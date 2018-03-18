Экс-замглавы ФБР передал следствию по России записи беседы с Трампом

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Маккейб был уволен за два дня до получения пенсии

Бывший заместитель директора ФБР Эндрю Маккейб передал записи своей беседы с президентом Дональдом Трампом следствию, занимающемуся возможным вмешательством России в американские выборы 2016 года.

Как пишет американская пресса, эти записи могут служить доказательством того, что президент пытался помешать отправлению правосудия.

Маккейб был уволен со своего поста в минувшую пятницу. Трамп обвинил его в предвзятости и назвал расследование о российском вмешательстве охотой на ведьм.

Расследованием занимается специальный прокурор Роберт Мюллер, в прошлом являвшийся главной ФБР. Пока обвинение предъявлено 19 человекам.

Также в эти выходные адвокат президента Джон Дауд выпустил заявление, в котором говорилось, что пришло время прекратить это расследование.

Почему был уволен Маккейб?

Эндрю Маккейб находился в центре внутреннего расследования, которое проводило ФБР, и еще в январе ушел в отпуск, находясь на посту заместителя директора ФБР.

Однако он был уволен в пятницу, за два дня до своего 50-летия. В этот день он намеревался уйти на пенсию, получив федеральное пенсионное обеспечение.

Генпрокурор Джефф Сешнс заявил, что Маккейб был ответственен за неоднократные утечки секретной информации в СМИ, включая данные под присягой.

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Белый дом ранее заявил, что решение об увольнении Маккейба (справа) возложено на Джеффа Сешнса

Несмотря на то, что решение об увольнении Маккейба принимал Сешнс, президент Трамп давно критиковал Маккейба, обвиняя его в связях с демократами и предвзятом отношении к себе.

В качестве примера политической ангажированности Маккейба Трамп приводил в пример 675 тыс. долларов пожертвований, которые получила жена Маккейба, баллотировавшаяся от Демократической партии в сенат штата Виргиния в 2015 году.

Средства были выделены Демократической партии Виргинии и еще одной организации, близкой к Хиллари Клинтон.

В декабре Трамп написал в "Твиттере": "Замдиректора ФБР Эндрю Маккейб спит и видит, как он уйдет на пенсию со всеми привилегиями. 90 дней осталось?!!!"

Трамп приветствовал решение о его увольнении сразу же после того, как о нем объявил Сешнс. Трамп назвал это решение "большой победой демократии".

Твит Трампа об этом вызвал гневный отклик со стороны бывшего директора ЦРУ Джона Бреннана, заявившего, что из Маккейба сделали козла отпущения.

Что содержится в этих служебных записях?

Новость о том, что у Маккейба сохранились записи разговоров с Трампом и тогдашним директором ФБР Джеймсом Коми, появилась в субботу.

Американские СМИ сообщают, что эти записи подтверждают версию событий, изложенную Коми относительно его увольнения в мае прошлого года.

Коми заявлял, что Трамп потребовал от него лояльности, а также прекращения расследования в отношении бывшего советника по национальной безопасности Майкла Флинна.

Коми также сохранил свои служебные записи, относящиеся к тому времени.

По поводу своего увольнения Эндрю Маккейб выступил с заявлением, в котором категорически отрицал, что сделал что-либо противозаконное.

"Со мной обращаются таким исключительным образом из-за той роли, которую я играл, из-за моих действий и из-за событий, которым я стал свидетелем после увольнения Джеймса Коми", - заявил он.

Маккейб в своем заявлении говорит, что расследование в его отношении было ускорено после того, как он дал понять, что поддерживает позицию Джеймса Коми.

В минувшую субботу Коми, у которого вскоре должна выйти книга, сказал, что американцы довольно скоро смогут сами судить "кто достоин, а кто нет" - после того, как Трамп вновь обрушился на него с критикой.

Что конкретно сказал Трамп в субботу?

В субботу президент США продолжил публиковать в соцсетях комментарии по поводу увольнения Маккейба, сказав, что в ФБР, как и в минобороны и других министерствах, были "утечки, вранье и коррупция".

В своем электронном послании онлайн-порталу Джон Дауд написал, что молится о том, чтобы замминистра юстиции Род Розенстайн последовал бы "прекрасному и отважному примеру", поданному Сешнсом, и закрыл ведущееся расследование.

Изначально Дауд отметил, что это заявление сделано от лица президента, однако впоследствии пошел на попятный, сказав, что это его личный комментарий.

Заявление адвоката президента вызвало гневную реакцию со стороны демократов.

Вице-президент сенатского комитета по разведке Марк Уорнер призвал обе партии встать на защиту ведущегося спецпрокурором Мюллером расследования о вмешательстве России.

Схожее заявление сделал и сенатор Патрик Лихи, сказавший, что юридический комитет сената должен провести слушания о попытке политического воздействия на ФБР.

А конгрессмен-демократ Адам Шифф написал на "Твиттере": "Открытое препятствование правосудию - это не меньшая угроза нашей демократии, чем когда это делается за закрытыми дверями".