Британия ищет поддержки у Европы и НАТО в противостоянии с Россией

Правообладатель иллюстрации PA Image caption Совсем недавно Борис Джонсон побывал с визитом в Москве

Министр иностранных дел Великобритании Борис Джонсон заявил, что намерен заручиться единодушной поддержкой стран НАТО в противостоянии Лондона и Москвы по поводу отравления в Солсбери бывшего сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля.

Скрипаль и его дочь Юлия, по-прежнему остающиеся в больнице в критическом состоянии, были отравлены в воскресенье, 4 марта, пока не названным, но разработанным в России нервно-паралитическим веществом из группы "Новичок".

Пока Лондон ожидает от Москвы объяснений по поводу того, каким образом это вещество могло быть применено на территории Великобритании, во вторник Джонсон звонил своим коллегами из других стран и лидерам международных организаций, чтобы заручиться их поддержкой, говорится в сообщении британского МИДа.

Целью телефонных переговоров, как указано, было проинформировать союзников Британии о ходе расследования, а также "выразить нашу озабоченность в связи с тем, что в случае, как мы подозреваем, весьма вероятной причастности к этому делу российского государства, речь будет идти о еще одном примере безрассудного поведения, которое угрожает международному сообществу и требует международной реакции".

Министр иностранных дел подчеркивает, что если в инциденте с отравлением Скрипаля подтвердится прямое вмешательство российского государства, это будет означать не только угрозу для Великобритании, но и явное нарушением конвенции о запрете химических вооружений, нарушение международного законодательства и угрозу тем, кто соблюдает международный правопорядок в целом.

Министр иностранных дел Франции Ле Дриан выразил полную солидарность Парижа в связи с этим "неприемлемым актом" и указал, что президент Макрон обещал поддержать Великобританию в конкретных мерах в связи с нарушением Россией международного правопорядка.

Правительство Франции выражает особую обеспокоенность в связи с применением Россией химического оружия в других случаях, "примером чего служит российская поддержка преступного режима Асада в Сирии", добавил министр.

В ходе разговора с министром иностранных дел Германии Зигмаром Габриэлем Борис Джонсон подчеркнул, что противостояние российской дезинформации, прекращение "авантюрных действий" России в балканских странах и сокращение российского участия в продолжающемся кризисе на Украине являются вопросами первостепенной важности как для Германии, так и для Великобритании.

Обращаясь к генеральному секретарю НАТО Йенсу Столтенбергу, британский министр вновь подчеркнул важность единодушия стран-членов НАТО в противодействии угрозе, которую Россия представляет не только для Великобритании, но и для ее союзников.

Столтенберг, как говорится в сообщении Форин-офиса, выразил Лондону свою поддержку, солидарность и уверенность в том, что единство НАТО является важнейшим фактором в противодействии другим существующим угрозам партнерам Альянса, в том числе в восточной Европе, "где британские войска размещены бок о бок с войсками наших союзников".

Он также согласился с тем, что российские действия угрожают безопасности партнеров Североатлантического альянса - странам Балтии, балканским странам, Украине и Грузии - и что НАТО должно выступить единым лагерем в отношении поведения Москвы.

"Великобритания обратится с брифингом по этим вопросам к Североатлантическому совету на завтрашней сессии", - говорится в сообщении министерства.

Москва последовательно отрицает свою причастность к отравлению Скрипаля и, в свою очередь, обвиняет в нарушении международных норм Британию.

Заявления о возможной причастности России к отравлению глава МИД страны Сергей Лавров назвал чушью: "Мы уже сделали заявление о том, что все это чушь… Мы никакого отношения к этому не имеем".