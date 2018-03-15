США: решение Британии выдворить российских дипломатов справедливо

Media playback is unsupported on your device Тереза Мэй о британском ответе России на отравление Скрипаля

США поддерживают решение Британии о выдворении 23 российских дипломатов, заявили в Белом доме.

США солидарны с Британией и считают ее своим ближайшим союзником, говорится в заявлении американской администрации.

"Соединенные Штаты разделяют позицию Соединенного Королевства в том, что Россия ответственна за безрассудное нападение на гражданина Британии и его дочь с использованием нервно-паралитического токсина. Мы поддерживаем решение Великобритании выдворить российских дипломатов и считаем его справедливой мерой", - говорится в заявлении Белого дома.

Нападение на бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля в заявлении названо "отвратительным". Эксперты отмечают, что Белый дом раньше не прибегал к столь сильным выражениям в адрес России.

"Россия игнорирует международное законодательство, подрывает суверенитет и безопасность стран по всему миру и пытается дестабилизировать и дискредитировать западные демократические институты", - говорится в заявлении Белого дома.

Ответ Британии

Премьер Британии Тереза Мэй накануне заявила, что вышлет 23 российских дипломата в связи с отравлением бывшего офицера ГРУ Сергея Скрипаля в Солсбери.

Перед этим Мэй заявила, что Скрипаль был отравлен разработанным в России нервно-паралитическим токсином группы "Новичок" и дала Москве сутки, чтобы объяснить, каким образом отравляющее вещество оказалось в Британии.

Москва объяснений не дала. Глава российского МИД Сергей Лавров заявил, что Британия отказывается предоставить России образец найденного следователями отравляющего вещества, хотя обязана сделать это в соответствии с конвенцией о запрещении химического оружия.

Заявления о возможной причастности России к отравлению экс-полковника ГРУ Лавров назвал чушью. "Мы уже сделали заявление о том, что все это чушь… Мы никакого отношения к этому не имеем", - сказал он.

Позже в МИД России заявили, что готовы дать пояснения в течение 10 дней после официального запроса Британии.

Правообладатель иллюстрации EPA/ YULIA SKRIPAL/FACEBOOK Image caption 66-летний Скрипаль и его 33-летняя дочь были отравлены нервно-паралитическим токсином в британском городке Солсбери

Вслед за этим Тереза Мэй объявила о выдворении из Британии российских дипломатов и подготовке еще ряда мер в отношении России. Так как Россия не предоставила пояснений в установленный срок, британские власти считают ее причастной к отравлению, заявила Мэй.

"Температура упала"

Через несколько часов после этого состоялось заседание Совбеза ООН, где представители Британии и США обвинили Россию в пренебрежении международным законодательством, упомянув события на Украине и в Сирии.

"У России давняя история убийств оппонентов, организованных государством", - сказал заместитель постоянного представителя Великобритании при ООН Джонатан Аллен.

"Россия недавно жаловалась, что мы слишком часто ее критикуем. Если правительство России прекратит использовать химическое оружие для убийства своих противников [...], то мы перестанем о ней говорить", - сказала постоянный представитель США при ООН Никки Хейли.

Представитель РФ Василий Небензя назвал обвинения Британии "голословными".

"В ход идут отточенные за последние годы приемы пропагандистской войны, рассчитанные на мощное информационное воздействие на непросвещенную и впечатлительную публику. Но за этим нет никаких фактов, кроме голословных утверждений о российском следе", - заявил он.

По словам Небензи, вещество группы "Новичок", которым, как утверждают британские власти, был отравлен Скрипаль, могли изготовить на Западе.

В России по-прежнему отрицают все обвинения. Российский посол в Лондоне Александр Яковенко назвал выдворение российских дипломатов из Британии неприемлемым и провокационным.

Спикер верхней палаты российского парламента Валентина Матвиенко назвала ситуацию вокруг отравления в Солсбери "бессовестной провокацией с плохо прописанным сценарием якобы русского следа".

Российское посольство накануне опубликовало в "Твиттере" изображение термометра с подписью "Температура российско-британских отношений упала до -23 градусов, но мы не боимся холода".

Осторожная солидарность

Руководство Евросоюза накануне заявило о поддержке позиции Лондона по делу Скрипаля, однако в заявлениях отдельных государств-членов ЕС абсолютного единства не наблюдается.

Президент Франции Эммануэль Макрон в четверг поддержал выводы Британии о том, что к инциденту в Солсбери может быть причастна Москва.

"Всё заставляет нас поверить в то, что ответственность [за отравление] действительно несет Россия... В ближайшее время я объявлю о мерах, которые мы намерены предпринять", - сказал Макрон.

При этом ранее официальный представитель правительства Франции Бенжамен Гриво заявлял, что Париж "не занимается политической фантастикой по таким серьезным темам".

Власти соседней Испании накануне выразили "глубокую озабоченность" по поводу инцидента в Солсбери, однако не стали упоминать о возможной причастности России.

"Речь идет о крайне тяжелой ситуации, которая требует тщательного расследования; оно позволит узнать все детали происшедшего и определить виновных, которые должны быть привлечены к ответственности", - говорится в заявлении МИД Испании.

Похожие заявления прозвучали со стороны Германии и Австрии. Канцлер Германии Ангела Меркель отметила, что в Берлине "очень серьезно относятся к выводам Британии", а австрийский канцлер Себастьян Курц призвал "привлечь к ответу нарушителей".

Аналогичное коммюнике выпустил и президент Польши Анджей Дуда. "Использование химического оружия на территории нашего стратегического союзника не может остаться без ответа", - сказал он.

Прямое упоминание роли России прозвучало со стороны министра иностранных дел Латвии Эдгарса Ринкевичса.

"Дело об отравлении Сергея Скрипаля и его дочери Юлии - явное нарушение международного права. Россия должна оперативно предоставить полное объяснение. А ЕС и НАТО должны дать единый и эффективный ответ на этот преступный акт", - написал он в "Твиттере".