В Москве и Петербурге проголосовали больше половины избирателей

Image caption К вечеру активность избирателей снизилась

К вечеру активность избирателей, начавших голосовать с утра, слегка снизилась. К восьми вечера по Москве на выборах проголосовали чуть менее 60% избирателей.

ЦИК объявил, что теперь будет обновлять данные по явке каждые три минуты. Избирательные участки в Москве закроются в 20:00, в Калининградской области (самый западный регион России) - в 21:00 по Московскому времени.

В избирательной комиссии ожидают, что итоговая явка будет чуть выше той, что была в 2012 году: тогда на президентских выборах проголосовали 65% избирателей.

Сотрудники избирательной комиссии на протяжении всего дня обращают внимание, что явка в целом немного выше, чем в то же время на предыдущих выборах президента в 2012 году. Наблюдатели сообщают о массовом голосовании и призывых избирателей приходить на выборы, но председатель ЦИК Элла Памфилова ответила, что призывы принять участие в голосовании не являются незаконными.

В Москве по состоянию на 18:00 проголосовали 52,72% избирателей, в Санкт-Петербурге - 55,47%.

Заместитель председателя центральной избирательной комиссии Николай Булаев сказал, что в тех регионах, где уже завершилось голосование, явка уже выше той, что была в 2012 году. По его прогнозу, итоговая явка по всей стране будет чуть выше.

Самое активное голосование пришлось на утро. Председатель ЦИК Элла Памфилова сообщила, что к 10 утра проголосовало более 16,5% избирателей - это в два с половиной раза больше, чем в то же время в 2012 году. "На 10:00 в 2000 году явка составила 6,36%, в 2004 - 8,01%, 2008 - 8,94%, 2012 - 6,53%, 2018 - 16,55%", - перечислила она.

В нескольких населенных пунктах зафиксировали стропроцентную явку на выборы. Жители шести сел на Камчатке в полном составе пришли на избирательные участки, чтобы проголосовать на выборах президента, сообщил Интерфакс со ссылкой на председателя избирательной комиссии Камчатского края Ингу Иринину.

"Явку в 100% показали села на севере Камчатки — Парень, Таловка, Оклан, Ковран, Воямполка и Лесная", - сказала Иринина.

Стопроцентная явка также была зафиксирована в четырех селах Чукотского автономного округа - Краснено, Хатырка, Ванкарем и Биллингс, сообщил представитель окружного избиркома.

В Кремле считали эталонным результатом выборов 70% явки при 70% голосов за Владимира Путина, писали СМИ и подтверждали Би-би-си несколько чиновников из администрации президента. За несколько дней до выборов собеседники РБК рассказали, что хорошим результатом власти посчитают показатель в 65% проголосовавших. Он сопоставим с явкой на выборах президента 2012 года - тогда она составила 65,34%. Из них 63,3% отдали голос за Владимира Путина.

Для привлечения избирателей ЦИК заказал полноценную рекламную кампанию, которая должна привлечь россиян на выборы. К информированию также подключились чиновники, средний и малый бизнес, а также российские знаменитости.

Увеличить число проголосвавших должны были и поправки в избирательное законодательство, которые летом 2017 года одобрил Владимир Путин. Новый закон позволил фактически отказаться от открепительных удостоверений - для того, чтобы голосовать не по месту регистрации, было достаточно подать заявление в МФЦ или на сайте "Госуслуг".

Как писала Русская служба Би-би-си, для повышения явки использовался и админресурс: например, руководство "Роснефти" по решению ее руководителя Игоря Сечина обязало всех сотрудников отчиваться о походе на избирательные участки. О принуждении к голосованию работников бюджетных учреждения в своем докладе писало движение "Голос".

За неделю до выборов ВЦИОМ прогнозировал явку на уровне 63-67%. В ходе опроса организации о намерении проголосовать говорили 74% россиян. ФОМ давал более сдержанный прогноз - 63-64%.