

В докладе, черновик которого оказался у СМИ, заявляется, что сингапурские компании занимались нелегальными поставками в КНДР предметов роскоши, в том числе алкоголя. Этому не помешали жесткие санкции, введенные для сдерживания ядерной программы Пхеньяна.

Компании отрицают все обвинения, заявляя, что вели торговлю с КНДР до санкций ООН.

Доклад одобрен Советом Безопасности ООН и, вероятно, будет опубликован на этой неделе.

Власти Сингапура заявили, что им известно о случаях таких поставок, и они начали поиски "достоверной информации" о них.

ООН и Сингапур ввели торговое эмбарго в отношении Северной Кореи на премиальные товары.

Общемировые санкции против страны в последние два года только усиливаются, так как Пхеньян продолжает проводить ядерные испытания и запускать ракеты.

Несмотря на то, что в этом году, возможно, состоятся беспрецедентные переговоры между северокорейским лидером Ким Чен Ыном и президентом США Дональдом Трампом, ООН санкции не снимет.

Эксперты считают, что если факт поставок сингапурскими компаниями будет доказан, возникнет вопрос, не распространятся ли они дальше по Азии.

Кто упоминается в докладе ООН?

Наряду с другими азиатскими компаниями, в докладе выделяются две сингапурские фирмы. Говорится, что они до июля 2017 года поставляли в Северную Корею предметы роскоши, включая алкоголь.

Санкции ООН введены в 2006 году, с тех пор продажа люксовых товаров Северной Корее запрещена. Законами Сингапура такая торговля запрещена уже несколько лет.

Правообладатель иллюстрации NK News Image caption В магазине Пхеньяна можно найти зарубежный алкоголь - несмотря на то, что многие эти наименования запрещено завозить в страну

Названия упоминаемых компаний - OCN и T Specialist. Это дочерние компании с одним директором. Обе они отрицают обвинения.

В докладе ООН говорится, что между 2011 и 2014 годами более двух миллионов долларов - якобы доход от продажи товаров Северной Корее - были переведены со счета, открытого в северокорейском банке Daedong этими компаниями, на счета T Specialist в Сингапуре.

Финансовым организациям в Сингапуре запрещено оказывать денежную поддержку или услуги в любом из видов торговли с Северной Кореей, заявляет сингапурский МИД.

В T Specialist ООН заявили, что денежные потоки шли не из Северной Кореи, а из компании, зарегистрированной в Гонконге. Это была оплата за продажи 2012 года.

Две компании в докладе также обвиняются в "длительных и близких связях" - включая долевое участие - с банком Ryugyong, против которого в 2017 году санкции ввели США.

Сингапурские компании в ответ заявляют, что у них нет связей с банком.

Юрист компаний Эдмонд Перейра подтвердил, что в отношении них ведется расследование сингапурских властей, но настаивал, что никаких финансовых связей и интересов между ними и компаниями в КНДР нет.

Он отметил, однако, что у его клиентов "был бизнес с компаниями Северной Кореи... до введения санкций ООН".

Юристы говорят, что частично проблема в том, что санкции должны исполнять компании, которые нередко не в курсе изменений в законах.

Торговля Сингапура и Северной Кореи

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Финансовым организациям Сингапура запрещено оказывать помощь и услуги в любых торговых операциях с КНДР

Полный запрет торговли с Северной Кореей в Сингапуре ввели только в ноябре прошлого года. До этого некоторые сделки разрешались.

В докладе ООН говорится, что некоторые операции в случаях OCN и T Specialist совершались с использованием финансовых систем Сингапура. Согласно докладу, страны сами должны следить, чтобы банки более тщательно изучали частных лиц и компании, открывающие там счета.

Би-би-си запросила комментарий у сингапурских банков, упомянутых в докладе. Они отказались, сославшись на законы о банковской тайне.

Валютное управление Сингапура (MAS) сообщило Би-би-си, что вместе с ООН работает над этими случаями.

"MAS предпримет жесткие действия против любой финансовой организации, которая действует не в соответствии с законом о финансировании", - заявили Би-би-си в управлении.

Власти сказали, что ожидали от банков осведомленности по поводу "использования подставных компаний, фирм-однодневок, совместных предприятий и непрозрачных схем участия".

Сложно отследить

Северная Корея аккуратно эксплуатирует финансовые лазейки, заявил Вильям Ньюкомб, бывший член группы экспертов ООН.

"Они открывают фирму-однодневку, затем учреждают компанию в другом месте, банк - в третьем месте, и занимаются бизнесом в совершенно ином месте", - поясняет он.

"Таким образом вы входите на территорию нескольких юрисдикций. Отследить становится сложно, и это один из способов обойти санкции".

Эксперты по преступности в сфере финансов говорят, что банкам сложно отслеживать такие вещи.

"Вероятно, вы никогда не узнаете, что деньги шли из Северной Кореи", - говорит Тим Филлипс, глава азиатско-тихоокеанского отделения компании "Делойт".

Он добавляет, что в Юго-Восточной Азии таких проблем может быть больше.

"Если вас упоминают в таком докладе, валютное управление с большой вероятностью потребует расширения контроля над историей транзакций".

"Но если взглянуть на другие страны в Юго-Восточной Азии, становится ясно, что у них нет цельных систем для предотвращения подобных действий".

В докладе ООН подчеркивается, насколько легко юридические лица, предположительно работающие с Северной Кореей, могут находить лазейки - даже в такой сложной финансовой системе, как сингапурская.