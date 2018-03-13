Трамп об отравлении Скрипаля: "Мне кажется, что это была Россия"

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Президент США Дональд Трамп считает весьма вероятной причастность России к отравлению экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля.

Трамп обсудил с премьер-министром Британии Терезой Мэй инцидент с применением нервно-паралитического вещества и выразил солидарность с позицией Лондона.

Как заявили на Даунинг-стрит, президент США согласился с тем, что Россия должна дать четкий и недвусмысленный ответ на вопрос, каким образом атака с применением нервно-паралитического вещества могла произойти на территории Британии.

Трамп ранее во вторник говорил журналистам, что примет как факт выводы британского следствия о том, кто несет ответственность за нападение в Солсбери.

"Мне кажется, выходит так, что это была Россия, исходя из всех доказательств, о которых мы знаем", - заметил он ранее во вторник.

О ходе расследования дела Скрипаля Мэй проинформировала и президента Франции Эммануэля Макрона. Макрон осудил нападение в Солсбери как недопустимое и подтвердил, что Франция будет бороться против безнаказанного применения химического оружия в Европе, говорится в коммюнике Елисейского дворца.

В ожидании ответа России на ультиматум, выдвинутый британского премьер-министром, политики в Москве, европейских столицах и в Вашингтоне высказали свое отношение к расследованию и к обвинениям в адрес России.

Последнее заявление госсекретаря США Рекса Тиллерсона, отправленного в отставку во вторник, также содержало обвинения в адрес Москвы.

"Такому нападению, попытке убийства частного лица на земле суверенного государства, не может быть оправдания. И мы возмущены тем, что Россия предположительно вновь совершает такие действия. Начиная с Украины и Сирии, а теперь и в Великобритании, Россия продолжает оставаться безответственной силой нестабильности в мире, открыто пренебрегая суверенитетом других стран и жизнью своих граждан", - заявил Тиллерсон.

Посол Великобритании в России Лори Бристоу был утром вызван на Смоленскую площадь, где МИД России выразил ему решительный протест в связи с обвинениями в адрес России.

Посол в ответ подтвердил позицию Лондона и в разговоре с замминистра иностранных дел России Владимиром Титовым и напомнил, что от Москвы до конца дня ждут объяснений, как могло случиться так, что разработанное в России отравляющее вещество было применено в Солсбери.

Media playback is unsupported on your device Тереза Мэй требует от России объяснений

"Заявлено, что действия британских властей носят откровенно провокационный характер. Российская Федерация не причастна к инциденту в Солсбери 4 марта этого года", - заявил по итогам встречи с британским послом российский МИД.

"Любые угрозы принятия "санкционных" мер в отношении Российской Федерации не останутся без ответа. Это должна осознавать британская сторона", - сказано в его заявлении.

Ранее глава МИД Сергей Лавров заявил об отказе Москвы давать какие-либо объяснения, если российскую сторону не посвятят в детали расследования отравления Скрипаля.

Спустя 24 часа после речи Терезы Мэй в парламенте посольство России в Лондоне выпустило официальную ноту, в которой вновь заявило о своей непричастности к инциденту в Солсбери и повторило условия, при которых Москва готова к совместному расследованию. Неясно, можно ли это считать ответом на ультиматум Мэй.

Британия обязана предоставить России образец нервно-паралитического вещества, воздействию которого подверглись Сергей Скрипаль и его дочь Юлия, заявил во вторник Лавров. По данным, представленным в Организацию по запрещению химического оружия (ОЗХО) инцидент в Солсбери - это первый случай применения нервно-паралитического вещества в Европе с момента окончания Второй мировой войны.

"Мы уже сделали заявление о том, что все это чушь. Мы никакого отношения к этому не имеем", - сказал он. "Россия не виновна, Россия готова сотрудничать в соответствии с конвенцией о запрещении химического оружия, если Соединенное Королевство удосужится и снизойдет до того, чтобы выполнить свои международно-правовые обязательства по тому же документу", - пояснил министр.

Эксперты считают, что по статье IX(2) и (3) Конвенции о запрещении химического оружия от 13 января 1993 года Великобритания не обязана предоставлять образец вещества России. При подозрении на нарушение условий конвенции, в неясных или вызывающих сомнения случаях страны-подписанты имеют право вести двусторонний диалог, но это право, а не обязанность, пояснила Би-би-си управляющий партнер юридической фирмы Threefold Legal Advisors LLC Мария Исаева.

Данная статья имеет оговорку: государства-участники предпринимают всяческие усилия к тому, чтобы выяснить и урегулировать вопрос путем обмена информацией и консультаций "всякий раз, когда это возможно". Таким образом, если в данном случае Великобритания сочтет, что применение п. 2 ст. IX Конвенции не является возможным, она имеет право не применять указанную процедуру. Также можно допустить, что Великобритания не применяет п. 2 ст. IX Конвенции, поскольку не считает возникший вопрос "неясным" или "вызывающим сомнения. Мария Исаева, Threefold Legal Advisors LLC

Госдума, возможно, подготовит собственное заявление на этот счет. Спикер Вячеслав Володин назвал действия властей Великобритании "спланированной акцией".

"Совершенно очевидно, что случившееся, причем это не первый случай, он был и с Березовским, и с Литвиненко, сейчас Скрипаль. Это все на территории Великобритании. При этом мы точно знаем, что Березовский хотел вернуться, Литвиненко обсуждал этот вопрос также. Но ни Березовский не доехал назад в Россию, ни Литвиненко… Это все звенья одной цепи", - сказал журналистам Володин.

Как ожидается, премьер-министр Мэй в среду днем огласит в парламенте Великобритании список мер в ответ на нападение с использованием боевого отравляющего вещества на территории Британии.

Володин сказал, что если санкции коснутся работы российского телеканала RT в Британии, то Москва предпримет зеркальные меры в отношении британских СМИ.

К европейской солидарности в ответе на атаку с применением боевого химического вещества призвал первый заместитель председателя Европейской комиссии Франс Тиммерманс.

"Недопустимо, чтобы нервно-паралитический газ использовался у нас, в наших обществах. Нужно, чтобы мы все ответили на этот вызов, а не оставили это премьер-министру Мэй и британскому правительству", - цитирует Тиммерманса российское агентство Интерфакс.

Он подчеркнул, что этот вопрос входит в коллективную европейскую ответственность.