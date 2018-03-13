Трамп уволил Тиллерсона и назначил госсекретарем директора ЦРУ

Правообладатель иллюстрации AFP Image caption Рекс Тиллерсон (слева) отправляется в отставку, а главой Госдепа Трамп предлагает сделать Майка Помпео (справа)

Президент США Дональд Трамп объявил об отставке госсекретаря Рекса Тиллерсона. Новым главой Госдепартамента станет директор ЦРУ Майк Помпео. ЦРУ впервые в истории возглавит женщина - экс-замглавы разведывательного управления Джина Хаспел.

Трамп сообщил в "Твиттере", что отправил в отставку главу Госдепартамента США и заменит его на главу ЦРУ Помпео.

"Майк Помпео, директор ЦРУ, будет нашим новым госсекретарем. Он великолепно справится с этой работой! Спасибо Рексу Тиллерсону за его службу! Джина Хаспел станет новым директором ЦРУ, и первой женщиной, выбранной для этого. Поздравления всем!" - написал Трамп.

Джина Хаспел стала замдиректора Центрального разведывательного управления в 2017 году, она работала в спецслужбе с 1985 года. Помпео стал главой ЦРУ 23 января 2017 года, а Тиллерсон возглавил Госдепартамент США 1 февраля 2017 года и провел на посту, таким образом, чуть более года.

В разговоре с журналистами Трамп пояснил, что они с Тиллерсоном неплохо ладили, но не могли найти согласия по ряду вопросов. "Если посмотреть на сделку с Ираном - я считал, что она ужасная, он считал ее нормальной. Я хотел ее расторгнуть или как-то изменить - он думал иначе", - сказал президент США.

Ранее во вторник об отставке Тиллерсона сообщила газета Washington Post. По ее сведениям, в прошлую пятницу Трамп попросил Тиллерсона подать в отставку, в связи с чем тот прервал свое турне по странам Африки и вернулся в Вашингтон.

Однако в Госдепартаменте США сообщили, что Трамп не говорил с Тиллерсоном об отставке лично, и твит об увольнении застал Тиллерсона врасплох - об этом сообщает корреспондент агентства Блумберг.

Тиллерсон узнал об отставке из "Твиттера" Трампа. Еще в пятницу глава аппарата Белого дома Джон Келли позвонил ему и сказал, чтобы тот ждал президентский твит, который будет касаться его, пишет агентство Ассошиэйтед пресс со ссылкой на двух высокопоставленных чиновников.

"Госсекретарь имел серьезные намерения остаться на своем посту, так как в области национальной безопасности был достигнут серьезный прогресс", - заявил замгоссекретаря Стив Гольдштейн. Он подтвердил, что Тиллерсон заранее не говорил с Трампом и не понимает, по каким причинам был отправлен в отставку.

Сам Тиллерсон позже выступил перед журналистами и уточнил, что Трамп позвонил ему спустя три с лишним после твита об отставке, а пост госсекретаря он покинет к концу месяца.

За это время кандидатура Помпео на пост госсекретаря и кандидатура Хаспел, предложенная Трампом на пост главы ЦРУ, должны будут пройти утверждение в сенате США.

В ожидании отставки

Ранее американские СМИ сообщали о противоречиях между Трампом и Тиллерсоном. Сам госсекретарь уверял, что у него нормальные отношения с президентом. Количество сообщений о готовящейся отставке Тиллерсона увеличилось осенью прошлого года.

В октябре в СМИ циркулировали слухи, что Тиллерсон якобы обозвал Трампа болваном (moron). "Я думаю, что это фейк, - комментировал эти сообщения сам американский президент. - Но если он это в самом деле сказал, наверное, нам надо сравнить свои коэффициенты умственного развития. Я могу вам предсказать, кто победит".

Уже тогда Тиллерсон опровергал информацию о своей возможной отставке.

В конце ноябре Ассошиэйтед пресс со ссылкой на источник в американской администрации сообщало, что в Белом доме обсуждаются планы замены Тиллерсона именно на Помпео. Эту информацию подтверждали источники New York Times.

СМИ указывали на то, что между Тиллерсоном и Трампом возникали серьезные разногласия, в частности, по вопросам ракетных испытаний Северной Кореи и ядерной программы Ирана. А первые разногласия на публике между президентом и госсекретарем возникли из-за Парижского соглашения по климату, из которого решил выйти Трамп.

В декабре представитель Госдепартамента США Хизер Нойерт впервые официально признала, что у Тиллерсона и Трампа существуют противоречия. Однако все эти месяцы в дипломатическом ведомстве опровергали сообщения о грядущей отставке госсекретаря.

Тиллерсон и Москва

Рекс Тиллерсон - не кадровый дипломат. На протяжении 42 лет он работал на одну из крупнейших мировых нефтяных компаний Exxon Mobil. Он близко знаком с российским президентом Владимиром Путиным, отвечал за развитие отношений между Exxon и "Газпромом" и был награжден в России Орденом Дружбы.

Считалось, что Тиллерсон может сыграть важную роль в улучшении отношений Москвы и Вашингтона, однако госсекретарь на протяжении года с небольшим на своем посту занимал жестку позиции в отношении России, в том числе по Сирии.

Комментируя отставку Тиллерсона, официальный представитель МИД России Мария Захарова во вторник пошутила: "Россию еще не начали обвинять в вашингтонских кадровых перестановках?" (цитата по Интерфаксу).

Сам Тиллерсон на пресс-конференции заявил, что важно обеспечить преемственность и что США должны ответить на "вызывающие беспокойство действия и поведение России".

Почему Помпео

Майк Помпео до назначения директором ЦРУ в феврале 2017 года представлял штат Канзас в конгрессе США. На президентских выборах 2016 года он изначально поддерживал выдвижение республиканца Марко Рубио, но позже присоединился к сторонникам миллиардера Трампа.

Во время предвыборной кампании Помпео не стеснялся критиковать Трампа, в частности, он назвал аудиозапись от 2005 года, на которой Трамп рассказывает, как приставал к женщинам, "ужасной, оскорбительной и непростительной".

Через несколько минут после своего твита о назначении Помпео президент Трамп опубликовал официальное заявление, в котором объяснил, почему избрал именно его. Президент США отметил, что тот с отличием закончил военную академию Вест-Пойнт и юридическую школу Гарварда и на посту директора ЦРУ усилил разведывательную деятельность, модернизировал оборонительный и наступательный потенциал разведки.

Трамп попросил сенат США поскорее утвердить Помпео в новой должности. "Его опыт в вооруженных силах и на посту директора ЦРУ хорошо подготовили его к этой роли. На посту госсекретаря он продолжит восстанавливать позиции Америки в мире, укреплять союзнические отношения, противостоять нашим врагам и добиваться денуклеаризации Корейского полуострова", - говорится в заявлении Белого дома.