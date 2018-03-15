Из самолета над Якутией вывалилось несколько тонн драгметалла

Правообладатель иллюстрации yakutiamedia.ru Image caption Эту фотографию рассыпанных по взлетно-посадочной полосе аэропорта Якутска слитков читатели прислали в редакцию портала yakutiamedia.ru

Аэропорт Якутска сообщает, что из транспортного самолета Ан-12 при вылете из города вывалился "особо ценный груз". Местные СМИ опубликовали фотографии слитков, рассыпанных по взлетной полосе.

"15 марта при взлете из аэропорта "Якутск" у грузового самолета Ан-12 авиакомпании "Нимбус" воздушным потоком сорвало левую створку грузового люка. Экипаж принял решение о возврате воздушного судна в Якутск", - говорится в сообщении.

Правообладатель иллюстрации yakutiamedia.ru Image caption Один из выпавших из самолета слитков

Изначально сообщалось, что рассыпалось золото; позднее источник Интерфакса уточнил, что самолет перевозил не золото, а серебро. "По моей информации, на борту находились слитки серебра. Всего около 200 слитков драгоценного металла. Часть груза оказалась на взлетно-посадочной полосе", - сказал собеседник агентства.

В сообщении Следственного комитета, расследующего инцидент, назван "драгоценный металл в слитках весом около 9,3 тонн". По данным ведомства, груз принадлежит Чукотской горно-геологической компании. Она входит в группу компаний канадской корпорации Kinross Gold и ведет разработки на месторождении Купол в центре Чукотки.

Как сообщил Интерфаксу глава московского представительства Kinross Gold Станислав Бородюк, рассыпавшиеся слитки представляют собой сплав Доре, в который входят серебро и золото (процентное содержание драгметаллов он не назвал). По информации Бородюка, все рассыпавшиеся слитки найдены. "Весь груз собран, никаких потерь нет, поэтому вопрос страховки не стоит", - цитирует агентство главу представительства.

Правообладатель иллюстрации yakutiamedia.ru Image caption Сотрудники полиции осматривают повреждения на приземлившемся самолете

По данным аэропорта, самолет был исправен. В пресс-службе заявили, что самолет к вылету готовили техники, входящие в состав экипажа.

По информации портала sakhaday.ru, после того как была сорвана створка люка, был утерян "особо ценный груз", из-за чего в районе аэропорта полиция обыскивает прохожих и водителей.

На фотографиях, распространенных в СМИ, видно, что у самолета отсутствуют нижние части створок грузового люка, а сами створки частично остались на месте в закрытом состоянии, хотя их края сильно повреждены. К таким повреждениям может привести неправильное закрепление груза.

После происшествия самолет благополучно совершил посадку в аэропорту Маган. Портал yakutiamedia.ru сообщает, что силовики оцепили территорию вокруг летного поля и никого не пускают на его территорию. В аэропорту дежурят усиленные наряды полиции.