Что пользователи спрашивают о Путине у Google. Отвечаем на самые популярные запросы

Правообладатель иллюстрации AFP/Getty Images Image caption Почему Путин улыбается? Нравится ли Путину Трамп? Есть ли у Путина сын?

Владимир Путин после победы на прошедших в воскресенье выборах останется президентом России до 2024 года. Несмотря на то, что о переизбранном президенте, который находится у власти в России уже 18 лет, известно довольно много, люди хотят знать еще больше.

Мы попытались дать ответы на самые популярные запросы о Путине в поисковике Google.

Правда ли, что Владимир Путин...

...женат?

Насколько нам известно, он не женат. Он и его супруга Людмила, с которой Путин состоял в браке 30 лет, объявили о разводе в июне 2013 года. Перед сообщением о разводе они почти не появлялись на публике вместе.

Уже на протяжении нескольких лет ходят слухи, что Путин встречается с бывшей художественной гимнасткой Алиной Кабаевой, но никаких достоверных свидетельств, подтверждающих эти слухи, нет.

...левша?

Нет, он правша. Конечно, если ничего не изменилось с января, когда была сделана эта фотография.

Правообладатель иллюстрации Reuters Image caption Владимир Путин ставит автограф на фотографии бомбардировщика Ту-160М правой рукой. Значит, Путин - правша

...богат?

Его официальная годовая зарплата, согласно опубликованным перед выборами данным ЦИК РФ, составляет приблизительно 112 тыс. долларов.

Но два года назад Адам Шубин, занимавший тогда пост заместителя министра финансов США по борьбе с терроризмом и финансовой разведке, заявил, что США уже много лет знают о причастности Путина к коррупционным схемам.

"Мы видим, как он способствует обогащению своих друзей и близких союзников и использует госорганы для того, чтобы избавиться от тех, кого не рассматривает как друзей", - заметил Шубин.

Кремль назвал утверждения Шубина "чистым вымыслом".

В докладе ЦРУ от 2007 года говорилось о том, что состояние президента России составляет около 40 млрд долларов. В 2012 году один из аналитиков и критиков Дональда Трампа предположил, что состояние Путина может составлять порядка 70 млрд долларов. Если это так, то российский президент может быть самым богатым или одним из самых богатых людей в мире.

...умер?

Нет, это неправда. Его победа на выборах говорит о том, что он очень даже жив.

Эти запросы связаны с появившимися в 2015 году слухами о проблемах со здоровьем у Путина, когда он не появлялся на публике в течение 10 дней.

Все эти 10 дней пользователи спрашивали Google, был ли Путин свергнут в результате переворота? А может, он умер? Стал отцом? Такие предположения активно и почти на полном серьезе обсуждались в интернете. Но Путин появился на публике снова и не стал распространяться подробно о причинах своего столь длительного отсутствия, отметив, что жизнь без сплетен была бы скучной.

Почему Владимир Путин...

...улыбается?

Он ничем не отличается от всех нас: когда вы счастливы, ваш организм вырабатывает эндорфины, лицевым мышцам посылаются соответствующие сигналы, и у вас на лице появляется улыбка.

Что же касается каких-то конкретных вещей, которые заставляют Владимира Путина улыбаться - вот, например, зимняя прогулка с собаками Баффи и Юмэ.

Правообладатель иллюстрации AFP/Getty Images Image caption Путин на прогулке со своими собаками - Баффи (слева) и Юмэ

...хочет вторгнуться на территорию Украины?

На самом деле, это уже произошло. Россия аннексировала Крым.

Согласно официальной версии Москвы, российских военных на территории восточной Украины в 2014 году не было. Россия заявляет, что пророссийским сепаратистам в этих регионах помогали "добровольцы" из России. Но, по мнению международного сообщества, за военными действиями на востоке Украины стояла Москва.

Российские военные вторглись на территорию Украины вскоре после отстранения от власти в ходе протестов сторонников вхождения Украины в ЕС ключевого союзника Путина - Виктора Януковича.

...поддерживает Сирию?

Сирия стратегически очень важна для России, у которой на территории этой страны находятся две военные базы. Правительство Башара Асада остается одним из важнейших союзников России на Ближнем Востоке.

Участие России в сирийском конфликте имеет две основные цели: во-первых, Россия старается удержать своего союзника - Башара Асада - у власти, а во-вторых, участие в конфликте позволило России громко заявить о себе на международной арене: Москва дала понять США, что Вашингтону придется приложить немало усилий для достижения своих целей в этом регионе.

Правда ли, что у Владимира Путина...

...есть сын?

Нет, но у Владимира Путина есть две дочери - Катерина, член Конфедерации акробатического рок-н-ролла и сотрудник Московского государственного университета им. М.В. Ломоносова, и Мария, которая, как считается, по образованию эндокринолог.

О жизни дочерей Путина известно очень мало. Их отец почти ничего не рассказывает о них. В 2015 году Путин говорил, что его дочери живут в Москве, и он встречается с ними примерно раз в две недели. В 2015 году агентство Рейтер, ссылаясь на слова главы Газпромбанка Андрея Акимова, заявило, что глава компании "Иннопрактика" Катерина Тихонова является дочерью российского президента. Согласно данным агентства, Катерина Тихонова и ее муж очень богаты.

Правда ли, что Владимир Путин...

... владеет английским?

Правда. Есть видеозаписи, на которых он бегло говорит на английском языке. Его пресс-секретарь Дмитрий Песков говорил, что Путин поправляет переводчиков, если они делают ошибки в переводе с английского или на английский.

Правда ли, что Владимиру Путину...

...нравится Трамп?

На самом деле это очень интересный вопрос, особенно сейчас.

13 россиян, в том числе и Путин, как считают в США, связаны с попыткой вмешательства в президентские выборы в Америке в 2016 году. Считается, что они действовали в интересах Трампа.

Но нравится ли на самом деле Путину Трамп? Думаем, что на этот вопрос может ответить только сам Путин.

Правообладатель иллюстрации AFP/Getty Images Image caption Нравится ли Путину Трамп? Нравится ли Трампу Путин? Ответы на эти вопросы могут дать только они сами

Правда ли, что Владимир Путин...

...присвоил себе чемпионский перстень Супербоула?

Может показаться, что это весьма странный вопрос, но на самом деле, это довольно непростой вопрос, касающийся запутанной истории.

В 2005 году Роберт Крафт, владелец бостонской команды "Нью-Ингленд Пэтриотс", встретился с российским президентом.

Во время встречи в Петербурге Крафт передал Путину перстень Супербоула - золотое кольцо, инкрустированное 124 бриллиантами.

Сначала Крафт говорил, что он подарил Путину это кольцо. Но восемь лет спустя - в 2013 году - Крафт сделал неожиданное заявление и рассказал новую версию истории с кольцом. По его словам, он не дарил кольцо, Путин сам забрал кольцо и ушел. Он пытался вернуть перстень, но безуспешно. Тогда в Белом доме ему посоветовали в интересах российско-американских отношений говорить о кольце как о подарке.

После заявления Крафта в 2013 году Путин сказал, что готов заказать новое кольцо, если этот перстень представляет такую большую ценность для Крафта и его команды.

...запретил мемы?

Еще в 2015 году это была скорее рекомендация, чем запрет.

Но годом позже плакат, на котором был изображен "человек, похожий на президента РФ В. В. Путина" с накрашенными губами и ресницами, был внесен в федеральный список экстремистских материалов на сайте минюста.

В сообщении ведомства говорилось, что макияж на лице человека, похожего на Путина, по замыслу авторов плаката, должен "служить намеком на якобы нестандартную сексуальную ориентацию президента".