В Австралии украден зуб огромной акулы

  • 13 марта 2018
зуб мегалодона до кражи Правообладатель иллюстрации WA GOVERNMENT
Image caption Место хранения восьмисантиметрового зуба не было известно широкой публике

Зуб древней гигантской акулы украли из австралийской коллекции Всемирного наследия в национальном парке в Западной Австралии. Об этом сообщили власти Австралии.

Ископаемое относится к виду акул мегалодон - гигантского хищника, который вымер предположительно 2,6 миллионов лет назад.

Точное место его хранения публично не раскрывается.

Это был один из двух зубов мегалодона, хранившихся на побережье Нингалу, входящем в список Всемирного культурного наследния ЮНЕСКО.

"Самое ужасное, что похищен лучший образец, который был не так хорошо изучен", - заявил представитель департамента окружающей среды и сохранения природы Западной Австралии Арвид Хогстром.

"Мы естественным способом прикрыли его, чтобы быть уверенными, что он скрыт от посторонних глаз", - сказал он.

Хогстром говорит, что украденный зуб находился в полусекретном месте и был прикреплен к скале. В отличие от других ископаемых, доступа туристов к нему не было.

Он говорит, что о местонахождении зуба знала лишь небольшая группа местных жителей. Хогстром считает, что кто-то случайно сообщил кому-то о местонахождении зуба, и этот человек решил воспользоваться информацией.

Ископаемое, скорее всего, вытащили с помощью молотка или зубила, говорит он, что расценивается как вандализм и нарушение законов о сохранении природы.

Он заявил, что денежная стоимость зуба неизвестна, но она "не будет очень высокой".

Ископаемое хорошо сохранилось с древних времен. "Обычно сохраняются только фрагменты зубов, покрытые известняком, но не целый зуб", - говорит Хогстром.

Правообладатель иллюстрации Wa government
Image caption Так выглядит место, откуда украли зуб

Мегалодон, питавшийся китами, мог вырастать до 18 метров в длину и весить до 100 тонн. Это в 30 раз больше, чем самая крупная на сегодняшний день белая акула.

Останки этого вида акул находили по всему миру - в Европе, Африке и в Америке.

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