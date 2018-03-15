Media playback is unsupported on your device Министр обороны Британии: "России нужно убраться и заткнуться"

Комментируя инцидент в Солсбери, где 4 марта были отравлены бывший офицер ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь, министр обороны Великобритании Гэвин Уильямсон, объявил о новых мерах для защиты от химического оружия.

Известный своей жесткой линией в отношении Москвы, Уильямсон также посоветовал России, на которую британские власти возложили ответственность за это нападение, "убраться и заткнуться".

Официальный представитель МИД России Мария Захарова в ответ уже заявила: "А что ещё может сказать министр обороны страны, которая скрывает обстоятельства применения на своей территории химических отравляющих веществ и не желает передавать имеющуюся информацию, как того требует Конвенция по запрещению химического оружия?"

"Лондону есть что скрывать. Партнеры нервничают", - добавила она.

Одновременно в четверг Британия, США, Германия и Франция выпустили совместное заявление, в котором осудили нападение на Скрипаля и возложили вину за инцидент на Москву.

"Это использование нервно-паралитического агента военного назначения такого типа, который был разработан в России, стало первым нападением с использованием нервно-паралитического агента в Европе со Второй мировой войны", - цитирует заявление Рейтер.

"Это нападение на суверенитет Великобритании, и подобное действие государства - очевидное нарушение Конвенции о химическом оружии и международного права. Оно угрожает безопасности всех нас", - говорится в документе.

Ранее ответственность за атаку возложили на Россию британские власти. После этого премьер-министр Тереза Мэй в среду объявила о высылке 23 российских дипломатов и ряде других ответных мер.

Правообладатель иллюстрации AFP Image caption В четверг в Солсбери прибыла премьер-министр Британии Тереза Мэй

Москва, категорически отрицающая свою причастность к нападению, назвала эти меры "беспрецедентно грубой провокацией".

Центр по защите от химоружия

Говоря о мерах, которые будут предприняты для защиты от подобных нападений в будущем, Уильямсон объявил о строительстве в Британии нового центра по защите от химоружия.

Объект стоимостью 48 млн фунтов (около 67 млн долларов) разместится на территории научно-технической лаборатории минобороны Портон-Даун в графстве Уилтшир.

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Знак на входе в Портон Даун

Штаб-квартира лаборатории находится неподалеку от Солсбери, где были отравлены Скрипаль и его дочь. Они находятся в больнице в тяжелом состоянии.

Отравляющее вещество - нервно-паралитический токсин группы "Новичок", относящийся к разряду химического оружия, - идентифицировали именно эксперты лаборатории Портон-Даун.

"Российская угроза"

Министр обороны Британии Гэвин Уильямсон, занявший этот пост в ноябре 2017 года, известен как один из жестких критиков России в британском кабинете.

"Если мы сомневались в том, какую угрозу представляет собой Россия для наших граждан, то следует лишь взглянуть на шокирующий пример ее безответственного нападения в Солсбери, - заявил министр. - И мы знаем, что опасность химического нападения исходит не только от России, но и от других стран".

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption На месте отравления Скрипаля работают люди в костюмах химзащиты

По словам Уильямсона, Британия лидирует в области исследований химического, биологического и радиологического оружия, но эти разработки необходимо развивать, чтобы противостоять потенциальной угрозе со стороны других стран и отдельных лиц.

Так как Британия присоединилась к международным договорам о запрете химического оружия, она не может самостоятельно разрабатывать новые вещества, но может работать над защитными мерами.

Кроме того, заявил министр, в качестве превентивной меры тысячи британских военнослужащих получат прививки от сибирской язвы - острого инфекционного заболевания, распространяющегося при помощи спор. В частности, письма со спорами сибирской язвы были отправлены по почте в редакции нескольких СМИ и двум сенаторам от Демократической партии США в 2001 году, через неделю после терактов 11 сентября.

Британские войска высокой степени готовности пройдут вакцинацию на добровольной основе - чтобы быть готовыми отправиться в районы с высоким риском атаки биологическим оружием.

По словам корреспондента Би-би-си по вопросам обороны Джонатана Бейла, послание Уильямсона очевидно: Великобритании необходимо больше вкладывать в оборону для отражения не только привычных военных угроз, но и новых методов нападения - например, кибератак.