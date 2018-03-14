Токсичные активы: как дело Скрипаля отразится на российском бизнесе?

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Британия вышлет 23 российских дипломатов, приостановит отношения на высоком уровне и, возможно, заморозит активы госкомпаний из России. Могут ли ответные меры Британии навредить интересам российских бизнесменов?

Российско-британские бизнес-связи вновь под угрозой в связи с новым политическим кризисом в отношениях Москвы и Лондона.

У Британии более нет альтернатив, кроме как признать покушение на экс-офицера ГРУ Сергея Скрипаля незаконным применением силы со стороны России, сказала в среду премьер-министр Британии Тереза Мэй, выступая в парламенте.

В ответ на отравление в Солсбери Британия в качестве первоочередной меры объявила о высылке 23 российских дипломатов. Кроме того, Лондон заморозит российские госактивы, если у нее будут доказательства угрозы безопасности страны.

Ранее аналитики предполагали, что власти страны могут пойти дальше и заморозить активы россиян. Но в речи Терезы Мэй этого не прозвучало.

А глава комитета по иностранным делам британского парламента Том Тугендхат несколько дней назад предлагал в рамках ответных мер перекрыть российским олигархам доступ к британской роскоши.

Как политический кризис скажется на российском бизнесе в Британии?

Российский бизнес в Британии

Алишер Усманов (№ 5 в российском списке Forbes) - совладелец футбольного клуба "Арсенал". Роман Абрамович (№ 12 в российском списке Forbes) владеет футбольным клубом "Челси". Кроме того, он - крупнейший акционер металлургической компании "Евраз", штаб-квартира которой находится в Лондоне.

Еще один российский бизнесмен Михаил Фридман в 2017 году купил британскую сеть здорового питания Holland&Barret.

Подразделения в Британии есть и у российских государственных компаний. К примеру, у "Газпрома" есть подразделение в Манчестере. А с 1999 года в Лондоне работает трейдинговое подразделение компании.

Газета "Ведомости" в апреле 2017 года со ссылкой на менеджеров компании писала, что офис в Лондоне де-факто стал европейской штаб-квартирой российского газового гиганта. Тогда же газета сообщала, что компания "обеспокоена" возможными последствиями "брексита", если это подразделение останется в Лондоне.

В день выступления Мэй в парламенте агентство Рейтер сообщило со ссылкой на два источника, что "Газпром" решил сократить "сотни рабочих мест в своих трейдинговых и экспортном подразделениях по всему миру и переместить их в Санкт-Петербург".

Планы российского концерна по сокращению персонала в Европе появились задолго до обострения конфликта Москвы и Лондона, уточняет агентство. "Газпром" подтвердил ему, что приступил к проработке параметров по реорганизации структуры экспортной деятельности концерна.

Как инвесторы реагируют на дело Скрипаля

На Лондонской бирже с утра падают в цене расписки большей части крупнейших российских компаний. В их числе "Газпром", "Газпром нефть", "Татнефть", "Роснефть", "Лукойл", ВТБ и Сбербанк, ритейлеры "Лента", "Магнит" и X5 Retail Group, "Акрон", "Норильский никель" и другие.

По словам профессора экономики Российской экономической школы (РЭШ) Олега Шибанова, бумаги российских компаний снижаются в цене по причине того, что на них снижается спрос.

"Часто компании упоминают геополитические риски как возможные факторы снижения стоимости", - добавляет он.

Еще до 2014 года Лондонская биржа была самой популярной площадкой для размещения российских компаний. Последнее перед аннексией Крыма размещение там провела "Лента". А после на несколько лет российские компании фактически оказались отрезаны от западных рынков капитала.

Но в 2017 году русские начали возвращаться на биржу.

Крупнейшим размещением 2017 года стало IPO En+ российского миллиардера Олега Дерипаски. СМИ тогда написали об этом как о знаковом событии и "лакмусовой бумажке", которая покажет долгосрочные планы инвесторов на Россию.

Индекс Московской биржи начал день с падения, которое усилилось после начала выступления Мэй.

К 16:35 по Москве индекс Московской биржи снизился на 1,1%, РТС - на 1,6%.

Падение происходит на фоне обострения отношений с Великобританией, сказал Русской службе Би-би-си главный стратег ФГ БКС Максим Шеин. Это связано с реакцией инвесторов, которые хотят выйти из рисковых активов и продают именно российские активы. Падение небольшое, считает эксперт, а российский рынок в отличие от рынков других стран с начала года вырос более чем на 10%.

Спрос на российские активы в ближайшее время восстановится вместе с ростом американского рынка, если не будет какого-то экстраординарного негативного развития ситуации, считает Шеин.

Ранее экономисты инвестбанков прогнозировали, что рубль будет укрепляться в среду на фоне выплаты в бюджет страховых взносов и размещения министерством финансов России облигаций федерального займа. И с утра на торгах на Московской бирже он действительно начал расти, но после выступления Мэй к 17:06 по московскому времени рубль ослаб, а доллар подорожал на 13 копеек.

Других причин для ослабления рубля кроме выступления Мэй аналитик Райффайзенбанка Денис Порывай не видит. Начало падения рубля и по времени совпадает с объявлением ответных мер со стороны Великобритании, отмечает он. По его мнению, коррекция будет временной.

"Токсичные" связи

Даже если формально санкции в отношении российских компаний не будут введены, не исключено, что российские компании и бизнесмены все равно понесут потери.

"Вопрос условной "токсичности" связей с нашими фирмами будет более острым, в этой ситуации проще будет не работать с россиянами, чем пытаться доказать регулятору в Великобритании, что это особый случай", - сказал Шибанов из РЭШ перед выступлением Мэй.

"Некоторые британские компании могут отказаться от бизнеса с российскими компаниями. Опять же мы видим много примеров того, что при сложных политических отношениях между странами бизнес-отношения поддерживают и поддерживают в достаточно неплохом объеме. Поэтому я думаю, что тут не будет каких-то радикальных изменений", - успокаивает главный экономист "Уралсиба" Алексей Девятов.

Нервозность россиян, живущих в Британии или имеющих активы на острове, проявилась еще раньше обострения отношений между странами.

Увеличилось число запросов от клиентов, проживающих в России и Великобритании, по поводу применения закона "О финансовых преступлениях", сказал Русской службе Би-би-си партнер EY Антон Ионов. Закон вступил в силу в Британии в 2017 году.

В нем вводится понятие "необъяснимый порядок обогащения", позволяющий правоохранительным органам страны требовать от лиц, владеющих дорогой недвижимостью, объяснить происхождение средств, на которые эта недвижимость была куплена. В противном случае власти Британии могут изъять эту недвижимость.

"Закон крайне непонятный, в частности, не до конца ясно, какие критерии будут использоваться для определения незаконности обогащения и какие документы будут доказывать законность происхождения средств, поэтому возникает вопрос, как правильно оценить риски", - считает Ионов.

С какими рисками теперь могут столкнуться россияне, имеющие активы в Великобритании, пока сказать сложно. Необходимо следить за тем, что предпримут власти Великобритании в ближайшие дни, указывает он.